Основным партнёром Почты России по информированию клиентов стал МегаФон МегаФон стал главным поставщиком услуги по информированию клиентов Почты России. Теперь вся важная информация будет приходить пользователям через сервис МегаФон Хаб, что ускорит предоставление услуг. 31 октября, 12:11 Фото © Shutterstock

Клиенты Почты России уже сейчас могут оперативно получать информацию о текущем статусе отправленных или адресованных им отправлений, а также оставаться в курсе важных изменений в обслуживании. Сообщения отправляются абонентам всех операторов в любых мобильных и цифровых каналах. Сервис доступен во всех регионах страны. Им могут воспользоваться более 52 миллионов цифровых клиентов Почты России.

— После перехода Почты России на электронное информирование пользователь может самостоятельно выбрать формат уведомлений: электронная почта, СМС или push. Несмотря на расширение функционала соцсетей и мессенджеров, а также рост популярности push-уведомлений, СМС-информирование остаётся самым широкоохватным и точным каналом доставки информации до клиента. Сообщение будет доставлено, даже если смартфон не подключён к Интернету. Функционал МегаФон Хаба позволяет объединить все современные каналы коммуникации с аудиторией и тем самым повысить эффективность взаимодействия, — говорит Кирилл Самошонков, директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.

МегаФон Хаб является технологией для запуска адресных коммуникаций с помощью голоса, push-сообщений, мессенджеров, социальных сетей, при которой для абонента снижается риск пропустить важное уведомление. Сервис позволяет распространять сообщения по каскадному методу: если пользователь не может получить сообщение в привычном канале, оно автоматически будет переадресовано в доступный.

Авторы Валерия Мишина