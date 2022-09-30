Российскому хоккеисту пришлось покинуть чешский клуб из-за непродлённой визы

Российский форвард Никита Щербак покинул чешский "Маунтфилд". Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Причиной ухода Щербака стал отказ чешских властей продлить его визу. "Маунтфилд" был заинтересован в сохранении 26-летнего спортсмена в своём составе, но все усилия клуба оказались тщетными.

"Мы все жутко разочарованы сложившейся ситуацией. Мы потеряли сильного игрока, который к тому же помог сохранять тёплую атмосферу в раздевалке. Желаем ему здоровья и успехов в дальнейшей карьере", — сказал генеральный менеджер "Маунтфилда" Алеш Кмоничек.