Друзья Шварценеггера: Как владельцы университета "Синергия" зарабатывают миллиарды Недавно в частном университете "Синергия" нашли фальшивых платных студентов, которые прятались от мобилизации. На чём зарабатывает вуз и кто распределяет деньги. 24 октября, 01:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock. © Getty Images / Matt Winkelmeyer

— Это шайка лжецов и манипуляторов. Зарплату не выдали перед увольнением. Все врут, начальство только манипулирует и давит. Всякие налоговые махинации, и это плохо для сотрудников тоже. Это ужасное место работать и учиться, — пишут про "Синергию" на одном из сайтов о работодателях.

— Поступила в университет, пароль от ЛК дали очень быстро. Но разочарование было в другом — в качестве предлагаемых знаний (их просто нет). Какие-то дисциплины были просто закрыты из-за отсутствия этих материалов. Основные профильные предметы, а по ним нет ничего. Чисто деньги за библиотеку. По итогу, как бы я ни пыталась выжать из университета какие-то плюсы, их нет, написала заявление на отчисление, — оставила отзыв уже бывшая студентка университета.

— Деньги возвращать не хотят, говорят, что с момента зачисления до отчисления (за эти дни высчитали) якобы я получала учебные материалы. Но и эти деньги не отдают, так как в стране сложная обстановка. Люди, будьте бдительны, не суйтесь туда, — пишет другая студентка.

За "Синергией" давно тянется дурная слава. Критикуют его все: абитуриенты, студенты, выпускники, бывшие и действующие сотрудники вуза. Абитуриенты пишут, как "Синергия" начинает "разводить на деньги" ещё в момент выбора специальности. Студенты жалуются на низкое качество преподавания, выпускники удивляются тому, что защита диплома может занять всего пять минут. Интернет пестрит сообщениями о случаях торговли дипломами со стороны сотрудников вуза, мошенничества с оплатой обучения, преподавателях-взяткоимцах.

На днях полицейские задержали троих сотрудников "Синергии" по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, 22-летние Григорий Чмелев и Дмитрий Кухарев, а также 32-летний Андрей Забавин получили 180 тысяч рублей от абитуриента, которому пообещали оперативно зачислить в студенты, чтобы он получил отсрочку от мобилизации.

Забавин — выходец из небольшого городка Кирово-Чепецка в Кировской области. В столице засветился примерно в начале 2010-х. До университета торговал строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием в Санкт-Петербурге и Москве, как частное лицо оказывал преподавательские услуги различным колледжам, имел долги на несколько сот тысяч рублей. По данным архивов МВД, полный тёзка Забавина якобы попадался на покупке 18 граммов гашиша для "личного употребления".

Андрей Забавин на свадебной фотосессии, 2016 год. Фото © vk / Yumin Dmitry

Против всех троих возбудили уголовное дело о мошенничестве, в их квартирах прошли обыски, а Чмелев и Кухарев уже дают показания. Прокуратура и полиция Москвы начали проверку в университете — есть подозрения, что подобным образом студентами "Синергии" оперативно могли стать около 800 мужчин.

В самом университете поспешно открестились от задержанных — мол, "Синергия" не имеет никакого отношения к этой афере.

Ни копейки на сторону

Сотрудники "Синергии" жалуются не только на текучку кадров, нездоровую атмосферу внутри коллектива, а также на многомесячные задержки зарплаты, которые могут достигать 9 месяцев.

Судя по данным "СПАРК", университет "Синергия" утопает в судебных тяжбах. В этом году к вузу подано 18 исков на сумму 11,6 млн рублей. Большинство из них — от контрагентов, требующих исполнения обязательств по договорам аренды помещений, поставки товаров и услуг и т.д.

Дошло до того, что в октябре 2022 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) наложила ограничения на регистрационные действия на университетский автомобиль. Внедорожником Toyota Sequoia до сих пор активно пользовался исполнительный директор учреждения Вадим Лобов.

Папарацци поймали служебный автомобиль Лобова в момент поиска парковки. Фото © Nomerogram.ru

Проблемы с обязательствами у "Синергии" длятся много лет. Апогея этот процесс достиг в 2019 году, когда в арбитражных судах оказалось 24 иска к вузу на сумму почти 52 млн рублей. Тогда налоговая приостановила операции по более чем двадцати счетам как минимум шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом России.

