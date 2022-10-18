Зачем главком ВСУ Валерий Залужный нанял специалиста по офшорам Главком ВСУ генерал Валерий Залужный недавно оскандалился, выложив в соцсетях фото своего браслета со свастикой. Возможно, он ещё скрывает свои активы. 51773 51773 Коллаж © LIFE. Фото © Facebook* (запрещён на территории Российской Федерации) / Валерій Залужний

Конкурент Зеленского

После высокоточных ударов России по инфраструктуре на Украине в Незалежной снова заговорили о противостоянии президента Владимира Зеленского и 49-летнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Западная пресса уже давно прочит генерала на пост главы государства.

— Действующему главе государства очень не нравятся слухи о том, что однажды Залужный может въехать в президентский дворец, — пишет журналист немецкой Bild.

Валерий Залужный на обложке Times. Фото © illustration by Neil Jamieson for TIME (Source Photo: Gleb Garanich – Reuters Pool Photo / AP

Публично Зеленский не реагирует на эти слухи, но политологи заметили, что он начал продвигать генерала Александра Сырского — по данным украинской прессы, при удобном случае он может занять пост главкома ВСУ.

На Украине циркулируют слухи, что Зеленский, будь его воля, вообще отправил бы Залужного в отставку, но не позволяют США.

Скрытый неонацист

Залужный неоднократно называл Россию террористическим государством, российский народ — руснёй, а мобилизованных — любительской армией. Ещё главком любит хвастаться и грозить российским солдатам уничтожением, однако категорически отрицает пытки и казни.

На днях генерал попал в скандал: он выложил фото, где у него на руке красовался браслет с фашистской свастикой.

Главком ВСУ с нацистским аксессуаром. Фото © Twitter / CinC_AFU

Нацистский символ на браслете видно даже невооружённым взглядом, благо фотография в высоком разрешении. Что это не фейк, может убедиться любой желающий: достаточно зайти в твиттер-аккаунт Валерия Залужного и посмотреть пост от 6 октября.

Украинские пропагандисты сейчас отчаянно пытаются обелить главкома: якобы у него браслет с языческими, а не с нацистскими символами.

Украинские пропагандисты пытаются спасти репутацию Валерия Залужного. Фото © Twitter.com / shtirlitz53

Очевидно, что браслет генерала массивнее, светлее, не совпадают символы.

Заточен под НАТО

Залужный родился в Новограде-Волынском Житомирской области. После школы поступил в Одесский институт Cухопутных войск. Дважды повышал квалификацию в киевской Национальной академии обороны, во второй раз окончил её с отличием, за что был награждён в английском посольстве переходным мечом британской королевы. Пару лет назад он получил диплом Острожской академии по специальности "Международные отношения".

Валерий Залужный в детстве и юности. Фото © VK / Валерий Залужный; zhytomyrski.info

Валерий Залужный был комвзводом, комротой, комбатом и комбригом. В 2014 году механизированную бригаду под его командованием перебросили в донецкий город Дебальцево. Потерпев сокрушительное поражение на поле боя, Залужный и его бойцы отыгрались на гражданских. По данным силовиков Л/ДНР, они приняли активное участие в геноциде мирного населения Донбасса, грабежах и мародёрстве. Киевские власти отметили рвение Залужного. Его повысили в звании, назначили заместителем командующего сектором "С", позднее сделали начальником Объединённого оперативного штаба ВСУ.

С июля 2021 года генерал Валерий Залужный является главнокомандующим Вооружёнными силами Украины и членом Совета национальной безопасности и обороны.

Валерий Залужный отдыхает от службы. Фото © Ok.ru / Кристина Залужная

Украинские и американские СМИ любят подчёркивать, что в совершенстве знающий английский язык Валерий Залужный — офицер уже не советской школы, а нового поколения, нацеленный в первую очередь на взаимодействие с армиями стран НАТО.

Семья генерала

Про Валерия Залужного часто пишут, что он примерный семьянин и любящий отец, воспитывающий двух дочек. Это не так. В конце нулевых он развёлся со своей первой женой — Юлией Шестаковой. От неё у него дочь Кристина, которой недавно исполнилось 20 лет. Девушка учится на врача. Судя по соцсетям, она предпочитает неформальный стиль: красит волосы в оттенки зелёного и розового, носит сумку с изображением марихуаны. Кристина воспитывалась матерью. Залужный платил им алименты. Известно, что в 2016 году общая сумма составила 36 тысяч гривен. По текущему курсу это 62 тысячи в рублях. Интересно, что в то же время разведённая Шестакова искала работу офис-менеджера и претендовала на зарплату три тысячи гривен в месяц (5160 рублей).

