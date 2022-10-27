4 простые профессии, которые позволят заработать миллионы
В октябре на hh.ru было опубликовано более 7,5 тыс. вакансий с зарплатами более 250 000 рублей. Руководитель службы исследований компании Мария Игнатова рассказала, где сейчас больше всего платят.
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В последнее время чаще всего стали искать работу специалисты спортивной сферы, маркетологи и IT-специалисты. Впрочем, увеличение активных резюме тут не очень большое — в пределах 1%. Самые же высокие зарплаты — более 250 000 рублей — чаще всего предлагают в сферах IT, строительства, бизнес-консалтинга и высшего менеджмента.
— Очень большая нехватка кадров, следовательно, и самая низкая конкуренция за рабочее место — менее трёх человек на место — сейчас в таких сферах, как туризм и гостиничный бизнес, транспорт и логистика, фитнес, продажи, медицина и строительство. Востребован также рабочий персонал и специалисты по добыче сырья. Высокий спрос и на домашний персонал, — рассказала Мария Игнатова.
Таким образом, чтобы зарабатывать много, сейчас не нужно иметь несколько дипломов и большой стаж. Например, в строительстве специалисты получают очень приличные зарплаты. И для этого необязательно жить в столице. Высокий спрос на сантехников, электриков, мастеров, которые имеют опыт строительства загородных домов.
Если говорить про IT, то эта область в топе самых востребованных никого не удивляет. Зато спрос на бизнес-консалтинг всегда бывает неравномерным. Сейчас эта сфера востребована, так как многие компании ищут пути развития в кризис. Многим требуется антистрессовое управление, востребованы специалисты, которые умеют решать нестандартные задачи и выходить из сложных ситуаций с минимальными потерями, а в идеале даже с прибылью. Бизнесмены стали тщательнее считать деньги, а значит, становятся востребованными именно те специалисты, которые способны быстро и эффективно работать на результат.