"Просто идиот": Зачем Плющенко и Ягудин публично враждуют В мире фигурного катания новый скандал: до оскорблений опустились Алексей Ягудин и Евгений Плющенко. Что не поделили два олимпийских чемпиона на этот раз. 7 октября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин / Сергей Бобылев

Сезон фигурного катания стартовал, а с ним начались и новые скандалы. Правда, на этот раз участниками публичного конфликта стали не действующие фигуристы, а бывшие. Алексей Ягудин и Евгений Плющенко сначала поспорили о шоу-программах, а после померились своими титулами.

С чего началась ссора между Ягудиным и Плющенко

Алексей Ягудин. Фото © Getty Images / Mandatory Credit: Doug Pensinger

Причиной нового конфликта стал турнир по шоу-программам, который планирует организовать Федерация фигурного катания.

— Это мероприятие состоится уже весной 2023 года. Те, кто связан с фигурным катанием, имеют шанс надеть коньки и показать программы зрителям. Я даже сделал заявку на покупку коньков. С Ильёй Авербухом рассматриваем музыкальное сопровождение. Этот турнир — важный шаг к возрождению профессиональных турниров. Хотелось бы встретиться с Женей Плющенко снова на льду. Какими были наши встречи более 20 лет назад, — прокомментировал Алексей Ягудин это событие в эфире Первого канала.

Плющенко в свою очередь резко отреагировал на сдержанный вызов Ягудина.

— Участие в турнире по шоу-программам? Тут всё упирается в бюджет. Хватит ли у федерации на меня денег? Я это открыто говорю. У меня идут шоу, я уже давно обеспеченный человек. У меня своя школа, в Москве свой дворец. Зачем мне всё это? Чтобы просто кому-то было хорошо? Ну, я не против, конечно, могу откататься. Возродить легендарный клинч с Алексеем Ягудиным? А для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит и дальше комментирует, — сказал Евгений Плющенко в эфире канала "Матч ТВ".

И эти слова Плющенко стали причиной нового конфликта. Ягудин, конечно, не смог промолчать и в своих социальных сетях опубликовал статистику очных встреч со своим главным конкурентом в прошлом. Вышло 14:8 в его пользу.

Статистика очных встреч Плющенко и Ягудина. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alexei.yagudin

Евгений в ответ на это выложил статистику по количеству всех медалей за карьеру, где он превосходит своего оппонента: 28:10.

— Года идут, но Алёша вместо работы всё норовит помериться со мной медалями (да и не только медалями, видимо). Но статистика — вещь упрямая, — написал Плющенко в соцсети. — Кто-то арены ледовые, залы строит, развивает детский и юношеский спорт, делает свои ледовые шоу уже лет 15, каждый день тренирует спортсменов, проводя по восемь часов на льду, а кто-то всё до сих пор свои медали досчитать не может.

Статистика Плющенко и Ягудина по количеству всех медалей за карьеру. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / plushenkoofficial

Резкая речь Тарасовой

Ну и, конечно, стороной конфликт не обошла Татьяна Тарасова. Выдающийся тренер не просто поддержала своего любимого ученика, но даже назвала Плющенко идиотом.

— Ягудин не умеет кататься? Что? Пускай Плющенко засунет своё мнение в одно место! Идиот! Просто идиот, — заявила Татьяна Тарасова в СМИ.

Фото © ТАСС / Татьяна Тарасова

Евгений отказался комментировать слова Татьяны Анатольевны и лишь посмеялся над ними. А вот Алексей опубликовал огромный пост, где заступился за своего тренера.

— Я не живу прошлым. Мне наплевать на всё, что было 20 лет назад. Как и большинству в нашей стране, у которых сейчас совершенно другие заботы. Я лишь ответил на твой выпад, что я не умею кататься, и на твоё хихиканье над моим тренером Татьяной Анатольевной Тарасовой! Ну и напоследок: я восхищаюсь твоей карьерой, которая у тебя была. И всеми победами. Жаль, что из-за моей травмы и раннего завершения карьеры нам не удалось посоревноваться дольше. Но сейчас ты тренер, а тренерам надо меньше говорить и больше побеждать. Возьми пример с Этери Георгиевны Тутберидзе. Это я шоумен, любитель кроссвордов, могу много говорить. А ты работай, Женечка! — парировал Ягудин.

Что говорят фигуристы

Татьяна Навка. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Бывший тренер и Плющенко, и Ягудина Алексей Мишин тоже отреагировал на конфликт.

— Как я к этому отношусь? Оба спортсмена достойные. В какой-то период один побеждал, в какой-то — другой. Оба спортсмена заслуживают нашего уважения и, может быть, нашего преклонения.

Батл двух чемпионов прокомментировала даже Татьяна Навка. Звезда танцев на льду считает, что мужчины не должны так спорить.

— Детский сад какой-то. Мериться легендарностью — подобное поведение не подобает мужчине. Мужчина должен чувствовать своё превосходство. Да и время сейчас не то, чтобы устраивать такие споры, — отметила Навка.

Комментатор Дмитрий Губерниев с юмором высказался о споре легенд фигурного катания.

— Милые бранятся — только тешатся. Прекрасная история, пусть дальше продолжают пикироваться. Я не буду отвечать в духе Татьяны Тарасовой, скажу, что это всегда прекрасно. Разговоры о виде спорта хороши в любом случае. Пусть продолжают пикировки, пусть участвуют в шоу, пусть комментируют и проявляют себя в любом жанре, — считает журналист.

Их соперничество началось много лет назад. Оба тренировались в группе у Мишина, где Алексей начал чувствовать некую ревность. Ему казалось, что Профессор не понимает его, не даёт ему раскрыться и на турниры везде отправляет Плющенко. К слову, Евгению тоже было неприятно работать рядом с другим молодым талантом.

И вот, когда Ягудин ушёл к Тарасовой, появилось яркое и, пожалуй, самое жёсткое противостояние в фигурном катании, о котором вспоминают все до сих пор. Ведь соперничество на льду переросло в бурные споры в жизни. И пусть легендарные спортсмены уже больше 20 лет не соревнуются, их вражда не утихает. Они продолжают публичные споры. Такого не делали даже вечные соперницы Алина Загитова и Евгения Медведева. Как бы журналисты и фанаты ни пытались их столкнуть лбами, девушки никогда не оскорбляли друг друга во всеуслышание. Кажется, Евгению и Алексею есть у кого поучиться.

Фото © ТАСС / Владимир Гердо Кто, на ваш взгляд, лучше: Евгений Плющенко или Алексей Ягудин? 0 Плющенко лучший! Ягудин вне конкуренции! Мне всё равно

Авторы Галина Глазко