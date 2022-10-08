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"Просто идиот": Зачем Плющенко и Ягудин публично враждуют

В мире фигурного катания новый скандал: до оскорблений опустились Алексей Ягудин и Евгений Плющенко. Что не поделили два олимпийских чемпиона на этот раз.

7 октября, 21:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин / Сергей Бобылев</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин / Сергей Бобылев

Сезон фигурного катания стартовал, а с ним начались и новые скандалы. Правда, на этот раз участниками публичного конфликта стали не действующие фигуристы, а бывшие. Алексей Ягудин и Евгений Плющенко сначала поспорили о шоу-программах, а после померились своими титулами.

С чего началась ссора между Ягудиным и Плющенко

Алексей Ягудин. Фото © Getty Images / Mandatory Credit: Doug Pensinger

Алексей Ягудин. Фото © Getty Images / Mandatory Credit: Doug Pensinger

Причиной нового конфликта стал турнир по шоу-программам, который планирует организовать Федерация фигурного катания.

Это мероприятие состоится уже весной 2023 года. Те, кто связан с фигурным катанием, имеют шанс надеть коньки и показать программы зрителям. Я даже сделал заявку на покупку коньков. С Ильёй Авербухом рассматриваем музыкальное сопровождение. Этот турнир — важный шаг к возрождению профессиональных турниров. Хотелось бы встретиться с Женей Плющенко снова на льду. Какими были наши встречи более 20 лет назад, — прокомментировал Алексей Ягудин это событие в эфире Первого канала.

Плющенко в свою очередь резко отреагировал на сдержанный вызов Ягудина.

Участие в турнире по шоу-программам? Тут всё упирается в бюджет. Хватит ли у федерации на меня денег? Я это открыто говорю. У меня идут шоу, я уже давно обеспеченный человек. У меня своя школа, в Москве свой дворец. Зачем мне всё это? Чтобы просто кому-то было хорошо? Ну, я не против, конечно, могу откататься. Возродить легендарный клинч с Алексеем Ягудиным? А для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит и дальше комментирует, — сказал Евгений Плющенко в эфире канала "Матч ТВ".

И эти слова Плющенко стали причиной нового конфликта. Ягудин, конечно, не смог промолчать и в своих социальных сетях опубликовал статистику очных встреч со своим главным конкурентом в прошлом. Вышло 14:8 в его пользу.

Статистика очных встреч Плющенко и Ягудина. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alexei.yagudin

Статистика очных встреч Плющенко и Ягудина. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alexei.yagudin

Евгений в ответ на это выложил статистику по количеству всех медалей за карьеру, где он превосходит своего оппонента: 28:10.

Года идут, но Алёша вместо работы всё норовит помериться со мной медалями (да и не только медалями, видимо). Но статистика — вещь упрямая, написал Плющенко в соцсети. — Кто-то арены ледовые, залы строит, развивает детский и юношеский спорт, делает свои ледовые шоу уже лет 15, каждый день тренирует спортсменов, проводя по восемь часов на льду, а кто-то всё до сих пор свои медали досчитать не может.

Статистика Плющенко и Ягудина по количеству всех медалей за карьеру. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / plushenkoofficial

Статистика Плющенко и Ягудина по количеству всех медалей за карьеру. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / plushenkoofficial

Резкая речь Тарасовой

Ну и, конечно, стороной конфликт не обошла Татьяна Тарасова. Выдающийся тренер не просто поддержала своего любимого ученика, но даже назвала Плющенко идиотом.

Ягудин не умеет кататься? Что? Пускай Плющенко засунет своё мнение в одно место! Идиот! Просто идиот, — заявила Татьяна Тарасова в СМИ.

Фото © ТАСС / Татьяна Тарасова

Фото © ТАСС / Татьяна Тарасова

Евгений отказался комментировать слова Татьяны Анатольевны и лишь посмеялся над ними. А вот Алексей опубликовал огромный пост, где заступился за своего тренера.

Я не живу прошлым. Мне наплевать на всё, что было 20 лет назад. Как и большинству в нашей стране, у которых сейчас совершенно другие заботы. Я лишь ответил на твой выпад, что я не умею кататься, и на твоё хихиканье над моим тренером Татьяной Анатольевной Тарасовой! Ну и напоследок: я восхищаюсь твоей карьерой, которая у тебя была. И всеми победами. Жаль, что из-за моей травмы и раннего завершения карьеры нам не удалось посоревноваться дольше. Но сейчас ты тренер, а тренерам надо меньше говорить и больше побеждать. Возьми пример с Этери Георгиевны Тутберидзе. Это я шоумен, любитель кроссвордов, могу много говорить. А ты работай, Женечка! — парировал Ягудин.

Что говорят фигуристы

Татьяна Навка. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Татьяна Навка. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Бывший тренер и Плющенко, и Ягудина Алексей Мишин тоже отреагировал на конфликт.

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Как я к этому отношусь? Оба спортсмена достойные. В какой-то период один побеждал, в какой-то — другой. Оба спортсмена заслуживают нашего уважения и, может быть, нашего преклонения.

Батл двух чемпионов прокомментировала даже Татьяна Навка. Звезда танцев на льду считает, что мужчины не должны так спорить.

Детский сад какой-то. Мериться легендарностью — подобное поведение не подобает мужчине. Мужчина должен чувствовать своё превосходство. Да и время сейчас не то, чтобы устраивать такие споры, — отметила Навка.

Комментатор Дмитрий Губерниев с юмором высказался о споре легенд фигурного катания.

Милые бранятся — только тешатся. Прекрасная история, пусть дальше продолжают пикироваться. Я не буду отвечать в духе Татьяны Тарасовой, скажу, что это всегда прекрасно. Разговоры о виде спорта хороши в любом случае. Пусть продолжают пикировки, пусть участвуют в шоу, пусть комментируют и проявляют себя в любом жанре, — считает журналист.

Их соперничество началось много лет назад. Оба тренировались в группе у Мишина, где Алексей начал чувствовать некую ревность. Ему казалось, что Профессор не понимает его, не даёт ему раскрыться и на турниры везде отправляет Плющенко. К слову, Евгению тоже было неприятно работать рядом с другим молодым талантом.

И вот, когда Ягудин ушёл к Тарасовой, появилось яркое и, пожалуй, самое жёсткое противостояние в фигурном катании, о котором вспоминают все до сих пор. Ведь соперничество на льду переросло в бурные споры в жизни. И пусть легендарные спортсмены уже больше 20 лет не соревнуются, их вражда не утихает. Они продолжают публичные споры. Такого не делали даже вечные соперницы Алина Загитова и Евгения Медведева. Как бы журналисты и фанаты ни пытались их столкнуть лбами, девушки никогда не оскорбляли друг друга во всеуслышание. Кажется, Евгению и Алексею есть у кого поучиться.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Кто, на ваш взгляд, лучше: Евгений Плющенко или Алексей Ягудин?

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Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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