Правила рулят: Как теперь передвигаться на электросамокатах Правительство РФ утвердило изменения в правилах дорожного движения, которые касаются езды на электросамокатах, гироскутерах и других подобных аппаратах. О чём теперь надо помнить их владельцам. 7 октября, 15:36 Обложка © Shutterstock

С подачи Минтранса в правила дорожного движения (ПДД) внесены поправки , касающиеся управления электросамокатами, электроскейтбордами, гироскутерами, сегвеями, моноколёсами и другими аналогичными устройствами. Теперь вся эта техника получила особый статус — средства индивидуальной мобильности (СИМ) — и соответствующие требования к порядку эксплуатации. Эксперты сходятся во мнении, что принятые нормы весьма лояльны к обладателям таких транспортных устройств, но только к тем из них, кто не злоупотребляет имеющимися возможностями. А вот для любителей "погонять" всё наоборот — правоохранители получили инструмент, который позволит однозначно толковать нарушения и привлекать владельцев СИМ к ответственности.

Особенности для СИМ

Прежде всего стоит отметить, что на СИМ теперь официально можно ездить как по проезжей части, так и по тротуару, но для каждого из этих режимов водитель обязан соблюдать особые требования.

Изменения в правилах дорожного движения (ПДД). Инфографика © LIFE

По проезжей части дороги можно передвигаться на СИМ любой с массой, но только по правому краю с максимальной скоростью не выше 60 километров в час и в местах, где разрешено движение велосипедистов. При этом аппарат должен быть оборудован тормозной системой, фарами белого и красного цветов, а его водитель — быть старше 14 лет.

По тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам ездить на СИМ можно, только если они своей массой не превышают 35 килограммов и движутся со скоростью до 25 километров в час. При этом в указанных зонах пешеходы имеют приоритет над СИМ при их совместном передвижении. То есть, например, самокатчик не должен создавать помех прохожим, а если поток движения очень плотный, то он обязан спешиться и двигаться со скорость пешеходов. Точно так же водители СИМ должны спешиваться и при пересечении любых пешеходных переходов (наземных или в виде специального сооружения над дорогой или под ней).

Для справки: статус СИМ не распространяется на безмоторные самокаты и роликовые коньки, а люди, использующие эти технические устройства, по-прежнему приравниваются к пешеходам.

Кто будет привлекать?

В начале года Верховный суд РФ уже признал СИМ транспортными средствами, а это значит, что помимо специальных норм на них распространяются и те общие требования, которые предъявляются ко всем, кто управляет другими транспортными средствами. Речь идёт о пунктах ПДД, которые содержат: "Водитель обязан…" и "Транспортное средство должно…". Соответственно, за нарушения правил дорожного движения тот, кто управляет СИМ, должен нести административную ответственность наравне с другими участниками движения.

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— К водителям СИМ вполне применимы нормы ПДД общей трактовки, — пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Это как минимум положение, что водитель должен быть трезвым (по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ ответственность за вождение в состоянии опьянения — штраф 30 000 рублей. — Прим. Лайфа). Также при движении СИМ не должно возникать помех другим транспортным средствам (по статье 12.30 КоАП РФ штраф до 1500 рублей. — Прим Лайфа). В остальном многое зависит от того, кто будет фиксировать нарушение. Теоретически это может делать любой сотрудник МВД, в чьи обязанности входит следить за общественным порядком, а на проезжей части — подразделения ГИБДД.

Но такой подход, по мнению Леськива, возможен только в тех случаях, когда в действиях лица, управлявшего СИМ, нет признаков состава преступления, иначе лицу, управляющему СИМ, грозит ответственность по статье 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". А это уже сфера для следственных органов.

Фото © Shutterstock Нужны ли специальные законы для электросамокатов? 0 Да, а то они уже представляют серьёзную опасность Нет, действующих законов вполне достаточно Их нужно приравнять к мотоциклам, чтобы владельцы получали права

Авторы Максим Греков