ЦСКА оспорил решение суда по иску против баскетбольной Евролиги

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что люксембургский суд отказал клубу в иске против Евролиги из-за отстранения от участия в турнире, после чего команда подала апелляцию. Об этом сообщается на сайте армейцев.

В июне все российские клубы были исключены из числа участников баскетбольной Евролиги сезона 2022/23. За это решение проголосовало большинство клубов – акционеров лиги, в число которых входит и ЦСКА.

"Мы подавали иск в люксембургский суд с просьбой принять обеспечительные меры по факту исключения нас из турнира и вернуть клуб в Евролигу. Нам было отказано. Подали апелляцию, ждём решения", — сказал Ватутин.

В прошлом сезоне в Евролиге выступало три российских клуба: московский ЦСКА, петербургский "Зенит" и казанский УНИКС. В марте они были исключены из розыгрыша турнира, их результаты аннулировали.