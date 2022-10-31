Непомнящий проиграл Накамуре

Российский спортсмен Ян Непомнящий проиграл американцу Хикару Накамуре в финале ЧМ по шахматам Фишера, который проводился в Рейкьявике. Особенность этой игры — то, что фигуры на первом и восьмом рядах за пешками расставлены случайным образом симметрично друг другу.

Финал сначала включал в себя четыре партии, по одной победе одержал каждый спортсмен. Две дополнительные партии были сыграны вничью. Победителя определили на тай-брейке по правилам армагеддона, когда Никамура обыграл российского спортсмена белыми фигурами.

Третье место на ЧМ занял норвежец Магнус Карлсен, обошедший представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова и одержавший победу в трёх партиях из четырёх. Примечательно, что в полуфинале Карлсен проиграл Непомнящему в трёх партиях из четырёх.