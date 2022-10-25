Точки роста: Как молодёжь Луганска получила возможность профстажировок и путешествий Проект "Другое Дело" президентской платформы "Россия — страна возможностей" позволил молодому поколению луганчан открыть для себя новые перспективы. 25 октября, 09:59 Фото © Форум "Молодой гвардии"

Молодёжь Луганска получила от проекта "Другое Дело" президентской платформы "Россия — страна возможностей" дополнительные баллы, которые можно обменять на стажировки, путешествия, онлайн-курсы и не только. Проект выступил партнёром форума "Молодой гвардии", который прошёл в октябре в ЛНР. Мероприятие было посвящено годовщине образования подпольной антифашистской организации "Молодая гвардия", которая действовала с 1942 года. Участниками мероприятия стали около двухсот человек.

Форум стартовал с флешмоба в поддержку вхождения Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Главной темой учебной программы мероприятия стало сохранение исторического и культурного наследия. Участники форума разработали свои проекты в направлениях: "История и память", "Культура и творчество", "Здоровье и экология", "Сообщество и развитие". Для молодых людей были организованы образовательные семинары. Ребятам рассказали о сохранении исторического наследия, противодействии фальсификации фактов, развитии культурных и экологических инициатив. Также для молодых людей были организованы тренинги по проектному управлению.

Фото © Форум "Молодой гвардии"

Кроме того, участники форума смогли представить свои проекты на молодёжном конкурсе грантов. Четыре из четырнадцати проектов получили грантовую поддержку. Проект "Другое Дело" предоставил возможность лидерам форума "Молодой гвардии" получить баллы в мини-приложении "ВКонтакте".

— Тысячи молодых жителей Луганской Народной Республики давно участвуют в проекте "Другое Дело". Эти ребята готовы не только развивать себя и свою республику, но и делать мир вокруг нас лучше, и на форуме "Молодой гвардии" собрались именно такие, с горящими глазами и гордостью за свою страну. Проект "Другое Дело" всегда будет поддерживать ярких, активных и талантливых. Впереди у ребят — большие вызовы, много непростых задач, и мы рады мотивировать их на большие свершения и победы! — сказал руководитель проекта "Другое Дело" президентской платформы "Россия — страна возможностей" Кирилл Хвиль.

Баллы, заработанные в мини-приложении проекта "Другое Дело", участники могут обменять на полезные бонусы. Среди них, например, возможность проходить профессиональные стажировки в ведущих компаниях страны, путешествовать по России, учиться с помощью бесплатных онлайн-курсов, читать электронные книги и многое другое. Для этого молодым людям нужно зарегистрироваться в мини-приложении "Другого Дела" "ВКонтакте", выполнить различные полезные задания, связанные с обучением, экологией, спортом, саморазвитием, волонтёрством.

Фото © Форум "Молодой гвардии"

Напомним, проект "Другое Дело" действует в рамках Федерального проекта "Развитие системы поддержки молодёжи ("Молодёжь России")" национального проекта "Образование". Проект был запущен в июне 2021 года. К нему присоединилось свыше 1,5 млн участников из более чем 1300 городов и населённых пунктов России, выполнено около 2,5 млн заданий из различных категорий. Участники проекта получают баллы за свою личную активность в учёбе, спорте, экологических проектах, волонтёрстве, творчестве, менторстве и других направлениях. Баллы обмениваются на бонусы, в числе которых — профессиональные стажировки, путешествия, учебные курсы, онлайн-подписки, сувениры от партнёров и многое другое. Чем больше баллов, чем активнее молодой участник, тем крупнее будет его бонус. Также у проекта — более 250 партнёров, среди которых — министерства, некоммерческие организации и крупные компании, в том числе АО "Россельхозбанк", "Фонд Росконгресс", "Роскосмос", Сбер, "МойОфис", ДОМ.РФ, "Норникель", "Сибур", "Честный знак", "Я — профессионал", "ВКонтакте" и другие.

Авторы Мари Медведева