"Ножками придут в заведение": Рестораны "Вкусно — и точка" не будут организовывать доставку

Рестораны "Вкусно — и точка" не планируют организовывать доставку. Об этом в беседе с Лайфом заявил владелец сети Александр Говор. Стоит отметить, что в комментариях на официальной странице ресторана пользователи часто задают вопросы по этому поводу и наконец-то получен ответ.

"[Люди] ножками придут в заведение, купят, что хотят, сядут на красивые стульчики, за красивые столики и всё. А если им нужна доставка, то пусть проявят свою предпринимательскую инициативу и организуют эту доставку. С радостью будем сотрудничать, а нам это не надо. У нас и так забот хватает, чтобы ещё куда-то кого-то доставлять", — сказал он.

Говор также подчеркнул, что возможность доставок даже не обсуждалась, а решение отказаться от неё связано с политикой компании. Владелец сети призвал приходить в рестораны самостоятельно и напомнил, что "бесплатные туалеты, как и прежде, работают". Добавим, что в официальном телеграм-канале "Вкусно — и точка" поспешили откреститься от слов бизнесмена.