Долги больше не простят: Как теперь оплачивать ЖКУ В РФ прекратил действие мораторий на взыскание пеней по коммунальным долгам. Кто обязан будет уплатить этот вид неустойки, а кто нет, разбирался Лайф. 10 октября, 21:40 Обложка © Shutterstock

С 2 октября 2022 года в России прекратил своё действие мораторий на возбуждение дел о банкротстве, но, как это ни парадоксально, данное событие в большей степени важно не для тех, кто находится в предбанкротном состоянии, а для обычных потребителей жилищно-коммунальных услуг, у которых есть задолженность по оплате. Ведь закончившийся мораторий запрещал начислять пени на задолженность по коммунальным услугам и осуществлять исполнительное производство в виде списания с банковского счёта гражданина средств для погашения по исполнительному листу или судебному приказу в пользу коммунальщиков.

В ряде регионов управляющие компании (УК) уже поторопились развесить по подъездам жилых домов объявления с предупреждением о неминуемом взыскании всех недоимок. Однако, как подсказывают специалисты, в некоторых случаях должники могут быть частично освобождены от выплаты всех требуемых с них сумм.

Конечно, никакие пени и штрафы не грозят тем, кто принимает участие в специальной военной операции, и членам их семей. Это закреплено в законе № 378-ФЗ от 7 октября 2022 года. Но остальным гражданам, имеющим коммунальные долги, разбираться с неустойками придётся.

Когда пени вне закона

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К сожалению, в ряде случаев коммунальщики не утруждают себя строгим исполнением законов, особенно если разбирательство ведётся с гражданами, которые имеют многомесячную задолженность. Так произошло с жительницей Ессентуков Олесей, которая, потеряв работу, накопила долги по оплате жилищных и коммунальных услуг. И увидела себя в списке должников, которые УК регулярно вывешивала в подъезде их дома. Женщина обратилась за помощью к своим родственникам. Но даже после того, как оплатила свою задолженность, в её квитанции продолжали фигурировать суммы, которые в управляющей компании объясняли как долг по пеням. Запрос Олеси относительно расчётов, за какой именно период начислены пени, коммунальщики проигнорировали. Женщина обратилась в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), которая провела проверку и установила, что УК рассчитала и взыскивала пени, начиная с апреля нынешнего года, то есть как раз за тот период, который указан в моратории. Получив соответствующее предписание, УК согласилась произвести перерасчёт, правда, деньги Олесе в натуральной форме не вернули, а зачислили в счёт будущих платежей.

— Ситуация Олеси не единична, и ей ещё повезло, что быстро отреагировала ГЖИ, которая сумела урезонить УК, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Некоторые коммунальщики даже при выявлении их ошибки предпочитают дождаться судебного разбирательства, вместо того чтобы просто вернуть незаконные начисления. Тем более что в большинстве случаев граждане-должники с заявлением о незаконности взимания пеней вообще не обращаются.

То есть тем, у кого имеется задолженность по коммунальным платежам и на неё уже начислены пени, есть смысл проверить периоды, в которые начислялась эта неустойка. Ведь начисление пеней в период с 1 апреля 2022 года до 1 октября 2022 года незаконно ( подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1 закона № 127-ФЗ).

Для справки: в соответствии с разъяснениями Роскомнадзора УК не вправе вывешивать или публиковать в сети Интернет списки должников с указанием их ФИО или адреса, так как это является нарушением закона "О персональных данных". Согласно статье 13.11 Кодекса об административных правонарушениях, за такие действия предусмотрен штраф в размере до 50 000 рублей — для юрлиц, до 20 000 рублей — для индивидуальных предпринимателей и до 10 000 рублей — для должностных лиц.

Кого защитит исковая давность

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В некоторых случаях не только пени, но и часть платежей за коммунальные услуги взысканию не подлежат. Оказывается, всё дело в сроках предъявления претензий со стороны коммунальщиков.

С одной стороны, в отношении коммунальных долгов действуют всё те же правила, что и по другим задолженностям. Однако есть особенности, определённые пунктом 2 статьи 200 гражданского законодательства, согласно которому срок исковой давности определяется по каждому месячному платежу. При этом Верховным судом РФ дано разъяснение о том, что потребитель коммунальных услуг или собственник жилого помещения вправе сам выбирать, за какой период он произведёт оплату, то есть если платёж просрочен на 36 месяцев, взыскивать его не должны. Конечно, коммунальщики знают об особенностях исчисления сроков и поэтому прибегают к хитрости: все поступающие платежи зачисляют в счёт погашения более ранней задолженности.

— Даже если нет спора о коммунальной задолженности, всегда следует указывать период, за который вносится платёж, — советует адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы Дмитрий Шагин, — в случае спора это позволит отсечь любые претензии по платежам за рамками трёхгодичного срока.

С мнением Шагина согласны даже сами работники крупных коммунальных компаний.

— В больших городах многие УК, обслуживающие не один десяток домов, обращаются к МФЦ за помощью в ведении расчётов начисления платежей от собственников. И ошибки в обмене данными или учёте поступивших сумм тут не исключены, — делится своими наблюдениями инженер столичного ГБУ "Жилищник" Наталья. — Например, в моей практике был случай, когда несколько граждан всегда вовремя платили за все услуги, но в переводах, которые они отправляли через свои банки в расчётный центр, не были указаны периоды, за которые производилась оплата. В итоге за этими людьми формально числился долг.

Для справки: согласно данным Росстата, по итогам первого квартала 2022 года задолженность граждан РФ за жилищные и коммунальные услуги превысила 804 миллиарда рублей, какая сумма возникла из-за "сбоев" автоматической системы, статистика не указывает.

Сохранить прожиточный минимум

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С 1 февраля нынешнего года закон гарантирует должникам неприкосновенность их ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума трудоспособного населения (в России на данный момент это 15 172 рубля) или регионального прожиточного минимума, если он выше, чем федеральный. Это положение распространяется и на должников по коммунальным платежам, однако оно не действует автоматически. Для того чтобы защитить свой минимальный доход, должник обязан обратиться с заявлением к судебному приставу. Можно это сделать через отделение службы судебных приставов, но проще — через "Госуслуги". Данное обращение должно рассматриваться не дольше 10 дней. После чего соответствующее постановление направляется в банк должника, который обязан будет защищать от списания соответствующую сумму.

Фото © Shutterstock Приходилось ли вам разбираться с коммунальной задолженностью? 0 Да, были ошибки в начислениях, всё решили миром Да, приходилось отстаивать свои права в суде Нет, ни разу

Авторы Максим Греков