Может сложиться впечатление, что крупнейший частный вуз страны едва сводит концы с концами, а его сотрудники выживают кто как может: в том числе торгуя студенческими билетами, липовыми дипломами, оценками на экзаменах и зачётами.

Университет-миллиардер

Однако базы данных говорят, что холдинг процветает. Из года в год только одно из подразделений "Синергии" — сам университет — стабильно демонстрирует выручку, сопоставимую с доходами крупных промышленных предприятий: 2,7–4,5 млрд рублей в 2017–2020 годах и более 6 млрд в 2021-м.

Университет исправно получает деньги от абитуриентов и учащихся: например, стоимость семестра обучения по программе бакалавриата на дневном отделении в 2022–2023 годах стартует от 115 тысяч рублей для будущих менеджеров сферы технологического предпринимательства и достигает 170 тысяч для молодых дизайнеров. Заочники — будущие психологи и педагоги — заплатят по 40 тысяч рублей за семестр.

"Синергия" неплохо зарабатывает и на госконтрактах, обучая и повышая квалификацию российских чиновников и сотрудников бюджетных организаций: по 17 млн рублей заработал вуз в 2018–2019 годах, 35 млн — в 2020-м, почти 50 млн — в прошлом и уже больше 100 млн в этом году.

Инфографика © LIFE

Ещё одной статьёй доходов корпорации является международный форум Synergy Global, в рамках которого с 2015 года корпорация привозит в Россию различных именитых лекторов и коучей.

Например, в сентябре 2018 года в спорткомплексе "Олимпийский" выступил американский мотивационный тренер Тони Роббинс. Стоимость билетов на его семинар стартовала от 30 тысяч и достигала 500 тысяч рублей.

Тогда на мероприятие якобы пришло более 26 тысяч человек. Даже если все они попали в зал по самым дешёвым билетам, минимальная выручка мероприятия составила бы около 800 млн рублей.

В 2019 году Synergy Global привозил в Санкт-Петербург американского актёра и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Под мероприятие арендовали стадион "Газпром-арена" на 50 тысяч зрителей. Стоимость билетов — от 6 тысяч на самых верхних ярусах и до 500 тысяч рублей для тех, кто пожелает сфотографироваться с кумиром.

Арнольд Шварценеггер на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. Фото © lvg.synergy.ru

В том же 2019-м "Синергия" освоила поистине космические деньги — 1,1 млрд рублей. Университет стал победителем конкурса Министерства экономики и развития РФ на проведение информационной кампании по популяризации предпринимательства. Сумма контракта составила 798 млн рублей.

Одновременно университет выиграл ещё два конкурса — на подготовку тренеров целевых групп и обучение региональных чиновников грамотной поддержке бизнеса. Бюджет этих конкурсов составил 83 и 225 млн рублей соответственно.

Семейный подряд

У корпорации "Синергия" несколько владельцев. Основными бенефициарами являются исполнительный директор университета Вадим Лобов и семья экономиста Юрия Рубина: он сам, старшая дочь Эрика Соболева и младшая — Марианна Рубина, супруга Ирина Логвинова.

Инфографика © LIFE

Глава семейства Рубиных — президент фирмы "Общество любителей коммерческих знаний", которая на данный момент является учредителем университета "Синергия". Ранее мужчина был ректором вуза, а также владельцем целого ряда фирм образовательной сферы, так или иначе связанных с корпорацией.

Глава семейства пользуется внедорожником Cadillac Escalade, зарегистрированным на структуры "Синергии". Как и Toyota Sequoia, на которой катается Вадим Лобов, машина владельца университета в октябре этого года подпала под санкции федеральных судебных приставов.

Вадим Лобов. Фото © vk / Vadim Lobov

Дочери — кандидаты экономических наук, доценты университетской кафедры "Управления качеством". Обе плотно заняты в семейном бизнесе, зарабатывая сотни миллионов рублей.

