Конькобежец сборной России отрубил себе топором кончики пальцев

Конькобежец сборной России Артём Арефьев отрубил себе топором два кончика пальцев руки во время рубки дров. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Сижу в травме, я отрезал себе два кончика пальцев левой руки топором — указательный и большой. А я всего лишь хотел затопить баню на дровах, ведь мне так не хватает тепла", — сообщил Арефьев.