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МегаФон и Yota объединят салоны связи до конца 2023 года

МегаФон и Yota до конца 2023 года объединят свои розничные магазины. Первые три кобрендинговых салона уже открыты в Егорьевске, Красногорске и Нижнем Новгороде.

4 октября, 12:53
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Ожидается, что объединение розничных сетей позволит повысить эффективность продаж. При этом расходы в развитие сети сократятся на треть, а трафик в салонах увеличится на 15%.

До конца 2023 года все собственные салоны и действующие по франшизе начнут работать в новом формате. Сотрудники проходят специальное обучение, чтобы консультировать клиентов по любым вопросам, касающимся услуг обоих операторов. В салонах можно будет подключить сим‑карту, цифровые продукты, купить смартфоны, планшеты, роутеры, устройства для умного дома, гаджеты для детей, а также товары для путешествий и здорового образа жизни, перейти к оператору с сохранением номера.

Как отмечается в сообщении МегаФона, в работе с дочерними компаниями оператор всегда ищет синергию и максимальную эффективность. Несмотря на то что у МегаФона и Yota как операторов связи принципиально разная аудитория в части потребления мобильных услуг, её потребности в части сервиса и покупки электроники идентичны.

Проект включает в себя не только объединение существующих салонов, но и открытие новых. По словам операционного директора МегаФона Олега Телюкова, у МегаФона традиционно эффективная розничная сеть. При её развитии компания использует аналитику больших данных. Также МегаФону удалось выстроить эффективную цепочку дистрибуции. Теперь абоненты Yota смогут подключить услуги и получить консультацию в любом салоне во всех регионах присутствия МегаФона.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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