Соперница Загитовой и поцелуй Медведевой с Милохиным: Главное из нового "Ледникового периода" Новый сезон популярного шоу "Ледниковый период" открыл неожиданные повороты из жизни звёзд шоу-бизнеса в парах с профессионалами 22 октября, 21:40 Обложка © VK / ice_1tv

В новом сезоне "Ледникового периода" продолжается битва двух гигантов фигурного катания: команда Ильи Авербуха против команды Александра Жулина. Однако на этот раз участниками стали уже знакомые по предыдущим сезонам герои. Правда, выбор пар немного удивил. К примеру, Евгения Медведева вновь выступает с Даней Милохиным, а Татьяна Тотьмянина — с Иваном Колесниковым. Обе пары участвовали в последнем сезоне и были в призерах. Другие же встали в пары впервые. И им нужно больше времени, чтобы скататься. Получается, что конкуренция не совсем честная.

Также некоторые участники уже много лет не стояли на коньках. Например, Алла Михеева была в "Ледниковом периоде" в 2014-ом году. Причем раньше она каталась с Максимом Марининым, а сейчас её партнером стал Иван Букин. Не катается с Марининым и Наталья Подольская, хотя совместный опыт у них тоже есть. Такая же ситуация и у Романа Костомарова. Фигурист в новом сезоне выступает в дуэте с Валерией Ланской, а не с бывшей партнёршей Региной Тодоренко. В общем, логика определения пар вызывает у зрителей большие вопросы.

Среди фигуристов-участников есть и новички. Так, впервые в шоу катаются Никита Кацалапов и Виктория Синицина, которые вместе выступают в танцах на льду. На проекте они будут соперниками, хотя совсем недавно фигуристы сыграли свадьбу. Кацалапов участвует в паре с актрисой Елизаветой Арзамасовой, а Синицина — с конькобежцем Иваном Скобревым. Впервые в телевизионном шоу катается и Иван Букин.

Номер о СВО

Открывали новый сезон олимпийская чемпионка Елена Ильиных и актёр Егор Бероев, которые представили программу под композицию «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной. Номер был посвящён специальной военной операции. Эта тема сейчас волнует всех без исключения, поэтому ей было отведено особое место в программе.

— Это единственный номер в этом выпуске, после которого я проронила слезу. Это было настолько проникновенно, что падения будто и не было Мария Проценко

Правда, этот дуэт получил самые низкие оценки. Ведь Бероев совершил падение. Но отклик в сердцах зрителей Елена и Егор получили. Вот что писали в официальном паблике "Ледникового проекта" во "ВКонтакте":

— Пробрало до мурашек. Наталья Киселева

Загитова vs Щербакова

В этом сезоне у проекта сразу три ведущих. Алексей Ягудин и Алина Загитова продолжили вести шоу, но к ним теперь присоединилась новоиспечённая олимпийская чемпионка Анна Щербакова. 18-летняя ученица Этери Тутберидзе справилась с новой для себя ролью прекрасно. Хотя ту же Загитову очень сильно критиковали и до сих пор критикуют за проблемы с дикцией.

И сравнение девушек-ведущих стало ещё одной громкой темой среди подписчиков Сети. Загитовой снова досталось… "Вашей Алине научиться бы говорить — цены бы ей не было! Катание — это одно, а разговорная речь — совсем другое. Не хочу умалять её заслуги как фигуристки, но слушать просто невозможно". "Третий лишний здесь Загитова! Не её это — быть ведущей. Очень жаль, что не доходит это до Алины", — жалуются зрители в соцсетях. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев тоже высказался о работе Загитовой.

— Алина уже год с кем-то занимается. У меня есть ощущение, что этой работы либо недостаточно, либо это просто не её. Я не очень понимаю, кто с ней занимается, и прогресса не вижу, — сказал Губерниев.

Медведева и Милохин снова целуются

Блогер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева. Фото © VK / ice_1tv

Евгения Медведева тоже оказалась в поле зрения. Поклонники не только рады её воссоединению с Милохиным, но вновь начали обсуждать их роман. Поводом стал очередной поцелуй во время номера, который в эфире ещё не выходил. Однако видео поцелуя опубликовал Super. В общем, "Ледниковый период" только стартовал, а поклонникам уже есть, что обсуждать. Ждём новых выпусков.

Фото © T.me / azagitova_official Нравится ли вам Алина Загитова в роли ведущей "Ледникового периода"? 0 Да, она справляется с этой ролью Нет, уберите её скорее! Мне всё равно, я слежу только за участниками

Авторы Кира Громова