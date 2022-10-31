На атомных ледоколах "Арктика" будут использовать турбинные масла "Газпром нефти"

Мы активно участвуем в развитии судоходства в Арктике и по Северному морскому пути, поставляя широкий ассортимент российских масел для ледоколов, танкеров, промысловых судов, пассажирских теплоходов и научно-исследовательских судов. Наша продукция соответствует спецификациям оборудования судостроителей, отвечает экологическим требованиям для морского транспорта, а главное – эффективна при высоких нагрузках в сложных климатических условиях. При разработке рецептуры смазочных материалов для атомных ледоколов мы объединили 10-летнюю экспертизу применения наших судовых масел в Арктике и опыт производства турбинных масел для сложного энергетического оборудования. Наши специалисты создали эффективную формулу судовых турбинных масел, которая по своим техническим характеристикам превосходит многие иностранные аналоги.

Анатолий Скоромец Генеральный директор "Газпромнефть – смазочные материалы"