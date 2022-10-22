Слёзы Безрукова, маскировка "москвича" и драка с Мухой: Как снимали культовый сериал "Бригада" 20 лет назад Как снимались культовые эпизоды, в какие ситуации попадали главные герои и почему сериал до сих пор популярен. 21 октября, 21:40 Обложка © Постер к сериалу "Бригада", режиссёр — Алексей Сидоров, сценарий — Игорь Порублев / Kinopoisk.ru

Сериал "Бригада", которому в этом году исполнилось 20 лет, стал практически энциклопедией жизни поколения 90-х, эпитафией к тысячам судеб людей, кратко сформулированной в понятиях "верность", "предательство", "смерть".

Криминальная сага стала вторым мегапопулярным кинопродуктом после нашумевшего "Брата" Алексея Балабанова, снятого в 1997 году. Отечественные продюсеры поняли, насколько актуальна эта повестка для граждан страны, которые после выхода "Брата" на экраны добрую половину новорождённых младенцев назвали в честь главного героя — Данилы Багрова. Поэтому неудивительно, что сериал о четырёх друзьях, рискнувших строить карьеру в криминале, стал сенсацией. А его главные герои, которых сыграли молодые актёры, — знаменитостями.

Саша Белый

— Ты только пойми, что бывают расклады, когда ты играешь. А бывают наоборот — когда играют тебя Александр Белов ("Саша Белый")

Образ Саши Белого в исполнении Сергея Безрукова списан с главаря ореховской ОПГ Сергея Тимофеева по кличке Сильвестр. По сюжету сержант пограничных войск советского КГБ Александр Белов после срочной службы на границе с Афганистаном увольняется в запас и возвращается домой, в Москву. Там и начинаются приключения человека, пытающегося сохранить жизнь себе и своим друзьям.

Во время съёмок одной из сцен со своей женой Безруков даже проронил две слезы. Но поскольку его герой должен был быть "железным парнем", без эмоций, эти кадры, конечно, вырезали.

Знаменитая сцена драки Саши Белого и Мухи снималась на протяжении восьми часов, у Сергея Апрельского (Муха) в результате были сломаны рёбра и повреждена переносица.

Фото © Сериал "Бригада", режиссёр — Алексей Сидоров, сценарий — Игорь Порублев / Kinopoisk.ru

Космос, Пчела, Фил

— Какие экзамены? Зона — твой университет! Космос Холмогоров (Космос)

Актёр Дмитрий Дюжев в роли бандита и основателя "Бригады" по кличке Космос выбывает из шоу до его финала. Его персонаж погибает в предпоследней серии. Большое количество драк, перестрелок, смертей, трюков, взрывов и качественный продакшен позволили сериалу занять особое место в российском прокате. При этом цели оправдать бандитизм или романтизировать эту сферу создатели фильма не ставили. Скорее это был короткий эпикфейл о том, какой ценой людям 90-х порой давалась фраза "Зато остался жив". Сценаристы сериала не забывали показывать и обратную сторону криминальной жизни.

Пчела, которого сыграл Павел Майков, тоже гибнет в 14-й серии. Получив популярность после проката сериала, Майков обвинял его в романтизации криминала, назвав "преступлением против страны". Он считал, что персонажи хотели спасти мир с помощью зла и насилия. Однако, как правило, фильмы лишь отражают тенденции реальности. И если вспомнить эпохи взлётов кинематографа, то это слепок поэтики времени — итальянский неореализм, французская новая волна и так далее.

Владимир Вдовиченков, исполнявший роль наиболее спокойного и рассудительного из четырёх друзей по прозвищу Фил, выходит в финал, но и его герой лишается жизни. Впоследствии он продолжил сниматься именно в подобном жанре. На его счету такие оды эпохе, как "Бумер" и ряд менее известных.

— От пули ни одна физкультура не спасёт. Александр Иншаков (камео)

"Линкольн"-"москвич"

На съёмках взрыва автомобиля марки "Линкольн" после падения с моста ситуация пошла не по плану, автомобиль не успел упасть. Поэтому каскадёрам пришлось сварить "линкольн" из древнего "москвича" и обломков первой машины, чтобы снять эпизод по сценарию.

В многочисленных интервью режиссёр Алексей Сидоров признавался, что среди консультантов у съёмочной группы были как представители спецслужб и милиции, так и криминального мира. По его словам, общение с криминальными авторитетами далось легко: они на протяжении всего съёмочного периода охотно делились информацией.

— Здесь герои — бандиты, они по ту сторону закона и справедливости в общепринятом понимании. Но люди их приняли, случился перевёртыш — национальное подсознание так сработало. Это моя версия на уровне психологии, — как-то сказал режиссёр фильма в одном из интервью.

Фото © Сериал "Бригада", режиссёр — Алексей Сидоров, сценарий — Игорь Порублев Почему фильм стал культовым? 0 Он отражал дух того времени Потому что все сопоставляли себя с главными героями Потому что актёры играли простых и понятных людей

Авторы Мари Медведева