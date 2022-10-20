МегаФон открывает единственную в России лабораторию, где будут изучать работу гаджетов в сети 5G 20 октября, 14:06 Shutterstock

МегаФон открывает в Санкт-Петербурге обновлённый федеральный центр исследования и тестирования абонентского оборудования. Это единственная в стране радиолаборатория, где изучают работу электроники в тестовых зонах действующих и перспективных технологий — 4G, VoLTE, VoWiFi, 5G. Расширение количества тестовых зон необходимо с учётом роста числа новых брендов на отечественном рынке.

В лаборатории открыта тестовая зона, которая позволяет исследовать работу устройства в сетях 5G на любых частотах, в том числе в наиболее подходящем для пятого поколения диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Это поможет исследовать любые сценарии работы устройств в 5G. В этом году доля смартфонов с поддержкой 5G на российском рынке выросла в два раза по сравнению с прошлым — до 16,3%. Кроме флагманских смартфонов, технологию начинают поддерживать и устройства в среднем ценовом диапазоне.

Специалисты тестируют пользовательское оборудование и дают производителям рекомендации по настройке устройств для их максимально эффективной работы. В розницу МегаФона все устройства попадают только после тестирования. Это исключает некорректную работу и даёт абонентам возможность использовать весь потенциал своего гаджета в сети оператора.

— Каждое устройство мы проверяем по 250 параметрам, независимо от вендора и страны, из которой оно было ввезено. Обновление нашего центра даст возможность в полтора раза увеличить скорость тестирования нового оборудования, — подчеркнул Александр Джакония, руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона.

В обновлённой лаборатории количество базовых станций выросло в полтора раза. Также улучшено качество экранирования в помещениях для тестирования, чтобы мобильный сигнал не выходил за пределы здания.

Специалисты теперь смогут тестировать не только смартфоны, планшеты, умные часы и роутеры, но и ноутбуки, портативные аккумуляторы, зарядки и ещё около десятка новых категорий устройств. Мощности лаборатории будет достаточно для исследования самых современных гаджетов в течение 10 лет.

Авторы Валерия Мишина