На атомных ледоколах "Арктика" будут использовать турбинные масла "Газпром нефти"
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"Газпром нефть" разработала турбинные масла для атомных ледоколов серии "Арктика" — самых мощных в мире. Это высокотехнологичные смазочные материалы, которые созданы с учётом повышенных требований к эксплуатации судов в условиях Северного морского пути. Первая партия масел поставлена "Росатомфлоту" для атомохода "Урал". Он выйдет в акваторию Арктики в декабре 2022 года.
Масла имеют особую рецептуру. Она разработана специально для применения в мощных турбинах атомных ледоколов, работающих под высокой нагрузкой при прохождении толстых льдов. Продукт образует прочную масляную плёнку. Благодаря повышенной вязкости он надёжно защищает оборудование атомной установки при длительных механических и температурных нагрузках. Производит специализированную продукцию оператор бизнеса масел "Газпром нефти" — "Газпромнефть – смазочные материалы".
Мы активно участвуем в развитии судоходства в Арктике и по Северному морскому пути, поставляя широкий ассортимент российских масел для ледоколов, танкеров, промысловых судов, пассажирских теплоходов и научно-исследовательских судов. Наша продукция соответствует спецификациям оборудования судостроителей, отвечает экологическим требованиям для морского транспорта, а главное – эффективна при высоких нагрузках в сложных климатических условиях. При разработке рецептуры смазочных материалов для атомных ледоколов мы объединили 10-летнюю экспертизу применения наших судовых масел в Арктике и опыт производства турбинных масел для сложного энергетического оборудования. Наши специалисты создали эффективную формулу судовых турбинных масел, которая по своим техническим характеристикам превосходит многие иностранные аналоги.