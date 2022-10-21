Яд нацизма: Учёные осмотрели затонувший в 1942 году немецкий корабль и пришли в ужас Останки патрульного катера гитлеровских войск привели учёных к выводу о том, что их вместе со всеми остальными затонувшими кораблями надо как можно скорее поднимать на поверхность. 20 октября, 21:40 Обложка © Youtube / Reuters

Как раз недавно (летом 2022 года) на Дунае случилась засуха. Река обмелела, и у порта сербского города Прахово взорам предстало поистине эпичное зрелище.

Это корабли отступавших немцев. Они тонули, пока их в 1944-м гнал Черноморский флот. Их в этих местах десятки. Надо сказать, Дунай — река судоходная и при низком уровне воды из-за кладбища нацистских кораблей проход судов затрудняется, в некоторых местах открытый участок сужается практически в два раза.

Правительство нацелилось поднять корабли. По оценкам, это обойдётся примерно в 29 миллионов евро (1,7 миллиарда рублей). Но делать это надо. И дело не только в том, что они физически мешают, а ещё и в том, что в них со времён войны продолжают разлагаться тонны взрывчатки и боеприпасов. Один местный житель — Велимир Трайилович — написал об этом целую книгу.

— Немецкая флотилия оставила после себя большую экологическую катастрофу, которая угрожает нам, жителям Прахово, — рассказывал он.

Так вот, спустя восемь десятилетий после Второй мировой войны учёные решили прояснить, что сейчас происходит на морском дне в местах затопления нацистских судов. Они отправились осматривать останки корабля V-1302 John Mann, который покоится в Северном море у берегов Бельгии на глубине порядка 35 метров. Он на самом деле имеет немалое историческое значение.

Это изначально был рыболовецкий траулер, его построили в 1927 году в Гамбурге, а когда в 1939 году началась война, немцы его переделали в Vorpostenboot, это значит "дозорный катер". Его миссией было вести патрулирование и сопровождать боевые суда. Такие корабли были слабоваты для сражений с большими судами вроде эсминцев, но для подмоги они годились, их оснащали пушками, зенитными орудиями, пулемётами и противолодочными глубинными бомбами (против субмарин). Экипаж составлял около 60–80 человек.

В данном случае "Джону Манну" было поручено охранять линкоры "Шарнхорст" и "Гнейзенау" во время операции "Цербер". Эти корабли были на тот момент уже порядком побиты во Франции британскими ВВС, и надо было их эвакуировать в немецкие порты, в этом и заключалась операция. Во время этого перехода их, разумеется, снова атаковали английские бомбардировщики. Патрульный "Джон Манн" подбил один из них, но сам получил две авиабомбы. Корабль мгновенно (секунд за 30) накренился и пошёл ко дну. Погибло 11 матросов. А линкоры всё-таки дошли до Германии, но им всё равно оставалось недолго: "Гнейзенау" разбомбили в сухом доке буквально через пару недель, "Шарнхорст" затонул в 1943-м в Баренцевом море при неудачной попытке взять мыс Нордкап.

И вот что стало теперь с Vorpostenboot.

Специалисты Гентского университета, Бельгия, при осмотре останков 48-метрового судна пришли к выводу, что одна бомба угодила в котельную, а другая ударила по корме. Но главной задачей экспедиции было взять образцы донных отложений из разных мест в пределах ста метров от корабля. Копали неглубоко, сантиметров 15.

И, как и следовало ожидать, в морское дно впитались и медь, и никель, и мышьяк, и продукты разложения тротила, и тринитротолуол, и боевые отравляющие вещества. Самыми ядовитыми оказались образцы, взятые рядом с угольным бункером, то есть, получается, там, куда попала первая бомба.

Анализ обосновавшейся на корабле и вокруг него микробиологической жизни показал, что его все эти годы всячески стараются переработать специализирующиеся на такой "диете" организмы — окисляющие железо, серу и так далее. Это, конечно, тоже вполне логично, но они же тем самым и ускоряют коррозию, а по мере распада различных частей корабля в нём открываются всё новые и новые пространства. То есть, например, какое-нибудь ядовитое вещество может все 80 лет храниться в своей герметично закрытой ёмкости и поэтому не наносить пока что никакого вреда, но, как только в этой ёмкости от гниения откроется пробоина, всё это ядовитое вещество окажется в воде.

Именно поэтому учёные призывают положить все силы на скорейшее поднятие со дна всего этого фашистского добра. С их точки зрения, затонувшие боевые корабли — это экологические бомбы, которые могут сдетонировать ещё не раз и не два. А меж тем, согласно их подсчётам, за время двух мировых войн моря и океаны Земли приняли в себя как минимум 2,5 (а может, и все 20) миллионов тонн нефтепродуктов и более полутора миллионов тонн боеприпасов.

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Авторы Адель Романенкова