Младшая — Марианна — руководит фирмами "Образование через всю жизнь" и "Форт эстейт". Обе компании занимаются управлением собственной и арендованной недвижимостью, и, судя по данным "СПАРК", не безуспешно: например, "Форт эстейт" в прошлом году заработала почти 18 млн рублей. Кстати, бенефициаром обеих фирм является супруга Рубина Ирина Логвинова.

Кроме науки и бизнеса Рубина-младшая серьёзно занимается спортом: в 2014 году она приняла участие в Открытом чемпионате по пауэрлифтингу "ПРОдвижение". А ещё любит пострелять в тире из огнестрельного оружия.

Кандидат экономических наук, дважды генеральный директор и HR Марианна Рубина. Фото © Faсebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Марианна Рубина

Материнской компанией "Форт эстейт" — "Атлас эстейт" — владеет старшая Эрика. У АЭ доля 25% в ФЭ и годовая выручка более 5 млн рублей. Таким образом, сёстры связаны общим делом.

Однако главным активом Соболевой является "Общество любителей коммерческих знаний" — учредитель университета "Синергия". Обществом она владеет через свою компанию "Инновации в образовании". Несмотря на название, её деятельность также связана с управлением недвижимостью.

Ежегодно доход ИвО составлял около 100 млн рублей, а в 2021-м достиг 123 млн. Как и "Синергия", фирма не любит платить подрядчикам и арендодателям. За последние пять лет она набрала исков на сумму более 16 млн рублей. Эрика Соболева владеет ею на пару с исполнительным директором "Синергии" Вадимом Лобовым.

Ещё в собственности старшей дочери Рубина находится консалтинговая компания "Гарантии качества", которая, судя по базам данных, существует лишь на бумаге. А также с 2015 года она работает гендиректором связанного с отцом АНО "Агентство по контролю качества образования и развитию карьеры". В прошлом году выручка организации составила 6,8 млн рублей.





Как живут владельцы "Синергии"

При своих доходах семья Рубиных формально выглядит скромно: все прописаны на улице Сивашской в столичном спальном районе Зюзино. Здесь в самой обыкновенной панельной многоэтажке расположены три квартиры площадями 57, 38 и 75 кв. м. В первой — зарегистрированы Ирина Логвинова и Марианна Рубина, во второй и третьей (очень похоже, что квартиры объединены в одну) — Юрий Рубин и Эрика Соболева.

У главы семейства в собственности находится участок земли площадью 10 соток в СНТ "Вузсервис", деревня Акиньшино, что в 15 километрах от Москвы по Киевскому шоссе недалеко от аэропорта Внуково. Сейчас участок той же площади с домом на нём продаётся здесь за 42 млн рублей.

Исполнительный директор "Синергии" Вадим Лобов — уроженец Азова Ростовской области. Сейчас он владелец восьми фирм, среди которых — управляющая собственной и арендованной недвижимостью "Корпорация Синергия" с выручкой под 100 млн рублей, рекламное агентство "Синергия диджитал" с выручкой почти 200 млн рублей и консалтинговая фирма "Организация времени — корпоративные семинары" с выручкой почти 60 млн рублей.

В 2016 году в отношении исполнительного директора федеральные приставы открыли исполнительное производство на сумму более 11 млн рублей. На данный момент долг уже погашен.

В последнее время Лобов регистрировался на улице Соловьиная Роща — это район Куркино за МКАД. Здесь у директора "Синергии" жильё площадью 87 квадратов. Сейчас на рынке квартиры тех же размеров стоят около 30 млн рублей. А в столичном районе Печатники, на улице Гурьянова, он занимал в 16-этажном доме однушку площадью 44 квадрата.

Сейчас топ-менеджер "Синергии" пользуется служебным транспортом, а ранее на него был зарегистрирован роскошный офис на колёсах Chevrolet Express.

P. S.

Не исключено, что во время проверки обстоятельств получения студенческих билетов в "Синергии" силовики вскроют другие серые схемы, позволяющие университету и его владельцам зарабатывать миллионы, минуя отчисления в бюджет.

Фото © Synergy.ru Что не так с корпорацией "Синергия"? 0 Всё так, просто там все зарабатывают как могут У корпорации проблемы с контролем Пусть это выяснят силовики

Авторы Евгений Кузнецов