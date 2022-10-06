Тренер "Тоттенхэма" по физической подготовке умер от лейкемии

Тренер лондонского "Тоттенхэма" Джампьеро Вентроне скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщает пресс-служба английского футбольного клуба.

У итальянского специалиста была острая форма лейкемии. В штабе главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте он работал с ноября 2021 года.