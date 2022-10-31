Оконная революция 31 октября, 05:00 Фото © Shuttersock

Окна для всех

Алюминий традиционно называют крылатым металлом. Но исходя из темпов распространения в самых различных сферах применения, его впору называть самым технологичным металлом.

Возьмём алюминиевые окна. Ещё десять лет назад это был нишевой, элитный продукт, который использовали при уникальном строительстве. Без него не обойтись при возведении спортивных комплексов, культурных или торговых центров. Ведь благодаря пластичности и лёгкости алюминиевые профили позволяют создать по-настоящему шедевральное остекление фасадных поверхностей или оформить нестандартные проёмы.

Пройдя этап дорогого, эксклюзивного продукта, алюминиевые окна сегодня стали классикой самого массового строительства. В 2022 году 21% оконного рынка России — это алюминиевые конструкции. За год рост составил 2%. Такой впечатляющий результат достигнут благодаря тому, что российский потребитель разглядел уникальные свойства этого продукта. Помимо того что алюминиевые профильные системы позволяют создавать оконные конструкции с различными способами открывания и в широком диапазоне размеров, форм и моделей, они отличаются высокой тепло- и шумоизоляцией.

Фото © Shuttersock

Сегодня алюминиевое окно можно смело назвать высокотехнологичным решением. Такое окно может быть встроено в систему умного дома, в него могут быть установлены компоненты системы вентиляции, его можно дополнить солнцезащитными ламелями и другими современными решениями для дома.

Ремонтопригодность алюминиевого профиля вне конкуренции. Ведь такое окно собирают из разных деталей, которые соединяют уголками и винтами. Прочность конструкции не страдает, но её при необходимости можно легко разобрать, починить испорченную деталь или оперативно заменить разбитый стеклопакет.

Алюминиевое окно устойчиво к механическим нагрузкам и повреждениям, ведь металлический профиль очень сложно деформировать. К его преимуществам относится долговечность (срок эксплуатации составляет 60–100 лет), влагоустойчивость, пожаробезопасность (алюминий не горит), способность противостоять высоким ветровым нагрузкам и взломостойкость. В "Русале", ведущем мировом производителе алюминия, дополнили, что алюминиевое окно не меняет цвет и не даёт усадку.

Легенды и практика

Фото © Shuttersock

Среди мифов, которые окружают алюминиевые окна, — их высокая теплопроводность. Поэтому считается, что алюминиевые окна холодные.

— Вы часто трогаете раму окна? — недоумевает Александр Волокитин из Алюминиевой ассоциации. — Тактильно алюминий кажется прохладным, потому что из-за своих физических свойств быстро поглощает тепло ладони. Но холод от рамы не идёт. Современные алюминиевые окна обеспечивают уровень теплопередачи, практически идентичный деревянным или ПВХ-окнам за счёт применения современных технологий терморазрыва внутри оконной рамы.

По его словам, теплопроводность окна на 85% и более зависит от стеклопакета. Поэтому с материалом самой рамы погода в доме связана в минимальной степени.

Ещё одна легенда — дороговизна алюминиевых окон. Александр Волокитин рассказывает, что в последние годы, когда производители активно продвигали разработанную при содействии Алюминиевой ассоциации модель алюминиевых окон для массового жилищного строительства, стоимость этих изделий максимально приблизилась, а в некоторых типах конструкций даже сравнялась с ПВХ-окнами. Однако уже в сентябре производители последних приняли меры, и сегодня их продукция снова упала в цене ниже алюминиевых аналогов. Однако всё ещё впереди: конкурентные войны в разгаре.

Фото © Shuttersock

Даже в наше непростое время на рынке появляются новые игроки. Так, только что московская компания "Гласс сервис", вложившая в своё переоснащение 150 миллионов рублей, сообщила о запуске производственных линий по выпуску алюминиевых окон на немецком оборудовании, полученном во второй половине этого года. И это не единичный пример. Значит, предложение будет расти — на благо нам, потребителям.

Авторы Валерия Мишина