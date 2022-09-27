Конькобежец сборной России отрубил себе топором кончики пальцев
Конькобежец сборной России Артём Арефьев отрубил себе топором два кончика пальцев руки во время рубки дров. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Сижу в травме, я отрезал себе два кончика пальцев левой руки топором — указательный и большой. А я всего лишь хотел затопить баню на дровах, ведь мне так не хватает тепла", — сообщил Арефьев.
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21-летний спортсмен является многократным призёром юниорских чемпионатов мира и победителем юниорского Кубка мира. В феврале он занял седьмое место на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Пекине.
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ТАСС / Валерий Шарифулин