Регионы бьют тревогу: Передел рыбной отрасли грозит потерями налогов и оттоком населения Губернаторы и депутаты прибрежных регионов уверены, что инициативы Росрыболовства оставят без работы тысячи россиян и обанкротят десятки рыбопромышленных предприятий. 17 октября, 21:10 Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

28 июля 2022 года Правительство внесло в Госдуму законопроект о начале второго этапа программы инвестиционных квот, что вызвало бурю негодования во всех регионах, которых поправки касаются напрямую. Главы Мурманской, Архангельской, Сахалинской, Магаданской областей, Приморского, Камчатского и Хабаровского краёв выступили единым фронтом против передела квот на добычу сельди, минтая, краба и дальневосточных моллюсков.

Красиво было на бумаге...

В 2017-м Минсельхоз и Росрыболовство запустили реформу рыбной отрасли. Они выделили 20% квот на добычу белой рыбы (минтай, сельдь, треска, пикша и д.р.) на Дальнем Востоке и Севере "под инвестиции". Чтобы получить квоты, компании должны были построить новые рыболовецкие суда или береговые перерабатывающие заводы. В 2019-м изменение механизма распределения "рыбных" квот продолжилось, у компаний отняли 50% квот на добычу крабов и выставили на аукционы. Победители аукционов ещё должны построить корабли-краболовы.

Второй же этап собрались запустить с 1 января 2023 года. На этот раз Минсельхоз с Росрыболовством решили отдать под инвестиции в суда и заводы 24% минтая и сельди на Дальнем Востоке, а вторые 50% квот — на добычу крабов и 100% моллюсков — выставить на аукционы. Перед этим квоты заберут у их владельцев, несмотря на то что договоры на них закончатся только в 2033 году. И это категорически не устраивает власти регионов, где и планируется устроить передел ресурса.

Единый губернаторский

Главная претензия руководства регионов — реализация второго этапа проекта плохо скажется на малом и среднем бизнесе, снизит налоговые отчисления и приведёт к оттоку населения. Так, губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что потери регионального бюджета могут составить 1 млрд рублей, а также это полностью убьёт малые рыбопромышленные предприятия.

В Архангельской области, которая по количеству квот в Северном рыбохозяйственном бассейне занимает второе место, сообщают, что предприятия выиграли квоты на 15 лет вылова краба и заложили 10 специализированных кораблей, суммарная мощность которых превышает общий допустимый улов крабов.

— Дальнейшее наращивание краболовного флота в Северном рыбохозяйственном бассейне может привести к переизбытку производственных мощностей и будет способствовать браконьерству и подрыву биоразнообразия, — написал в обращении губернатор Александр Цыбульский спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Письмо на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина направил и глава Магаданской области Сергей Носов, который предложил отложить пока принятие закона и провести широкую межотраслевую дискуссию, иначе регион потеряет более 7 млрд рублей из-за второго этапа.

Депутаты Магаданской области тоже предложили отложить реализацию второго этапа программы. Председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов уверен, что отчисления в бюджет от реализации второго этапа инвестквот сократятся на 40%, ведь сильно снизится сырьевая база предприятий из-за невозможности принять участие в инвестпроектах, что ограничит конкуренцию, а сырьевые ресурсы будут перераспределены в пользу крупных финансовых групп.

Правительство Сахалина тоже подготовило отрицательный отзыв на федеральный законопроект о внесении изменений в закон "О рыболовстве". Здесь считают, что и первый этап реализации механизма инвестквот принимался слишком быстро и без учёта мнения общественности. Теперь же Сахалин категорически выступает против начала второго этапа.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко негативно высказывался о новом переделе квот, говоря о том, что это разрушит всю структуру отрасли края. Небольшие предприятия, которые не имеют другого ресурса, потеряв квоты, просто закроются. Под ударом окажется и работа крупных предприятий, которые, рассчитывая на эти объёмы в течение 15 лет, выстраивали свою финансовую модель.

Против выступает и Камчатка. Местный парламент в своём отзыве сообщил, что принятие закона приведёт к потере до трети всех уловов в регионе, банкротству МСП, закрытию до 2000 рабочих мест, снижению отчисления налогов. Губернатор Камчатского края и вовсе пожаловался на инициативу Росрыболовства Владимиру Путину, встретившись с ним 5 сентября. Владимир Солодов объяснил риски банкротства малого и среднего бизнеса при реализации второго этапа распределения инвестквот. Все минусы он также описал в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину, как и его коллега из Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

— Абсолютное большинство предприятий Хабаровского края в настоящее время не способно принять участие в программе распределения инвестиционных квот вследствие финансовой нагрузки, обусловленной высокой капиталоёмкостью проектов по строительству новых рыболовецких судов и удалённости промысловых районов, — написал в своём обращении к Вячеславу Володину губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Он подчеркнул, что в результате первого и второго этапов у рыбаков региона будут изъяты 44% квот на вылов рыбы и 100% крабовых квот в пользу крупных компаний. И это в регионе, где рыбодобывающая отрасль составляет 15% от дальневосточной.

Глава Приморского края и выходец из рыбодобывающего бизнеса Олег Кожемяко в начале сентября предложил вынести готовящийся законопроект на парламентские слушания, обратившись с этим предложением к спикеру нижней палаты парламента. В письме Кожемяко обратил внимание, что на торги предложено выставить 100% квот на вылов моллюсков и других водных беспозвоночных, что также негативно скажется на экономике Приморья.

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Москва ЗА регионы!

В итоге чаяния руководителей регионов услышали в Совете Федерации. На нескольких заседаниях в Госдуме аудитор СП озвучил промежуточные данные проверки результатов первого этапа Счётной палатой. Аудиторы выяснили, что из запланированных 64 судов спущено на воду за пять лет только шесть. После чего Валентина Матвиенко посоветовала руководителю Росрыболовства Илье Шестакову начать диалог с регионами.

— Если все рыболовецкие регионы против этого закона, я хочу заверить вас, что мы не можем принять этот закон. Мы не имеем юридического права принять этот закон. Потому что все сенаторы, которые здесь сидят, представляют интересы этих регионов, — добавила глава Совфеда.

Эксперты отмечают, что новый этап перераспределения квот может спровоцировать закрытие около 100 мелких и средних рыбодобывающих предприятий, многие из которых посёлкообразующие, ведь участие в аукционах стоит не менее 4,5 млрд рублей.

Добыча морских гребешков, трубачей, трепангов и морских ежей, крабов перейдёт к крупным предприятиям, что монополизирует рынок и приведёт к увеличению цен на рыбу для простых россиян и к будущему коллапсу всей отрасли.

19 октября в итоге пройдут парламентские слушания, а 25 октября по законопроекту должно пройти первое чтение.

Авторы Валерия Мишина