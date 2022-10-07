Признание Новороссии: Как отмечают юбилей президента Запорожье, ДНР, ЛНР и Херсонская область

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Люди желают президенту счастья, здоровья и долгих лет работы на благо страны, а также благодарят за помощь и поддержку.

6 октября, 21:40
<p>Обложка © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

"Владимир Владимирович! Желаю, чтобы ваш ангел-хранитель был очень сильным и помогал Вам во всех сложных ситуациях", — пожелала президенту Наталья из Луганска.

Видео © LIFE

"Дорогой Владимир Владимирович, наш президент! Теперь мы с гордостью можем говорить о том, что Вы наш президент...", — начинает поздравление Александра из Донецка.

"... наконец мы вошли в состав Российской Федерации, и наш Донбасс будет процветать, как никогда раньше до этого", — будто продолжает её мысль Александр из Луганска.

"Хотелось бы ему пожелать, чтобы он не останавливался на достигнутом, шёл дальше и никакие преграды его бы не остановили", — сказала Алёна из столицы ЛНР.

А ещё лидеру России в Донбассе пожелали крепкого здоровья и хороших соратников, чтобы было на кого опереться.

Авторы
Мари Медведева
Мари Медведева

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