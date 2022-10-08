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8 октября, 11:49

Младший сын Кости Цзю одержал четвёртую победу подряд на профессиональном ринге

Выступающий за Австралию младший сын Кости Цзю Никита одержал четвёртую победу на профессиональном ринге в весовой категории до 69,9 килограмма.

В поединке, который проходил в австралийском городе Ньюкасл, Никита Цзю был сильнее другого представителя Зелёного континента — Даркона Драйдена. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

Никита Цзю победил австралийца Бена Хорна в третьем бою на профессиональном ринге

Никита Цзю победил австралийца Бена Хорна в третьем бою на профессиональном ринге

Отметим, что во всех четырёх профессиональных поединках Никита Цзю одержал победы. При этом он трижды завершал противостояния нокаутом.

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ТАСС / EPA

Роман Фейгин

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