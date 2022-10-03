Чеферин идёт на новый президентский срок в УЕФА

"Подам заявку на переизбрание на пост главы УЕФА. Уже получил 55 писем в свою поддержку. Было бы странно, если бы я боролся за переизбрание. Будут ли у меня соперники на выборах? Вполне возможно, что я буду единственным кандидатом", — сказал Чеферин.