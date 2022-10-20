Сладкая месть: Шакира наказала Пике, и теперь изменник сыграет за "Барселону" с её именем на груди
Колумбийская певица Шакира, порвавшая с футболистом Жераром Пике из-за его измен, знает толк в мести. По данным ESPN, имя артистки может появиться на майках "Барселоны", за которую играет Пике, в рамках договорённостей футбольного клуба и сервиса Spotify. Кроме того, ожидается, что сине-гранатовые прорекламируют и группу Coldplay.
Так может выглядеть игровая майка "Барселоны" с именем и логотипом Шакиры на груди. Фото © Twitter / _davyben
Как отмечают СМИ, игроки "Барсы" уже выходили на поле в форме с именем рэпера Дрейка — в 9-м туре Ла Лиги в матче против "Реала".
Напомним, певица Шакира и защитник ФК "Барселона" Пике расстались после 11 лет отношений. Причиной разрыва стали измены футболиста. У Шакиры и Жерара двое общих сыновей — девятилетний Милан и семилетний Саша. В официальном браке пара не состояла.
Getty Images / David Ramos