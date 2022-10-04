НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Частичная мобилизация
Происшествия
Коронавирус
Санкции против России
Армия
Владимир Путин
История
Личные финансы
Политика
В мире
Наука и технологии
Криминал
Шоубиз
Спорт
Тем временем:

В Петербурге задержали мужчину, разгуливавшего по центру с автоматом и ножами

Находящийся в розыске "мобилизованный" москвич развёл на деньги сиделку для пожилой матери

В центре Москвы мужчине разбили голову бутылкой за отказ одолжить деньги "на алкашку"

В H&M рассказали, сколько магазинов в России уже закрыто

На служебной Toyota полковника полиции в момент ДТП в Москве были подложные номера

Пьяная "помощница гендиректора Пулково" закатила скандал из-за запрета петь в кафе и угрожала всем "повестками"

Лихач устроил опасный дрифт в центре Москвы и разбил элитный спорткар о столб

Депутат Горохов объяснился за семечки на историческом заседании Госдумы

Борьба против культуры отмены: Почему "Дисней" удалил свои русскоязычные сайты

Как в России будут бороться с запретами видео- и музыкального западного контента.

4 октября, 14:26
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Медиагигант The Walt Disney Company, также известный как Disney, удалил сайты disney.ru и kanal.disney.ru и аккаунты к ним в соцсетях. Сейчас при переходе по этим адресам пользователи перенаправляются на американский веб-сайт. Холдинг удалил аккаунты Disney и канал Disney в VK, "Одноклассниках" и других социальных сетях, свои YouTube-каналы, в том числе "Star Wars Россия".

Зарубежные лейблы начали также изымать свои каталоги из отечественных стримингов. Так, в октябре, согласно сообщениям пользователей в соцсетях, из "Яндекс.Музыки" исчезли треки британского независимого лейбла WARP. Об изъятии старых каталогов с российских платформ заявила Sony Music Group, в чьих каталогах есть такие исполнители, как The Beatles, Элвис Пресли, Майкл Джексон и другие артисты. Ранее из российских каталогов свои произведения изымали лишь единичные исполнители. Например, рок-группа Pink Floyd.

"Дисней" закрыл свои каналы в соцсетях и убрал свой контент с видеохостингов, но в легальных онлайн-кинотеатрах он доступен. Проверьте сами, например, в ИВИ есть и такая классика, как "Чип и Дейл", и полнометражная анимация вроде «Моаны» или «Холодного сердца». Конечно, доступность детского контента снизилась, но не исчезла вовсе. При этом пиратство — плохая альтернатива. Уж лучше познакомить детей с российской анимацией, благо в этом сегменте у российских мультипликаторов реально есть чем гордиться. Сложности с доступом к иностранному контенту — это не повод расшатать основы авторского права, а шанс для отечественного кино и анимации.

Алексей Бырдин

Глава ассоциации "Интернет-видео"

<p> <strong style="font-weight: bold;">—</strong> "<strong style="font-weight: bold;">Дисней" закрыл свои каналы в соцсетях и убрал свой контент с видеохостингов, но в легальных онлайн-кинотеатрах он доступен. Проверьте сами, например, в ИВИ есть и такая классика, как "Чип и Дейл", и полнометражная анимация вроде «Моаны» или «Холодного сердца». Конечно, доступность детского контента снизилась, но не исчезла вовсе. При этом пиратство — плохая альтернатива. Уж лучше познакомить детей с российской анимацией, благо в этом сегменте у российских мультипликаторов реально есть чем гордиться. Сложности с доступом к иностранному контенту — это не повод расшатать основы авторского права, а шанс для отечественного кино и анимации.</strong></p>
<p> <strong style="font-weight: bold;">—</strong> "<strong style="font-weight: bold;">Дисней" закрыл свои каналы в соцсетях и убрал свой контент с видеохостингов, но в легальных онлайн-кинотеатрах он доступен. Проверьте сами, например, в ИВИ есть и такая классика, как "Чип и Дейл", и полнометражная анимация вроде «Моаны» или «Холодного сердца». Конечно, доступность детского контента снизилась, но не исчезла вовсе. При этом пиратство — плохая альтернатива. Уж лучше познакомить детей с российской анимацией, благо в этом сегменте у российских мультипликаторов реально есть чем гордиться. Сложности с доступом к иностранному контенту — это не повод расшатать основы авторского права, а шанс для отечественного кино и анимации.</strong></p>

Продолжение политики культуры отмены или дискриминация российских пользователей развлекательного и культурного контента ломают целые сегменты российского бизнеса — офлайн- и онлайн-кинотеатров. А также такие действия дают карт-бланш нелегальным интернет-площадкам, которые пропагандируют азартные игры и пиратский контент.