Слева Юлия — первая жена Залужного, справа Кристина — его дочь. Фото © VK / Юлия Залужная (Шестакова), zaluzhnaya2000

Нынешнюю жену Валерия Залужного зовут Елена Скрипченко. Ей 44 года, она работает в "Укргазбанке". В шапке своего профиля в соцсетях на самом видном месте она поместила странную фразу.

— Невменяемым необходимо обращаться к психиатру, а не морочить голову моему мужу!!! А ещё лучше — найти СЕБЕ своего мужа и выносить мозг ему! — написала Елена Скрипченко.

Эти слова могут быть адресованы первой супруге Залужного, которая, судя по всему, до сих пор не приняла развод и уход бывшего мужа к другой.

Валерий Залужный со второй женой Еленой и падчерицей Ариной. Фото © VK / Валерий Залужный

Во втором браке у главкома ВСУ нет общих с женой детей, только падчерица — 22-летняя Арина Зикункова. Девушка решила пойти по стопам отчима и стала военнослужащей. Сейчас она приписана к киевскому гарнизону.

Также у Залужного есть младший брат — 35-летний Артур. Он командир роты в житомирской военной части А2076.

Залужный с 35-летним братом Артуром. Фото © Ok.ru / Кристина Залужная

Генерал на мели

Западные и украинские СМИ отмечают аскетизм Залужного. В Сети можно найти декларацию главкома от 2020 года.

Официально в собственности Залужного нет недвижимости, есть лишь старый китайский кроссовер Chery Tiggo T11 2010 года выпуска, который в таком состоянии в России стоит 300–400 тысяч рублей. На его жену Елену в одесском посёлке Овидиополь оформлены жилой дом площадью 63 квадрата и японский внедорожник Nissan Patrol 2005 года выпуска.

Залужный по итогам года заработал 563 тысячи гривен (менее миллиона рублей). Его супруга получила доход 619 тысяч гривен (более миллиона рублей). По той же декларации у четы нет никаких сбережений.

Судя по соцсетям супруги главкома, пока идёт СВО, пара ходит по хорошим ресторанам Чернигова, где заказывает морепродукты.







Семья Залужного жила в общежитиях Одесской военной академии на Фонтанской дороге, 10 и Командования сухопутных войск на улице Дегтярёвской, 19 в Киеве. Сейчас они занимают апартаменты повышенной комфортности в гостевом доме Генштаба на Воздухофлотском проспекте, 6.

Родная дочь Залужного и его бывшая жена живут в Одессе. Они владеют квартирой в многоэтажке на улице Академика Королёва, 3. У дочери есть отдельная жилплощадь: в построенной по чешскому проекту высотке на улице Заболотного, 67, корпус 2, а также в "сталинке" на проспекте Шевченко, 6, корпус 3.







Валерий Залужный любит посещать горнолыжный курорт Яремче в Ивано-Франковской области. Возможно, у него там дом, арендованный либо собственный, записанный на траст. Стоимость подобной недвижимости может доходить до 600 тысяч долларов.

В Яремче Залужные отмечают Новый год. Фото © Facebook* / Валерій Залужний

Генерал Залужный нанял советника по юридическим вопросам — 39-летнюю Евгению Рябеку. Недавно он наградил её знаком отличия "За поддержку армии". В апреле Рябека призвала коллег-юристов бесплатно оказывать помощь ВСУ. В июле разъяснила, что украинские мужчины имеют право перемещаться по стране, но обязаны после смены регистрации заново вставать на воинский учёт.





Евгения Рябека — жена экс-депутата Верховной рады от "Батьковщины". Училась в "Конкордии" — это киевский филиал Висконсинского международного университета (США). Учредила "Международную компанию VIP-Consulting" — юрбюро, специализирующееся на сокрытии активов богачей. Одним из клиентов Рябеки был нардеп Сергей Тригубенко, записавший свои бизнесы на кипрские офшоры.

Евгения Рябека живёт в высотке повышенной комфортности на улице Подгорной, 7/36 в Киеве. После сближения с Валерием Залужным у юристки появился новый адрес: Киевская область, посёлок Козин, улица Новая, 58. Это особняк в элитном СНТ в живописном урочище Конча-Заспа. Место это закрытое, предназначено для богатых и влиятельных людей. Здешние коттеджи имеют площадь 300–1000 квадратов и стоят до двух миллионов долларов. Судя по адресу, на Рябеку или офшор оформлен один из самых роскошных особняков СНТ, имеющих собственный выход к реке Козинке. А жить там может главком Залужный.

Примерно в таком коттедже может жить и Валерий Залужный. Видео © YouTube /

Благовіст Агентство нерухомості

Особняки на улице Новой в СНТ "Козин". Фото © Google Images

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Фото © ТАСС / Zuma Зачем Залужному консультант по офшорам? 0 Готовит для своей семьи пристанище за границей Хочет скрыть активы на Украине Через Рябеку генерал получает деньги от кураторов с Запада Их связывают близкие отношения

Авторы Егор Пережогин