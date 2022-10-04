Новым президентом Первой лиги избрали Наиля Измайлова

Новым президентом Первой лиги стал бывший заместитель председателя совета директоров московского "Спартака" Наиль Измайлов. Об этом сообщается на сайте лиги.

В ходе общего собрания клубов Первой лиги за Измайлова проголосовали 53 участника. Второго кандидата — главу махачкалинского футбольного клуба "Легион" Шамиля Лахиялова — поддержали лишь 11 человек.