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Яд нацизма: Учёные осмотрели затонувший в 1942 году немецкий корабль и пришли в ужас

Останки патрульного катера гитлеровских войск привели учёных к выводу о том, что их вместе со всеми остальными затонувшими кораблями надо как можно скорее поднимать на поверхность.

20 октября, 21:40
<p>Обложка © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=4eAT7_gQjvI" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Reuters</a></p>

Обложка © Youtube / Reuters

Как раз недавно (летом 2022 года) на Дунае случилась засуха. Река обмелела, и у порта сербского города Прахово взорам предстало поистине эпичное зрелище.

Это корабли отступавших немцев. Они тонули, пока их в 1944-м гнал Черноморский флот. Их в этих местах десятки. Надо сказать, Дунай — река судоходная и при низком уровне воды из-за кладбища нацистских кораблей проход судов затрудняется, в некоторых местах открытый участок сужается практически в два раза.

Правительство нацелилось поднять корабли. По оценкам, это обойдётся примерно в 29 миллионов евро (1,7 миллиарда рублей). Но делать это надо. И дело не только в том, что они физически мешают, а ещё и в том, что в них со времён войны продолжают разлагаться тонны взрывчатки и боеприпасов. Один местный житель — Велимир Трайилович — написал об этом целую книгу.

Немецкая флотилия оставила после себя большую экологическую катастрофу, которая угрожает нам, жителям Прахово, рассказывал он.

Так вот, спустя восемь десятилетий после Второй мировой войны учёные решили прояснить, что сейчас происходит на морском дне в местах затопления нацистских судов. Они отправились осматривать останки корабля V-1302 John Mann, который покоится в Северном море у берегов Бельгии на глубине порядка 35 метров. Он на самом деле имеет немалое историческое значение.

Это изначально был рыболовецкий траулер, его построили в 1927 году в Гамбурге, а когда в 1939 году началась война, немцы его переделали в Vorpostenboot, это значит "дозорный катер". Его миссией было вести патрулирование и сопровождать боевые суда. Такие корабли были слабоваты для сражений с большими судами вроде эсминцев, но для подмоги они годились, их оснащали пушками, зенитными орудиями, пулемётами и противолодочными глубинными бомбами (против субмарин). Экипаж составлял около 60–80 человек.

В данном случае "Джону Манну" было поручено охранять линкоры "Шарнхорст" и "Гнейзенау" во время операции "Цербер". Эти корабли были на тот момент уже порядком побиты во Франции британскими ВВС, и надо было их эвакуировать в немецкие порты, в этом и заключалась операция. Во время этого перехода их, разумеется, снова атаковали английские бомбардировщики. Патрульный "Джон Манн" подбил один из них, но сам получил две авиабомбы. Корабль мгновенно (секунд за 30) накренился и пошёл ко дну. Погибло 11 матросов. А линкоры всё-таки дошли до Германии, но им всё равно оставалось недолго: "Гнейзенау" разбомбили в сухом доке буквально через пару недель, "Шарнхорст" затонул в 1943-м в Баренцевом море при неудачной попытке взять мыс Нордкап.

И вот что стало теперь с Vorpostenboot.

Специалисты Гентского университета, Бельгия, при осмотре останков 48-метрового судна пришли к выводу, что одна бомба угодила в котельную, а другая ударила по корме. Но главной задачей экспедиции было взять образцы донных отложений из разных мест в пределах ста метров от корабля. Копали неглубоко, сантиметров 15.

И, как и следовало ожидать, в морское дно впитались и медь, и никель, и мышьяк, и продукты разложения тротила, и тринитротолуол, и боевые отравляющие вещества. Самыми ядовитыми оказались образцы, взятые рядом с угольным бункером, то есть, получается, там, куда попала первая бомба.

Анализ обосновавшейся на корабле и вокруг него микробиологической жизни показал, что его все эти годы всячески стараются переработать специализирующиеся на такой "диете" организмы — окисляющие железо, серу и так далее. Это, конечно, тоже вполне логично, но они же тем самым и ускоряют коррозию, а по мере распада различных частей корабля в нём открываются всё новые и новые пространства. То есть, например, какое-нибудь ядовитое вещество может все 80 лет храниться в своей герметично закрытой ёмкости и поэтому не наносить пока что никакого вреда, но, как только в этой ёмкости от гниения откроется пробоина, всё это ядовитое вещество окажется в воде.

Именно поэтому учёные призывают положить все силы на скорейшее поднятие со дна всего этого фашистского добра. С их точки зрения, затонувшие боевые корабли — это экологические бомбы, которые могут сдетонировать ещё не раз и не два. А меж тем, согласно их подсчётам, за время двух мировых войн моря и океаны Земли приняли в себя как минимум 2,5 (а может, и все 20) миллионов тонн нефтепродуктов и более полутора миллионов тонн боеприпасов.

https://static.life.ru/publications/2022/10/19/1264079958669.4517.jpg

Фото © Shutterstock

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Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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