Младший сын Кости Цзю одержал четвёртую победу подряд на профессиональном ринге

Выступающий за Австралию младший сын Кости Цзю Никита одержал четвёртую победу на профессиональном ринге в весовой категории до 69,9 килограмма.

В поединке, который проходил в австралийском городе Ньюкасл, Никита Цзю был сильнее другого представителя Зелёного континента — Даркона Драйдена. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде.