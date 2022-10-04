Борьба против культуры отмены: Почему "Дисней" удалил свои русскоязычные сайты
Как в России будут бороться с запретами видео- и музыкального западного контента.
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Медиагигант The Walt Disney Company, также известный как Disney, удалил сайты disney.ru и kanal.disney.ru и аккаунты к ним в соцсетях. Сейчас при переходе по этим адресам пользователи перенаправляются на американский веб-сайт. Холдинг удалил аккаунты Disney и канал Disney в VK, "Одноклассниках" и других социальных сетях, свои YouTube-каналы, в том числе "Star Wars Россия".
Зарубежные лейблы начали также изымать свои каталоги из отечественных стримингов. Так, в октябре, согласно сообщениям пользователей в соцсетях, из "Яндекс.Музыки" исчезли треки британского независимого лейбла WARP. Об изъятии старых каталогов с российских платформ заявила Sony Music Group, в чьих каталогах есть такие исполнители, как The Beatles, Элвис Пресли, Майкл Джексон и другие артисты. Ранее из российских каталогов свои произведения изымали лишь единичные исполнители. Например, рок-группа Pink Floyd.
— "Дисней" закрыл свои каналы в соцсетях и убрал свой контент с видеохостингов, но в легальных онлайн-кинотеатрах он доступен. Проверьте сами, например, в ИВИ есть и такая классика, как "Чип и Дейл", и полнометражная анимация вроде «Моаны» или «Холодного сердца». Конечно, доступность детского контента снизилась, но не исчезла вовсе. При этом пиратство — плохая альтернатива. Уж лучше познакомить детей с российской анимацией, благо в этом сегменте у российских мультипликаторов реально есть чем гордиться. Сложности с доступом к иностранному контенту — это не повод расшатать основы авторского права, а шанс для отечественного кино и анимации.
Продолжение политики культуры отмены или дискриминация российских пользователей развлекательного и культурного контента ломают целые сегменты российского бизнеса — офлайн- и онлайн-кинотеатров. А также такие действия дают карт-бланш нелегальным интернет-площадкам, которые пропагандируют азартные игры и пиратский контент.
Для прекращения роста пиратских каналов, распространяющих запретный теперь видео- и музыкальный контент, фейки и западную пропаганду, в бизнес-сообществе задумались о необходимости создать механизм легального получения прав на зарубежный контент добросовестными участниками рынка.
— Это решение компании "Дисней" — дискриминационное по отношению к российским пользователям. Когда в мире разрабатывались лицензионные соглашения, то их основной целью была возможность для создателей художественных произведений получать вознаграждения. В этом смысле Россия приложила огромное количество усилий, чтобы "отбелить" эту сферу, сделать максимально прозрачным рынок кинопоказов. В данной ситуации мы видим, что правообладатели могут привести не только к проблемам киноиндустрии и потерям аудитории. Здесь возникает вопрос роста пиратства и чёрного рынка уже внутри нашей страны. Вопрос обеспечения легальной конкуренции — очень важный, также необходимо не допустить деление бизнеса на чёрную и белую части. Здесь нужно подумать о механизме получения прав на легальный контент теми, кто работает в России честно и платит налоги. Нам надо позаботиться о своём рынке и собственных предпринимателях, а также о зрителях и слушателях. А те, кто ведёт политику информационной войны против России, не получат права обогащаться за счёт нас