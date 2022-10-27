Подоконник — страж окна 27 октября, 05:00 Обложка © Алюминиевая ассоциация

Фасадные конструкции, трубы, опоры освещения, шумозащитные экраны, вертолётные площадки, кабели. И это лишь некоторые новые виды сложной продукции из алюминия, производство которой за последнее время освоили российские производители. А ведь ещё совсем недавно всё это приходилось импортировать. Типичный пример того, как рынок откликается на запросы покупателей. Благодаря своим уникальным свойствам, таким как лёгкость, термоустойчивость, пластичность и относительная дешевизна, алюминий захватывает всё новые рыночные ниши и находит новых потребителей.

Но основное направление экспансии — это строительство. Больше четверти всего производимого в мире алюминия уже сейчас идёт в эту отрасль. Из него делают фасадные панели, монтажные крепления, окна, двери, ставни, витражи, плинтусы, балконные ограждения, гаражные ворота, вентиляционные каналы, водостоки, солнечные панели, кровлю, радиаторы, подвесные потолки и многое другое.

Плачет древесина

Фото © Алюминиевая ассоциация

Как этот металл меняет привычные представления о том или ином товаре, хорошо видно на примере алюминиевых подоконников. Это относительно новый продукт на российском рынке, который сегодня пока производит у нас только компания "Алюмсилл".

Традиционной функцией подоконника была защита пола и стен дома от проникновения влаги через неплотно закрытые окна летом и от изморози зимой. Но опыт использования современных стеклопакетов показал, что подоконники с низкой теплопроводностью при определённых условиях провоцируют появление конденсата на стекле и профиле и плесени на стенах. Всё дело в том, что конвекционные потоки тёплого воздуха от радиаторов отопления не могут пробиться через уже ставшие привычными подоконники из ПВХ и в достаточной мере прогреть внутреннюю часть оконной рамы. Немногим лучше и другие материалы, из которых обычно у нас делают подоконники, — дерево, ЛДСП. Они также блокируют прогрев оконного стекла.

Алюминий лишён этих недостатков. Тестирование алюминиевого подоконника в лабораторных условиях показало, что его поверхность прогревается быстро и равномерно, обеспечивая необходимую циркуляцию тёплого воздуха по всей площади внутреннего стекла. При этом "точка росы" перемещается в практически герметичную внутреннюю часть стеклопакета и становится безопасной для конструкции окна и откосов.

По совокупности преимуществ разных материалов для производства подоконников (дерево, ЛДСП, мрамор, гранит, ПВХ, бетон и алюминий), в которую вошли 15 позиций — от долговечности, теплопроводности и практичности до цены, эстетичности и термостойкости, — алюминий получил высшую оценку. Ближе всех к нему стоят гранит и мрамор.

Бактерия не проскочит, хулиган не сломает

Фото © Алюминиевая ассоциация

Недавно московский Департамент развития объектов здравоохранения принял решение оснастить новые и реконструируемые медицинские учреждения столицы алюминиевыми подоконниками. Высокие антибактериальные свойства — одна из причин, по которой алюминий широко используется в медицине и даже в фармацевтической промышленности.

В окраске подоконников от "Алюмсилла" к тому же применяется антибактериальная полиэфирная порошковая краска с ионами серебра. Это обеспечивает дополнительную санитарную защиту, разнообразие цветовых решений подоконников, а их поверхность получается слегка шероховатой, приятной визуально и тактильно.

Среди новых заказчиков этих изделий — образовательные учреждения. Помимо всех вышеназванных преимуществ их привлекает прочность изделий. Материал алюминиевого подоконника в три-четыре раза прочнее ПВХ и выдерживает локально приложенную нагрузку до 600 кг.

Сегодня особенно важно, что алюминиевый подоконник — полностью российский продукт, разработанный и производимый в нашей стране. При этом он сертифицирован и запатентован в Германии, Китае и Турции.

Пока "Алюмсилл" пользуется практически монопольным положением на российском рынке. Но расслабляться ему не стоит: в скором времени и другие наши экструзионные заводы начнут выпуск алюминиевых подоконников. Спрос диктует предложение.

Авторы Валерия Мишина