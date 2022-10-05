Как тёплый алюминий согреет людей С приближением зимних холодов всё более актуальным становится вопрос о выборе отопительных приборов. 5 октября, 09:16 Обложка © Shutterstock

Ещё недавно альтернатив чугунным радиаторам и стальным конвекторам, казалось, не было. Но появившиеся ещё в 1961 году в Италии алюминиевые радиаторы начали постепенно менять ситуацию на мировом рынке. Одной из первых преимущества "крылатого" металла поняла холодная Скандинавия, где алюминиевые радиаторы до сих пор находятся в лидерах продаж.

У нас алюминиевые батареи появились в 90-х годах, но сейчас уже каждый второй устанавливаемый радиатор отопления на российском рынке сделан из алюминия и эта доля постоянно увеличивается.

24 атмосферы и 100 миллионов рублей

По мнению представителя "Русского радиатора" Александра Суханова, преимущества алюминиевого товара — высокая теплоотдача, лёгкость и удобство монтажа, эстетичный современный дизайн. Как результат — старые добрые чугунные "гармошки" постепенно уходят с рынка. Сегодня в России их производят только на одном предприятии в Нижнем Тагиле.

Фото © "Русский радиатор"

Среди неочевидных пока, но очень перспективных достоинств алюминиевых радиаторов эксперты называют их идеальную совместимость с экологическими системами энергоснабжения на базе тепловых насосов и солнечных панелей.

Как показал опыт эксплуатации алюминиевых радиаторов в Арктике, они идеально приспособлены для российских условий. Именно поэтому они давно уже полностью захватили сектор частного домостроения. Применение их в многоквартирном строительстве до недавнего времени ограничивало представление о низкой устойчивости против неизбежных при проверках отопительных систем гидравлических ударах. Однако современные технологии поставили на этом мифе жирный крест: так, "Русский радиатор" даёт гарантию на запас прочности до 24 атмосфер, при том что предельное рабочее давление при гидроударе не превышает 16 атмосфер.

Конечно, сезонные работы и следующие за ними прыжки давления — это не единственная угроза. Прежде чем покупать батареи, важно знать, какая вода (профи называют теплоноситель) будет разливаться по жилам радиаторов. Дело в том, что металл чувствителен к кислотам и щелочам и сильное отклонение от нормы может вызвать коррозию. Так, алюминиевые радиаторы не любят, когда показатель воды превышает 7–8,5 рН, биметаллические и стальные — 6,5–9 pH; медные — 8,0–9,5 pH.

Фото © "Русский радиатор"

Можно также упомянуть и про блуждающие токи, которые "прошивают" батареи, делая сквозные отверстия. Но это скорее отклонение от нормы, чем повсеместное явление. Поэтому российские производители дают очень щедрые гарантии на свою продукцию. Так, бренды TENRAD и BRIXIS начали несколько лет назад страховать свою продукцию на 17,5 миллиона рублей. Сегодня размер страхового покрытия на продукцию ROYAL THERMO составляет 65 миллионов рублей, а "Русские радиаторы" дают 100 миллионов. Так что даже если вы живёте на 10–15-м этаже, то производитель покроет все убытки нижних соседей в случае прорыва радиатора.

Что выбрать?

Даже на фоне ухода с нашего рынка западных производителей от богатства выбора разбегаются глаза. В нижней ценовой гамме находятся китайские радиаторы, но эксперты советуют относиться к ним с осторожностью. Дело в том, что китайцы используют в своих алюминиевых изделиях много кремния. В России этот показатель составляет 4–8%, а в Китае — до 40%. Высокое содержание кремния снижает теплопроводность радиаторов и делает их хрупкими. Отягощают ситуацию некачественный алюминий, неспособный выдержать перепада давления в трубах.

Российские производители используют в производстве самое современное оборудование, применяют последние разработки и актуальные технологии. Среди лидеров рынка — "Рифар", "Роял термо", "Форте пром", "Русские радиаторы".

Фото © "Русский радиатор"

Потребитель выбирает прежде всего по цене. Но скупой платит дважды. Например, низкокачественное напыление может быть токсичным и вызовет аллергию. Исходя из этого критерия в российских школах всё чаще ставят экологически безопасные батареи от "Русских радиаторов".

И ещё немало нюансов, известных только профессионалам. Совет тут один: при выборе прибора отопления ищите сертификат от Ассоциации производителей радиаторов отопления (АПРО). Это гарантия качества и надёжности продукции.

Авторы Алексей Краузе