Что такое полная экологическая прозрачность производства

Компания "Газпром нефть" первой в отрасли внедрила на своих нефтеперерабатывающих заводах в Омске и Москве автоматизированные системы мониторинга и добровольно передаёт контрольные данные в Росприроднадзор. Такие современные цифровые системы мониторинга, установленные непосредственно на источниках, на 80% повышают скорость инспекций, снижают расходы на организацию проверок, экономят время и обеспечивают прозрачность. Мы приглашаем всю промышленность последовать этому примеру, а не прятать своё производство за семью замками

Светлана Родионова Руководитель Росприроднадзора