Для прекращения роста пиратских каналов, распространяющих запретный теперь видео- и музыкальный контент, фейки и западную пропаганду, в бизнес-сообществе задумались о необходимости создать механизм легального получения прав на зарубежный контент добросовестными участниками рынка.

— Это решение компании "Дисней" — дискриминационное по отношению к российским пользователям. Когда в мире разрабатывались лицензионные соглашения, то их основной целью была возможность для создателей художественных произведений получать вознаграждения. В этом смысле Россия приложила огромное количество усилий, чтобы "отбелить" эту сферу, сделать максимально прозрачным рынок кинопоказов. В данной ситуации мы видим, что правообладатели могут привести не только к проблемам киноиндустрии и потерям аудитории. Здесь возникает вопрос роста пиратства и чёрного рынка уже внутри нашей страны. Вопрос обеспечения легальной конкуренции — очень важный, также необходимо не допустить деление бизнеса на чёрную и белую части. Здесь нужно подумать о механизме получения прав на легальный контент теми, кто работает в России честно и платит налоги. Нам надо позаботиться о своём рынке и собственных предпринимателях, а также о зрителях и слушателях. А те, кто ведёт политику информационной войны против России, не получат права обогащаться за счёт нас

Артём Кирьянов

Депутат Госдумы РФ, заместитель председателя Комитета по экономической политике

<p><strong style="font-weight: bold;">— Это решение компании "Дисней" — дискриминационное по отношению к российским пользователям. Когда в мире разрабатывались лицензионные соглашения, то их основной целью была возможность для создателей художественных произведений получать вознаграждения. В этом смысле Россия приложила огромное количество усилий, чтобы "отбелить" эту сферу, сделать максимально прозрачным рынок кинопоказов. В данной ситуации мы видим, что правообладатели могут привести не только к проблемам киноиндустрии и потерям аудитории. Здесь возникает вопрос роста пиратства и чёрного рынка уже внутри нашей страны. Вопрос обеспечения легальной конкуренции — очень важный, также необходимо не допустить деление бизнеса на чёрную и белую части. Здесь нужно подумать о механизме получения прав на легальный контент теми, кто работает в России честно и платит налоги. Нам надо позаботиться о своём рынке и собственных предпринимателях, а также о зрителях и слушателях. А те, кто ведёт политику информационной войны против России, не получат права обогащаться за счёт нас</strong></p>
<p><strong style="font-weight: bold;">— Это решение компании "Дисней" — дискриминационное по отношению к российским пользователям. Когда в мире разрабатывались лицензионные соглашения, то их основной целью была возможность для создателей художественных произведений получать вознаграждения. В этом смысле Россия приложила огромное количество усилий, чтобы "отбелить" эту сферу, сделать максимально прозрачным рынок кинопоказов. В данной ситуации мы видим, что правообладатели могут привести не только к проблемам киноиндустрии и потерям аудитории. Здесь возникает вопрос роста пиратства и чёрного рынка уже внутри нашей страны. Вопрос обеспечения легальной конкуренции — очень важный, также необходимо не допустить деление бизнеса на чёрную и белую части. Здесь нужно подумать о механизме получения прав на легальный контент теми, кто работает в России честно и платит налоги. Нам надо позаботиться о своём рынке и собственных предпринимателях, а также о зрителях и слушателях. А те, кто ведёт политику информационной войны против России, не получат права обогащаться за счёт нас</strong></p>
Авторы
Дмитрий Шестопалов
Дмитрий Шестопалов

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!