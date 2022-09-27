Степанова и Букин взяли паузу в карьере из-за травмы фигуристки
Российская танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин взяла паузу в карьере из-за травмы спины партнёрши. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольгу Ермолину.
Во вторник стало известно, что Степанова и Букин не примут участия в серии Гран-при России, которая стартует этапом в Москве 21–23 октября.
"У Александры Степановой обострилась старая травма спины. Она лечится, пока пара взяла паузу", — сказала Ермолина.
Степанова и Букин — двукратные чемпионы России и пятикратные призёры чемпионатов Европы в танцах на льду. На Олимпиаде-2022 в Пекине они заняли шестое место.
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