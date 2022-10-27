МегаФон обеспечил реконструированные московские кинотеатры современным качеством связи 27 октября, 11:42 Фото © Shutterstock

МегаФон закончил строительство сетей в 13 реконструированных кинотеатрах столицы. Теперь они обеспечены качественной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/с.

Модернизация оборудования связана с превращением кинотеатров в районные центры "Место встречи". Кроме кинозалов в них открываются досуговые центры, магазины, кафе, площадки для праздничных, обучающих и детских мероприятий. Каждый месяц их посещает около четырёх миллионов зрителей.

Реконструкция уже завершена в центрах на месте кинотеатров "София", "Киргизия", "Ангара", "Будапешт", "Рассвет", "Байконур", "Янтарь", "Экран", "Нева", "Марс", "Высота", "Эльбрус" и "Саяны", расположенные в Восточном, Северо-Восточном, Северном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Южном округах. В рамках этого проекта до конца 2023 года МегаФон обеспечит связью 32 кинотеатра.

Специалисты МегаФона построили базовые станции с распределённой антенной системой в каждом здании. Новая инфраструктура обеспечивает бесшовное indoor-покрытие на всех этажах, в том числе на цокольных. Возможности оборудования позволяют объединить существующие LTE‑диапазоны, чтобы увеличить максимальную скорость мобильного интернета для абонентов в несколько раз, приблизив её к 5G.

Также были модернизированы базовые станции, которые обеспечивают связь вокруг кинотеатров. Благодаря замене оборудования и задействованию новых частотных диапазонов скорость мобильного интернета у жителей близлежащих домов выросла вдвое. Теперь даже при высокой нагрузке на сеть, когда в центре одновременно находятся сотни людей, им гарантировано высокое качество связи.

Модернизация также позволила исключить зоны со слабым сигналом на крышах кинотеатров, где проходят кинопоказы в тёплое время года.

Авторы Валерия Мишина