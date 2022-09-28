"Газпром нефть" увеличила поставки углеводородов в Азиатско-Тихоокеанский регион

"Газпром нефть" запустила новую нефтегазовую инфраструктуру на Чаяндинском месторождении. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков дали старт работе производственного комплекса в формате телемоста между Санкт-Петербургом и месторождением в Якутии.

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Чаяндинское месторождение — это крупнейший центр добычи углеводородов в Якутии, а также один из ключевых проектов "Газпрома" на востоке России. Оно является ресурсной базой для стратегических магистральных систем транспортировки газа и нефти — "Сила Сибири" и "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО). "Газпром" проводит масштабную разработку многокомпонентных запасов Чаяндинского месторождения. "Газпром нефть" разрабатывает трудноизвлекаемые нефтяные запасы. После запуска производственного комплекса ежегодный уровень поставок нефти с Чаяндинского месторождения на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона достигнет 1,9 миллиона тонн и дополнительно 2,2 миллиарда кубических метров газа.

"Газпром нефть" при проектировании и обустройстве новой инфраструктуры использовала технологии информационного моделирования и создала цифровые двойники ключевых производственных объектов. С помощью отечественных блочно-модульных установок сократился объём строительных работ и ускорилась реализация проекта. В России изготовлено более 90% материалов и оборудования, использованных при создании производственного комплекса. Инновационные инженерные решения позволили всего за три года (в два раза быстрее среднеотраслевых сроков) добиться максимального уровня добычи нефти на месторождении.

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

На Чаяндинском месторождении большинство процессов автоматизировано и контролируется с помощью цифровых технологий при минимальном непосредственном участии человека. Это особенно важно с учётом климатических условий и ограниченной транспортной доступности региона. Основные капитальные объекты и инженерные системы находятся на сваях с термостабилизацией, чтобы исключить воздействие на них вечномёрзлых грунтов.

После запуска инфраструктуры будет создан якорный актив для дальнейшей эффективной разработки ресурсной базы "Газпром нефти" в Восточной Сибири.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — уникальное по объёму запасов, одно из крупнейших на востоке нашей страны. "Газпром нефть" ведёт разработку нефтяных пластов Чаянды в рамках долгосрочного рискового операторского договора с "Газпромом". Месторождение отличает сложная геология и удалённость от логистических хабов. В преодолении этих вызовов "Газпром нефти" помогли технологические компетенции и успешный опыт разработки трудноизвлекаемых запасов в Арктике. Запускаемая сегодня нефтегазовая инфраструктура позволит нарастить поставки углеводородов на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а также создает возможность для дальнейшего активного развития нового центра добычи "Газпром нефти" в Восточной Сибири Александр Дюков Председатель правления "Газпром нефти"