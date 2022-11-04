"Уезжали из ДНР, вернёмся в Россию": Репортаж Лайфа о судьбах беженцев За последние 8 лет беженцами стали миллионы жителей Донбасса. Спасаясь от обстрелов, они разъехались по всему миру, но больше всего людей осели в России. Лайф выяснил, какие у них теперь планы. 4 ноября, 01:40 Фото © LIFE

— Если вам нужна история про бедных беженцев, у которых всё плохо и которых надо жалеть, то это не к нам, — предупредил при знакомстве Михаил Новиков, бойкий невысокий мужчина за 40 в очках. Его семья пять лет назад уехала из пригорода Донецка и до сих пор не вернулась домой. Сейчас они живут в Ставрополе.

— Мы не беженцы, — объясняет Михаил. — Переезд в Россию был нашим осознанным решением, к которому мы шли много лет.

Михаил Новиков с дочерью Софьей в Ставрополе. Фото © LIFE

Новиковы покинули Макеевку в 2017 году. Михаил с супругой Татьяной и двумя детьми сначала поселились в Краматорске, в подконтрольной Украине части Донбасса, — там получилось найти работу. Затем семья переехала в Ялту. Однако в Крыму постоянно возникали проблемы с документами у несовершеннолетней дочери Софьи, так что семья переехала в Киев — там по плану дочка должна была закончить школу и сразу после этого следовал переезд в Россию. Последний звонок для Софьи должен был прозвенеть в мае 2022 года.

Начало СВО Новиковы встретили в Киеве. Поначалу семейство надеялось, что боевые действия закончатся быстро и у киевских властей хватит благоразумия сесть за стол переговоров. Однако бои затягивались, в подвал многоэтажного дома Новиковых поселили тероборону, находиться в столице Украины стало небезопасно, и на семейном совете решили прорываться в Россию. Путь до Ставрополя занял месяц: через Днепропетровск, Умань и Запорожье.

Михаил Новиков с сыном Сергеем на своём производстве. Фото © LIFE

Здесь, в Ставрополе, Михаил открыл небольшой бизнес — изготавливает вместе с сыном звуконепроницаемые кабинки для переговоров и звонков. Ставить их полагается в офисах, чтобы сотрудники могли провести конфиденциальный разговор. Дело пока лишь на старте, но перспективы Новиковы у бизнеса видят большие: говорят, их кабинками уже заинтересовались и в местном университете, и в бизнес-центрах. Едва успев запустить производство, Михаил уже собирается арендовать соседнее помещение, чтобы расшириться.

Несмотря на внешнее благополучие и заметные перспективы в Ставрополе, он снова и снова заводит разговор о возвращении домой.

— Наш бизнес можно запустить и в Макеевке. Кабинки там эти никому не продашь, но производить очень хорошо. Пустует много площадей, рабочая сила дешевле Михаил Новиков Беженец

— Хочется вернуться домой, конечно. Уже слишком долго всё это длится, — заключает Михаил. Он подзывает своего сына, Сергея Новикова. Из своих 25 лет он уже пять лет провёл вне дома. Когда начались бои в Донбассе, ему было 17 лет. Стало интересно, как все эти события повлияли на его самоидентификацию.

— Скучаешь по Макеевке? Что тебя туда тянет? — спрашиваю парня.

Сергей Новиков. Фото © LIFE

— Ну, там бабушка… Знакомых много осталось… — неуверенно выговаривает Сергей. Кажется, он вообще не уверен, что его на самом деле что-то влечёт домой.

— А ты кем себя считаешь больше, украинцем или русским?

— Я донецкий, — Сергей усмехается.

— А как обиднее будет: если кацапом назовут или хохлом?

— А это интересный вопрос! — вмешивается Михаил. — В Киеве мы были кацапами, а здесь хохлами обзывают. Но в шутку!

Татьяна Новикова. Фото © LIFE

— Дочка шутит: "Мы профессиональные бомжи. В любом месте располагаемся за десять минут и чувствуем себя комфортно", — со смехом рассказывает Татьяна Новикова. Она, как и Михаил, не любит слово "беженцы", а события последних пяти лет вокруг своей семьи предпочитает называть приключением и путешествием.

