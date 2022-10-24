"Ножками придут в заведение": Рестораны "Вкусно — и точка" не будут организовывать доставку
Владелец "Вкусно — и точка" Говор заявил, что рестораны не планируют делать доставку
Рестораны "Вкусно — и точка" не планируют организовывать доставку. Об этом в беседе с Лайфом заявил владелец сети Александр Говор. Стоит отметить, что в комментариях на официальной странице ресторана пользователи часто задают вопросы по этому поводу и наконец-то получен ответ.
"[Люди] ножками придут в заведение, купят, что хотят, сядут на красивые стульчики, за красивые столики и всё. А если им нужна доставка, то пусть проявят свою предпринимательскую инициативу и организуют эту доставку. С радостью будем сотрудничать, а нам это не надо. У нас и так забот хватает, чтобы ещё куда-то кого-то доставлять", — сказал он.
Говор также подчеркнул, что возможность доставок даже не обсуждалась, а решение отказаться от неё связано с политикой компании. Владелец сети призвал приходить в рестораны самостоятельно и напомнил, что "бесплатные туалеты, как и прежде, работают". Добавим, что в официальном телеграм-канале "Вкусно — и точка" поспешили откреститься от слов бизнесмена.
"Вкусно — и точка" активно работает над перезапуском доставки, в данный момент идут переговоры с партнёрами. Как и сообщалось ранее, мы планируем запустить её до конца года", — сообщили в пресс-службе сети.
Ранее Лайф писал, что бургеры в сети кафе "Вкусно — и точка" выросли в цене на 10%. Владелец компании Александр Говор назвал это вынужденной мерой из-за инфляции.
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ТАСС / Александр Щербак