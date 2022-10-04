МегаФон и Yota объединят салоны связи до конца 2023 года МегаФон и Yota до конца 2023 года объединят свои розничные магазины. Первые три кобрендинговых салона уже открыты в Егорьевске, Красногорске и Нижнем Новгороде. 4 октября, 12:53 Обложка © Shutterstock

Ожидается, что объединение розничных сетей позволит повысить эффективность продаж. При этом расходы в развитие сети сократятся на треть, а трафик в салонах увеличится на 15%.

До конца 2023 года все собственные салоны и действующие по франшизе начнут работать в новом формате. Сотрудники проходят специальное обучение, чтобы консультировать клиентов по любым вопросам, касающимся услуг обоих операторов. В салонах можно будет подключить сим‑карту, цифровые продукты, купить смартфоны, планшеты, роутеры, устройства для умного дома, гаджеты для детей, а также товары для путешествий и здорового образа жизни, перейти к оператору с сохранением номера.

Как отмечается в сообщении МегаФона, в работе с дочерними компаниями оператор всегда ищет синергию и максимальную эффективность. Несмотря на то что у МегаФона и Yota как операторов связи принципиально разная аудитория в части потребления мобильных услуг, её потребности в части сервиса и покупки электроники идентичны.

Проект включает в себя не только объединение существующих салонов, но и открытие новых. По словам операционного директора МегаФона Олега Телюкова, у МегаФона традиционно эффективная розничная сеть. При её развитии компания использует аналитику больших данных. Также МегаФону удалось выстроить эффективную цепочку дистрибуции. Теперь абоненты Yota смогут подключить услуги и получить консультацию в любом салоне во всех регионах присутствия МегаФона.

Авторы Валерия Мишина