О возвращении на родину Татьяна говорит осторожно. Сама признаётся: за последние восемь лет приучила себя жить настоящим и не загадывать наперёд. Пока в планах закончить обучение дочери (София недавно поступила в один из ставропольских вузов). Татьяна уверена, что её дочь вряд ли вернётся в Макеевку. Да и сама она до присоединения ДНР к России всерьёз возвращение домой не рассматривала. Теперь же шансов на возвращение прибавилось. "Выходит, что не хотелось возвращаться в ДНР, но хочется в Россию".

Новикова время от времени наведывается в родную Макеевку: увидеться с друзьями и родственниками, проверить квартиру, которую купили незадолго до вынужденного переезда. Однако в этот раз Татьяна впервые едет в ДНР в составе России.

Фото © LIFE

— Границу быстрее прошли. Раньше таможенный контроль и все досмотры занимали около часа, а сейчас минут за 15 управились.

Наша машина проезжает мимо Саур-Могилы, грандиозного монумента, посвящённого Великой Отечественной войне. Он был практически полностью разрушен в 2014–2015 годах, но сейчас памятник восстановили. В ночи он мелькает за окном автомобиля сотнями ярких огней.

— Ночью я его ещё таким не видела, — удивляется Татьяна. — Приятно видеть, что жизнь здесь не остановилась.

Из окна квартиры Новиковых в Макеевке видны многие "горячие точки" Донецкой Республики. Аэропорт, Горловка, за терриконом прячется Авдеевка — крупный город находится под контролем ВСУ и является неисчерпаемым источником проблем для жителей Донецка и окрестностей. Оттуда ведутся обстрелы столицы теперь уже признанной республики.

Вид из окна квартиры Новиковых в Макеевке. Фото © LIFE

В 2017 году снаряд угодил в соседний дом. Осколками убило одного из соседей Татьяны. Сама она с дочерью в этот момент находилась у себя дома.

— Первое, что сказала мне дочь: "Мама, мы уезжаем. Мы больше здесь не будем жить". Мы сразу позвонили папе, он тогда жил в Ялте, собрались и уехали, — вспоминает Татьяна начало их семейного "приключения".

Фото © LIFE

Спустя пять лет многоэтажка до сих пор хранит на себе память того прилёта. Дырку в стене залатали, но следы ремонта всё равно выделяются на фасаде. Татьяна отмечает, что, несмотря на опасность, городские службы самоотверженно устраняют последствия обстрелов сразу, как заканчивается артналёт.

— Мы мечтаем, чтобы жители возвращались в наш город, — говорит мэр Макеевки Владислав Ключаров. По просьбе Лайфа он показывает Татьяне Новиковой, как город оправляется от последствий обстрелов.

Владислав Ключаров и Татьяна Новикова. Фото © LIFE

Встречу назначили в микрорайоне Солнечном. Зимой сюда упала сбитая ракета "Точка-У" украинской армии. От страшного взрыва вылетели окна и обрушились балконы в нескольких окрестных домах. К сегодняшнему дню последствия прилёта уже почти устранены, рабочие ставят последние оконные рамы взамен выбитых.

— Нам помогают два российских региона, Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ. На протяжении полугода мы плотно сотрудничаем с ними. Даже здесь, — мэр указывает рукой в сторону многоэтажки, — они принимают активное участие.

Ремонт окон. Фото © LIFE

Среди основных проблем города Ключаров называет водоснабжение. Последняя беда одна сразу на всю донецкую агломерацию. Большинство водоводов находятся под контролем ВСУ, а которые на территории республики подвергаются постоянным обстрелам. Вода в Донецке и Макеевке подаётся по расписанию, хорошо — если раз в сутки. Мэр намекает, что уже есть соображения, как решить эту проблему.

С ещё одной бедой — практически вставшей восемь лет назад экономикой — активно разбираются уже сейчас.

— У нас остановились предприятия, но она возрождается. Появляются рабочие места с достойной зарплатой. Мы нуждаемся в специалистах, и они в последнее время возвращаются. И люди видят эти перемены, на их лицах снова появляется улыбка. Это признак того, что к нам потихоньку возвращается мир.

— А как приятно я удивилась, когда узнала, что можно теперь расплачиваться картой! — соглашается с градоначальником Татьяна.

Фото © LIFE

От присоединения ДНР к России Татьяна ожидает простых, но вместе с тем столь необходимых вещей: мира, воды, стабильности. Кажется, уверенности в будущем у Новиковой прибавилось.

— Всё будет хорошо, — заключает она.

Авторы Антон Старков