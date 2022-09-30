Российскому хоккеисту пришлось покинуть чешский клуб из-за непродлённой визы
Российский форвард Никита Щербак покинул чешский "Маунтфилд". Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
Причиной ухода Щербака стал отказ чешских властей продлить его визу. "Маунтфилд" был заинтересован в сохранении 26-летнего спортсмена в своём составе, но все усилия клуба оказались тщетными.
"Мы все жутко разочарованы сложившейся ситуацией. Мы потеряли сильного игрока, который к тому же помог сохранять тёплую атмосферу в раздевалке. Желаем ему здоровья и успехов в дальнейшей карьере", — сказал генеральный менеджер "Маунтфилда" Алеш Кмоничек.
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Щербак выступал за чешский клуб с января 2022 года. В нынешнем сезоне он в пяти матчах за "Маунтфилд" набрал пять очков (одна шайба и четыре результативные передачи). Ранее нападающий играл в России за омский "Авангард" и челябинский "Трактор". В НХЛ он записал в свой актив семь очков в 29 матчах за "Монреаль Канадиенс".
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