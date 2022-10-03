Чеферин идёт на новый президентский срок в УЕФА
Президент УЕФА Александер Чеферин будет переизбираться на новый срок. Об этом словенец заявил на конгрессе Международной ассоциации спортивной прессы.
"Подам заявку на переизбрание на пост главы УЕФА. Уже получил 55 писем в свою поддержку. Было бы странно, если бы я боролся за переизбрание. Будут ли у меня соперники на выборах? Вполне возможно, что я буду единственным кандидатом", — сказал Чеферин.
54-летний функционер возглавляет УЕФА с 2016 года. В 2019-м словенца переизбрали на пост руководителя организации. Новые выборы состоятся в 2023 году.
За время работы на посту президента УЕФА Чеферин создал два новых европейских турнира. Лига наций вытеснила из календаря товарищеские матчи сборных, не пользовавшиеся вниманием зрителей. У клубов появился третий еврокубковый турнир — Лига конференций.
Getty Images / Jurij Kodrun