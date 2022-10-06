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6 октября, 10:27

Тренер "Тоттенхэма" по физической подготовке умер от лейкемии

Тренер лондонского "Тоттенхэма" Джампьеро Вентроне скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщает пресс-служба английского футбольного клуба.

У итальянского специалиста была острая форма лейкемии. В штабе главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте он работал с ноября 2021 года.

Бывший вице-президент FIDE Николай Крогиус умер на 92-м году жизни

Бывший вице-президент FIDE Николай Крогиус умер на 92-м году жизни

Ранее Вентроне в течение долгого времени работал в туринском "Ювентусе". Также он входил в тренерский штаб итальянской "Катании", французского "Аяччо", китайских клубов "Цзянсу Сунин" и "Гуанчжоу Эвергранд".

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ФК "Тоттенхэм"

Роман Фейгин

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