Топор в руки: Как Европа собирается зимовать без российского газа Теперь у европейцев нет ни "Северного потока – 2", ни даже российского недорогого и качественного древесного топлива. Вся экологичность вылетает в подорванную трубу. 16 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

В качестве эпиграфа — одна из недавних шуток европейцев по поводу предстоящей зимы.

Как топят в Германии

Шутки шутками, а в Германии половина жилья отапливается газовыми котлами. Правда, в стране в последние годы всячески стараются от этого уходить и в новых домах вместо газового отопления использовать теплонасосы — устройства, которые перекачивают в дом тепло с улицы либо, например, из земли (геотермальный теплонасос). Но дело в том, что это не самое доступное удовольствие.

Доля российского газа в ФРГ, по данным за апрель 2022 года, составляла 35%, но министр экономики Роберт Хабек тогда признал, что полный отказ от поставок по линии "Газпрома" означает замедление экономического развития страны и прирост ВВП без них невозможен.

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Ещё в июле 2022 года германские эксперты говорили, что в складывающейся ситуации немцам стоит задуматься о дровяной печи. Как и о том, чтобы вместо газовой плиты использовать электрическую.

Вот только газ электростанциям тоже нужен. Притом нужен всё больше и больше, потому что из любви к природе у германского правительства была мысль к 2038 году — а в идеале к 2030-му — полностью отказаться от угольных ТЭС, а вместо этого удвоить мощность газовой генерации. А теперь после громких слов про экологию решили заново запускать ранее закрытые угольные электростанции.

В августе сообщалось, что газовые хранилища страны заполнены на 80%. Но одновременно появились прогнозы, что, будь они даже заполнены на 100%, их нужно всё время продолжать пополнять, а если этого не делать, то они могут иссякнуть посреди зимы.

В Италии тоже мёрзнут

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Там центральное отопление — только в северных регионах, а в основном — либо домовые котельные, либо свои газовые обогреватели, масляные радиаторы, дровяные печи. Притом если топят централизованно, то строго по расписанию: где-то по восемь часов в сутки, где-то — по 14. И это для итальянцев совершенно нормальная ситуация, они там зимой по дому в одних футболках не ходят: отопление стоит дорого.

Министр по экологической трансформации и модернизации Италии Роберто Чинголани заявил, что итальянские газовые хранилища заполнены и при этом доля российского газа сокращена вдвое — с 40 до 20%. Меж тем в начале сентября стало известно, что предстоящий отопительный сезон в Италии сократят на 15 дней: включения батарей придётся ждать на восемь дней дольше, а отключат их весной на неделю раньше. Более того, они будут работать на час меньше, то есть, к примеру, в Риме — не по 12, а по 11 часов в сутки.

Как зимуют британцы

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Кстати, в этой стране вообще практически нет централизованного отопления как такового. Впрочем, пару лет назад в Лондоне запустили очень прогрессивную систему: она перекачивает в дома горячий воздух, который копится в метро и летом делает его с трудом выносимым. Но, к сожалению, эта система охватывает лишь часть города, и вообще это единственный случай в истории британского жилищно-коммунального хозяйства. А в основном там отопление исключительно индивидуальное, притом на 85% газовое. Правда, российского газа там используют очень немного: его доля составляет не больше 5%. А большую часть газа Британия добывает самостоятельно в месторождениях Северного моря или ввозит из Норвегии и нескольких других стран.

Но есть в британском ЖКХ и ещё одна примечательная деталь: и в Лондоне, и вообще по всей Великобритании в XXI веке продолжают топить дровами. На юго-востоке страны так обогревают 16% домов, и в январе из их труб в атмосферу идёт добрая половина всех выбросов твёрдых частиц. При этом до недавних пор за соотношение стоимости и качества там ценили российское гранулированное древесное топливо — пеллеты. Это спрессованные опилки и прочие отходы деревопереработки. Но на фоне известных событий его в Англию ввозить перестали. Как следствие, древесное топливо подорожало на 25–40%.

Восточная Европа: обогревается Россией

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Многие страны на востоке Европы полностью или как минимум по большей части обеспечиваются газом за счёт российских поставок. Это Венгрия, Латвия, Словакия, Чехия, Болгария.

Скажем, в Венгрии преимущественно газовое отопление, и примерно 85% всего ввозимого газа — российский. В конце лета случилась проблема с "Северным потоком": по данным "Газпрома", была неполадка с газоперекачивающим агрегатом. Отсюда — перебои с поставками. И Венгрия договорилась об импорте через "Турецкий поток". Как объясняли в руководстве страны, без российского топлива невозможно обеспечить страну энергией, а впереди зима. Тем не менее цены на отопление и вообще на коммунальные услуги в стране этой осенью выросли в 8–10 раз. В Будапеште театры решили либо сокращать программу, либо отключают в своих помещениях электричество, либо и вовсе закрываются до весны.

При этом в старых домах, в малообеспеченных семьях топят дровами. Поэтому ничего удивительного, что в стране сейчас запрещён экспорт пеллет и разрешена вырубка молодых деревьев в лесах, принадлежащих государству. И есть серьёзные опасения, что на самом деле можно разрешать, а можно не разрешать, а всё равно вырубать пойдут, потому что нет другого выхода. В Болгарии кубометр дров по сравнению с прошлой осенью подорожал в два-три раза, примерно то же самое — в Албании, в Польше. А в Польше два миллиона домохозяйств жгут дрова.

Фото © Shutterstock Смогут ли рядовые жители Европы пережить зиму? 0 Да, будут топить дома дровами и углём Сначала потерпят, а затем свергнут свои власти Будут проводить акции до тех пор, пока не отменят санкции против России

Авторы Адель Романенкова