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30 октября, 21:58

Непомнящий проиграл Накамуре

Непомнящий проиграл Накамуре в финале ЧМ по шахматам Фишера

Российский спортсмен Ян Непомнящий проиграл американцу Хикару Накамуре в финале ЧМ по шахматам Фишера, который проводился в Рейкьявике. Особенность этой игры — то, что фигуры на первом и восьмом рядах за пешками расставлены случайным образом симметрично друг другу.

Финал сначала включал в себя четыре партии, по одной победе одержал каждый спортсмен. Две дополнительные партии были сыграны вничью. Победителя определили на тай-брейке по правилам армагеддона, когда Никамура обыграл российского спортсмена белыми фигурами.

Третье место на ЧМ занял норвежец Магнус Карлсен, обошедший представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова и одержавший победу в трёх партиях из четырёх. Примечательно, что в полуфинале Карлсен проиграл Непомнящему в трёх партиях из четырёх.

Непомнящий за 7,5 минуты сыграл вничью с Накамурой на турнире претендентов на шахматную корону

Непомнящий за 7,5 минуты сыграл вничью с Накамурой на турнире претендентов на шахматную корону

Напомним, что ранее Карлсен отказался играть против Непомнящего в матче за мировую шахматную корону из-за боязни проиграть россиянину.

Обложка ©

Ruchess / Давид Льяда / ФИДЕ

Анатолий Симоненко

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