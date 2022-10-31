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На атомных ледоколах "Арктика" будут использовать турбинные масла "Газпром нефти"

31 октября, 10:24
<p>Фото © ПАО "Газпром нефть"</p>

Фото © ПАО "Газпром нефть"

"Газпром нефть" разработала турбинные масла для атомных ледоколов серии "Арктика" — самых мощных в мире. Это высокотехнологичные смазочные материалы, которые созданы с учётом повышенных требований к эксплуатации судов в условиях Северного морского пути. Первая партия масел поставлена "Росатомфлоту" для атомохода "Урал". Он выйдет в акваторию Арктики в декабре 2022 года.

Масла имеют особую рецептуру. Она разработана специально для применения в мощных турбинах атомных ледоколов, работающих под высокой нагрузкой при прохождении толстых льдов. Продукт образует прочную масляную плёнку. Благодаря повышенной вязкости он надёжно защищает оборудование атомной установки при длительных механических и температурных нагрузках. Производит специализированную продукцию оператор бизнеса масел "Газпром нефти" — "Газпромнефть – смазочные материалы".

Мы активно участвуем в развитии судоходства в Арктике и по Северному морскому пути, поставляя широкий ассортимент российских масел для ледоколов, танкеров, промысловых судов, пассажирских теплоходов и научно-исследовательских судов. Наша продукция соответствует спецификациям оборудования судостроителей, отвечает экологическим требованиям для морского транспорта, а главное – эффективна при высоких нагрузках в сложных климатических условиях. При разработке рецептуры смазочных материалов для атомных ледоколов мы объединили 10-летнюю экспертизу применения наших судовых масел в Арктике и опыт производства турбинных масел для сложного энергетического оборудования. Наши специалисты создали эффективную формулу судовых турбинных масел, которая по своим техническим характеристикам превосходит многие иностранные аналоги.

Анатолий Скоромец

Генеральный директор "Газпромнефть – смазочные материалы"

<p>Мы активно участвуем в развитии судоходства в Арктике и по Северному морскому пути, поставляя широкий ассортимент российских масел для ледоколов, танкеров, промысловых судов, пассажирских теплоходов и научно-исследовательских судов. Наша продукция соответствует спецификациям оборудования судостроителей, отвечает экологическим требованиям для морского транспорта, а главное – эффективна при высоких нагрузках в сложных климатических условиях. При разработке рецептуры смазочных материалов для атомных ледоколов мы объединили 10-летнюю экспертизу применения наших судовых масел в Арктике и опыт производства турбинных масел для сложного энергетического оборудования. Наши специалисты создали эффективную формулу судовых турбинных масел, которая по своим техническим характеристикам превосходит многие иностранные аналоги.</p>
<p>Мы активно участвуем в развитии судоходства в Арктике и по Северному морскому пути, поставляя широкий ассортимент российских масел для ледоколов, танкеров, промысловых судов, пассажирских теплоходов и научно-исследовательских судов. Наша продукция соответствует спецификациям оборудования судостроителей, отвечает экологическим требованиям для морского транспорта, а главное – эффективна при высоких нагрузках в сложных климатических условиях. При разработке рецептуры смазочных материалов для атомных ледоколов мы объединили 10-летнюю экспертизу применения наших судовых масел в Арктике и опыт производства турбинных масел для сложного энергетического оборудования. Наши специалисты создали эффективную формулу судовых турбинных масел, которая по своим техническим характеристикам превосходит многие иностранные аналоги.</p>
Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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