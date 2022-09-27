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27 сентября, 15:04

Степанова и Букин взяли паузу в карьере из-за травмы фигуристки

Российская танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин взяла паузу в карьере из-за травмы спины партнёрши. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольгу Ермолину.

Во вторник стало известно, что Степанова и Букин не примут участия в серии Гран-при России, которая стартует этапом в Москве 21–23 октября.

"У Александры Степановой обострилась старая травма спины. Она лечится, пока пара взяла паузу", — сказала Ермолина.

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Степанова и Букин — двукратные чемпионы России и пятикратные призёры чемпионатов Европы в танцах на льду. На Олимпиаде-2022 в Пекине они заняли шестое место.

Обложка ©

Getty Images / Cui Nan

Роман Фейгин

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