Неизвестная Земля: Раскрыта тайна исчезновения первых континентов Пангея, Гондвана, Лавразия — всё это было потом. А задолго до них на Земле возникли совсем другие участки твёрдой поверхности, от которых сейчас не осталось никаких следов. Вернее, почти никаких. 2 октября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Возможно, этот камень — одна из самых захватывающих подробностей детективной истории под названием ранняя эволюция Земли. Дело в том, что ему примерно 3,5 миллиарда лет и это не что иное, как строматолит, — своеобразный известковый "слоёный пирог", который постепенно сооружают по мере своей жизнедеятельности цианобактерии — микроскопические сине-зелёные водоросли, одни из первых живых организмов, способных к фотосинтезу. К слову, они находятся в списке подозреваемых по делу о Кислородной катастрофе 2,4 миллиарда лет назад.

Окаменелые остатки жизнедеятельности бактерий возрастом 3,45 миллиарда лет. Фото © Flickr / James St. John

Так вот, пока что этот строматолит числится как самый древний подтверждённый признак жизни на Земле. Но ему давно наступают на пятки другие удивительные находки. К примеру, обнаруженные в Канаде окаменелые упорядоченно расположенные "нити" и "трубки" в камне, которому может быть и 4,3 миллиарда лет. При этом стоит держать в голове, что самой планете, собственно говоря, 4,5 миллиарда лет.

То есть всё более отчётливые формы приобретает представление о том, что ещё тогда на Земле не только уже были континенты, но и на них, чего доброго, даже какая-то жизнь имелась. Каким образом она могла появиться так быстро, это отдельный вопрос, но в любом случае судьба тех первых континентов — большая интрига.

Меж тем тот древний строматолит найден не где-нибудь, а в регионе Пилбара на западе Австралии, который геологи распознали как участок литосферной плиты, сформированной на самых ранних этапах существования планеты Земля. И он поразительно похож на ещё один участок, который находится на юге Африки и называется Каапвааль. Учёные практически уверены, что эти два — сейчас столь далёкие друг от друга — фрагмента земной коры когда-то были частью единого целого. Они назвали этот доисторический суперконтинент путём сочетания имён Пилбара и Каапвааль — Ваальбарой. Как выглядел протоматерик Ваальбара, проследить совершенно невозможно, то есть можно только сказать, что он был.

Но и даже он, судя по всему, был не первым континентом Земли. Опять же на западе Австралии, в горах Джек-Хиллз нашли кристаллы циркона возрастом вплоть до 4,4 миллиарда лет. Геологи подчёркивают, что если уже тогда на Земле сформировалась такая горная порода, значит, в те времена планета уже обзавелась самой настоящей континентальной корой. И это поразительно, потому что мы же всю жизнь были уверены, что по только что родившейся планете разливалась расплавленная магма. Более того, по оценкам специалистов NASA, в этом цирконе такое сочетание изотопов кислорода, какое могло получиться только при наличии воды на поверхности Земли. Вот это да. Земля только родилась, а на ней уже были материки и океаны.

Возникает вопрос, куда же делись те материки, почему практически вся суша, которую мы имеем на сегодняшний день, гораздо моложе и не имеет никакого отношения даже к Ваальбаре, не говоря уже об её предшественниках? Вполне логичный ответ на этот вопрос предложили недавно китайские учёные: их моделирование показало, что первые протоконтиненты были довольно хрупкими и под действием всевозможных вулканических процессов на ещё раскалённой планете они быстро разламывались и опускались в недра Земли, проглоченные рвущейся на поверхность мантией. А уже потом из их обломков стали формироваться прочные платформы-основания будущих континентов — кратоны, и на этом варение земной коры в магматической каше прекратилось, началось движение частей твёрдой поверхности Земли, которое и привело нас к знакомой нам географической карте.

Перемещение континентов в последние 250 миллионов лет. Фрагмент видео © Wikipedia / Tbower. USGS animation A08

И в качестве вишенки на торте: в вышеупомянутом цирконе с австралийских гор Джек-Хиллз (который, напомним, чуть помладше самой Земли) найдена такая смесь изотопов углерода, которую определили как "химическую окаменелость" и "липкий остаток биотической жизни". Короче говоря, продукт разложения живых организмов.

Фото © Shutterstock На какой вопрос вам больше всего хотелось бы найти ответ? 0 Как произошла жизнь на Земле Что было до Большого взрыва Что такое тёмная материя и тёмная энергия Существуют ли внеземные цивилизации

Авторы Адель Романенкова