Сладкая месть: Шакира наказала Пике, и теперь изменник сыграет за "Барселону" с её именем на груди

Колумбийская певица Шакира, порвавшая с футболистом Жераром Пике из-за его измен, знает толк в мести. По данным ESPN, имя артистки может появиться на майках "Барселоны", за которую играет Пике, в рамках договорённостей футбольного клуба и сервиса Spotify. Кроме того, ожидается, что сине-гранатовые прорекламируют и группу Coldplay.