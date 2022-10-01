В Омске "Газпром нефть" открыла самую современную хоккейную арену России 1 октября, 16:20 Обложка © "Газпром нефть"

В Омске состоялась церемония открытия ледового комплекса G-Drive Арена. Это домашний стадион хоккейного клуба "Авангард". Символическую шайбу первого официального матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на льду новой омской арены сделали помощник президента РФ Игорь Левитин, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, губернатор Омской области Александр Бурков и председатель совета директоров хоккейного клуба "Авангард" Александр Крылов.

Построена арена в рамках государственно-частного партнёрства между "Газпром нефтью", Правительством Российской Федерации и Омской области. Проект стоимостью 12 млрд рублей финансировался "Газпром нефтью" и федеральным бюджетом на паритетных началах на основе концессионного соглашения. Строительство выполнено в запланированный срок и в рамках утверждённого бюджета. Арена стала флагманским проектом программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть", которая является крупнейшим инвестором и налогоплательщиком в Омской области.

Фото © "Газпром нефть"

Ледовая арена рассчитана на двенадцать тысяч мест. Она стала одной из самых вместительных и самой современной в КХЛ. Архитектурно-техническая концепция комплекса включает в себя передовой международный опыт современных спортивных сооружений. Главная идея его создателей — многофункциональность, возможность использовать объект как для спортивных, так и для массовых мероприятий. Крутой угол наклона трибун улучшает видимость и акустику ледовой чаши. Дополнительный зрелищный эффект на G-Drive Арене создаёт комплекс мультимедиа и концертного оборудования. На арене установлен один из самых больших в КХЛ медиакубов.

Арена в Омске имеет высокий уровень комфорта и адаптирована под климатические условия Сибири. Входная группа рассчитана на высокую пропускную способность, а тёплые павильоны контроля обеспечивают необходимый комфорт для зрителей зимой. Здесь предусмотрены также удобные зоны кафе, большой магазин хоккейной атрибутики, детский центр, киберспортивный клуб и музей ХК "Авангард". Для подготовки хоккеистов к матчам и восстановления после игр предусмотрен специальный спортивный блок: шесть раздевалок, в том числе для спортсменов с ограниченными возможностями, спортивные залы, медицинские и массажные кабинеты, комнаты для тренеров и судей, сервисные помещения и другая необходимая инфраструктура.

У ледовой арены удобное местоположение и хорошая транспортная доступность. Для доставки зрителей на матчи будут использоваться новые экологичные автобусы на природном газе, которые были подарены Омску компанией "Газпром нефть".

Фото © "Газпром нефть"

Разрешите передать вам приветствие и поздравления президента РФ Владимира Путина. В 2019 году он дал поручение об образовании концессии по строительству этого прекрасного дворца спорта. За два года благодаря слаженной работе региона и компании "Газпром нефть" мы получили в подарок лучший стадион России. Поздравляю вас с возвращением "Авангарда" в родной дом! Игорь Левитин Помощник президента РФ

Строительство новой хоккейной арены в Омске — крупнейший инфраструктурный проект нашей программы социальных инвестиций "Родные города". Это по-настоящему уникальный объект, который станет главным спортивным и культурным центром для жителей всего региона. Здесь будут проходить не только матчи "Авангарда", но и хоккейные турниры, концерты, турниры единоборств, ледовые шоу и другие мероприятия для омичей. Арена станет важным элементом региональной системы подготовки юных хоккеистов наряду с центральным комплексом академии "Авангард", построенным "Газпромом" в 2019 году. Строительство G-Drive Арены — прекрасный пример эффективного частно-государственного партнёрства "Газпром нефти", федерального и регионального правительств Александр Дюков Председатель правления "Газпром нефти"

Новая домашняя площадка хоккейного клуба "Авангард" — прекрасный подарок омичам к 200-летию региона от Правительства Омской области, компании "Газпром нефть" и президента России. G-Drive Арена" — одно из лучших спортивных сооружений в мире. Оно станет архитектурной доминантой левобережья и точкой притяжения для омичей и гостей Омска. Уверен, что "Авангард" почувствует мощную поддержку болельщиков в родных стенах и порадует нас новыми победами на домашнем льду Александр Бурков Губернатор Омской области

Авторы Валерия Мишина