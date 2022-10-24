Запретные активы разморозят: Откуда биржа разрешит вывести деньги, а какие ценные бумаги можно будет продать Уже с 31 октября СПБ биржа даст инвесторам возможность продать заблокированные иностранные бумаги. При этом вводятся ещё определённые новшества. К чему должны приготовиться инвесторы? 24 октября, 10:39 Обложка © Shutterstock

С 31 октября СПБ биржа предоставит возможность заключать биржевые сделки с частью заблокированных иностранных ценных бумаг. Её расчётный депозитарий "СПБ банк" переведёт на торговые разделы 680 иностранных ценных бумаг. Об этом сообщила биржа в понедельник утром.

Стоимость ценных бумаг, по сообщению торговой площадки, составит 312 миллионов долларов. Чтобы перевести часть бумаг на торговые разделы с неторговых, биржа договорилась с иностранным институциональным инвестором. Он обменяет внутри "СПБ банка" свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги. В цепочке учёта их прав нет Национального расчётного депозитария (НРД). Обмен произойдёт на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов и цепочка учёта прав по которым включает НРД. Так биржа объяснила грядущую операцию.

Здесь стоит напомнить, что в июне против НРД были введены санкции Евросоюза. Сумма заблокированных бумаг составила порядка шести триллионов рублей. 8 августа Центробанк на полгода запретил российским депозитариям проводить операции с ценными бумагами, которые после 1 марта зачислялись со счетов иностранных депозитариев.

— "СПБ банк" распределит активы среди брокеров пропорционально количеству ценных бумаг соответствующего наименования, которые находятся у брокеров на неторговых разделах субсчетов депо. Брокеры в свою очередь самостоятельно определят порядок распределения полученных ценных бумаг среди своих клиентов. Новость касается тех брокеров, которые сейчас предоставляют доступ к торгам иностранными ценными бумагами на СПБ бирже и у которых на неторговых разделах есть ценные бумаги, подлежащие переводу, — пояснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Специалист рассказал, что инвестор уже может написать своему брокеру и задать вопрос по заблокированным акциям, тот даст детальную информацию. Биржа договорилась об обмене ценных бумаг, но нужно понимать, что к таким операциям допустят только квалифицированных инвесторов. В целом, пока не уляжется геоэкономическая напряжённость, высокие риски для российских инвесторов будут на максимуме.

— Мы уже рассказали клиентам, что с 1 ноября 2022 года часть иностранных ценных бумаг, ранее обособленных на неторговых счетах, будет доступна для биржевой торговли. Следовательно, инвесторы смогут совершать по ним операции и получать дивиденды. У ценных бумаг, которые переведут на торговые разделы, сменится цепочка учёта прав: она не будет включать НРД. Инвесторы получат возможность совершать биржевые сделки с такими активами после завершения депозитарной операции "СПБ банком". Процедура перевода иностранных ценных бумаг на торговые разделы для наших клиентов произойдёт автоматически без каких-либо особых издержек. Никаких дополнительных действий от инвесторов не потребуется. Бумаги, которые будут разблокированы, распределят между клиентами пропорционально их количеству в портфеле инвестора, — пояснили в компании "БКС Мир инвестиций".

Фото © ТАСС / Максим Стулов Возникли ли у вас проблемы с активами на бирже? 0 Да, часть из них заморожена Нет, проблем нет Нет, так как у меня нет ценных бумаг

Авторы Нина Важдаева