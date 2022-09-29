Перешли все границы: Как и сколько зарабатывают на уезжающих из России Как зарабатывают на уезжающих из России на фоне частичной мобилизации 29 сентября, 19:12 Обложка © LIFE

После объявления частичной мобилизации на границах России выстроились очереди из желающих уехать. Сейчас там многокилометровые пробки и образовалась целая экосистема. Как люди переходят границу, стоят в очередях, как ушлые местные организовали целый бизнес на миграции, вступая в сговор, в том числе с правоохранителями? Обо всём этом — в нашем материале.

Шесть тысяч за место в очереди, чтобы продвинуться на 250 машин вперёд (за 30К можно было обогнать 700 автомобилей), и около трёх суток в пробках — такой стала цена пересечения российско-казахской границы для Анжелики и трёх её друзей. Ехали на своей машине из Санкт-Петербурга. Когда упёрлись в многокилометровую пробку, решили ускорить процесс и воспользовались "услугами" местных, которые развернули в районе КПП активный бизнес.

Жители приграничного района занимают места в очереди, а затем продают их по цене до 30 тысяч рублей. Кроме того, автовладельцы зарабатывают и провозом пассажиров через погранпосты. Стоимость такой услуги варьируется в диапазоне от 15 до 150 тысяч рублей.

Как это происходит: вы вместе с "бизнесменом" выезжаете из очереди, едете по встречке до определённой машины, на которой они встали в очередь, далее они её просто руками отодвигают и ставят тебя на их место. Видно, такой бизнес: на протяжении всей очереди стоит несколько тачек — и они так продают места Анжелика Эмигрантка

По словам Анжелики, аренда недвижимости в приграничных населённых пунктах Казахстана с началом массового притока россиян также подорожала в разы.

Цены на квартиры в Уральске порядка ста тысяч тенге были, когда мы ещё ехали. Сейчас они подорожали вдвое. Мы сняли двухкомнатную за 300 тысяч тенге на десять дней (около 40 тысяч рублей). По Уральску ходит огромное количество русских ребят. Россиянами с рюкзаками забиты все ТЦ, кафе и рестораны. Многим, я так понимаю, не найти жильё вообще, и ночуют, где приходится. Людям главное было — покинуть Россию Анжелика Эмигрантка

"Тут гуманитарная катастрофа! Смотрим, что ночь, и выходим гадить"

"Такое ощущение, как будто мы заложники!" А это слова, которые говорят люди на границе между Россией и Грузией на КПП Верхний Ларс. В то время как одни пытаются бежать из РФ после объявления о частичной мобилизации, другие из-за дикого ажиотажа не могут вернуться домой и называют себя заложниками.

Машины в глухой пробке не двигаются с места по несколько дней, а у людей заканчиваются еда, вода и деньги.

Вообще, на границе образовался целый бизнес со своей ценовой политикой. Цена перехода на самокате примерно равнялась 15 тысячам рублей, на велосипеде — от 20 до 500 тысяч за провоз через границу вне очереди, на мотоцикле — от 150 тысяч рублей, и это только до КПП.

Есть предложения и для VIP-уклонистов. Им предлагают перелететь КПП Верхний Ларс на вертолёте! Неизвестные "бизнесмены" ищут желающих во что бы то ни стало попасть в Грузию. Стоимость услуги — 80 тысяч рублей.

Пункты мобилизации для уезжающих

После начала массового отъезда на КПП Верхний Ларс в Северной Осетии и на КПП Караозек на границе с Казахстаном в Астраханской области развернули мобилизационные пункты. Мужчинам, подходящим под критерии, выдают повестки прямо при попытке перехода границы.

Кроме того, Казахстан будет выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в международный розыск, следует из заявления министра внутренних дел Казахстана Марата Ахметжанова.

Точных официальных цифр о количестве эмигрировавших из России после объявления мобилизации нет. Да и, наверное, они вряд ли появятся. Когда эмигранты вернутся обратно и вернутся ли вообще, пока не известно.

Авторы Алексей Соков