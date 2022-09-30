Путин назвал бредом "порядок, основанный на правилах", предлагаемых Западом

Президент России Владимир Путин заявил, что "порядок, основанный на правилах", которые якобы отстаивают страны Запада, является бредом, такие высказывания рассчитаны на дураков. Об этом он сказал во время церемонии включения в состав страны четырёх новых территорий.

"Только и слышим со всех сторон: "Запад отстаивает порядок, основанный на правилах". Откуда они взялись, кто вообще видел эти правила? Кто согласовывал? Послушайте, это просто бред какой-то, сплошные обман, двойные или уже тройные стандарты. На дураков рассчитано", — подчеркнул российский лидер.