Борьба против культуры отмены: Почему "Дисней" удалил свои русскоязычные сайты

— Это решение компании "Дисней" — дискриминационное по отношению к российским пользователям. Когда в мире разрабатывались лицензионные соглашения, то их основной целью была возможность для создателей художественных произведений получать вознаграждения. В этом смысле Россия приложила огромное количество усилий, чтобы "отбелить" эту сферу, сделать максимально прозрачным рынок кинопоказов. В данной ситуации мы видим, что правообладатели могут привести не только к проблемам киноиндустрии и потерям аудитории. Здесь возникает вопрос роста пиратства и чёрного рынка уже внутри нашей страны. Вопрос обеспечения легальной конкуренции — очень важный, также необходимо не допустить деление бизнеса на чёрную и белую части. Здесь нужно подумать о механизме получения прав на легальный контент теми, кто работает в России честно и платит налоги. Нам надо позаботиться о своём рынке и собственных предпринимателях, а также о зрителях и слушателях. А те, кто ведёт политику информационной войны против России, не получат права обогащаться за счёт нас

Артём Кирьянов Депутат Госдумы РФ, заместитель председателя Комитета по экономической политике