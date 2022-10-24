К началу горнолыжного сезона МегаФон построил сеть на Эльбрусе МегаФон обеспечил туристов на Эльбрусе связью и мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/с. Базовая станция установлена на высоте 3890 м над уровнем моря. 24 октября, 11:24 Фото © Shutterstock

Эльбрус — одно из наиболее популярных туристических мест в России. За год турпоток здесь вырос в полтора раза. Теперь за счёт устойчивой голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета альпинисты и лыжники могут оставаться на связи в любой ситуации.

Новая базовая станция стала самым высокогорным объектом связи в Восточной Европе. После ее запуска связь появилась на горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5325 метров. Здесь расположены мини-гостиницы, где альпинисты проходят акклиматизацию на большой высоте перед штурмом вершины.

Для бесперебойной работы мобильной сети в условиях низких температур и сильных ветров был разработан специальный металлический термобокс. В него специалисты МегаФона поместили базовую станцию. В боксе есть климатическое оборудование и автоматическая система управления. Это даёт возможность обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры.

— Северный Кавказ — популярное туристическое направление, поэтому мы уделяем большое внимание развитию сети в регионе. Например, в этом году запустили 4G в Сулакском каньоне и заповеднике "Сарыкум", которые находятся в Дагестане, на склоне Чегет в Кабардино-Балкарии, в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии и во многих других популярных местах. Мобильная связь на Эльбрусе сделает туристический маршрут более безопасным, она необходима не только отдыхающим, но и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций, — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

Чаще всего в 2022 году Эльбрус посещали жители Москвы и области. На них пришлось около 35% туристического потока. Направление пользуется популярностью у туристов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (14%) и из Ставропольского края (4,7%).

Авторы Валерия Мишина