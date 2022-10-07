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Как выбрать правильный радиатор для отопления жилья

В Сети появился специализированный сайт для тех, кто в преддверии холодов задумался об отоплении своего дома.

7 октября, 14:16
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

На сайте radiator-rus.ru представлена исчерпывающая информация о всё более популярных на российском рынке алюминиевых радиаторах. Здесь на примере продукции одного из ведущих предприятий отрасли карельского завода "Русский радиатор" подробно рассказано о достоинствах этой продукции и её преимуществах по сравнению с традиционными для России чугунными и стальными батареями отопления.

Мы уже давно неплохо знакомы с этим продуктом. Каждый второй устанавливаемый радиатор отопления на российском рынке из алюминия, и эта доля растёт. Потребитель оценил такие качества, как лёгкость монтажа, комфортная цена и современный дизайн. Отдельная фишка — теплоотдача. У алюминиевых радиаторов она равна 147–181 Вт, у чугунных – 140–160 Вт, у стальных — 80–150 Вт.

Фото © "Русский радиатор"

Фото © "Русский радиатор"

В сегменте загородного домостроения алюминиевые радиаторы уже давно лидируют. На новом сайте потребитель может воспользоваться удобной схемой для подбора нагревательного устройства для разных типов помещений вашего дома: гаража, погреба, спальни, ванной комнаты или бойлерной.

До недавних пор широкое применение алюминиевых радиаторов в строительстве многоквартирных домов, административных и производственных зданий сдерживало мифическое представление об их неустойчивости к гидроударам, неизбежным при плановых проверках муниципальных систем отопления. Однако современные технологии дают полную гарантию долгой безаварийной службы алюминиевых радиаторов. Достаточно сказать, что при их производстве используются поставляемые "Русалом" дегазируемые алюминиевые сплавы, отличающиеся отсутствием пустот и каверн.

Фото © "Русский радиатор"

Фото © "Русский радиатор"

"Русский радиатор" даёт гарантию, что его продукция может выдерживать рабочее давление до 24 атмосфер. А при гидроударе оно составляет максимум 16 атмосфер. Поэтому производитель со спокойной душой даёт гарантию от аварий покупателям своей продукции на сумму до 100 миллионов рублей.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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