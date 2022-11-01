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Что такое полная экологическая прозрачность производства

1 ноября, 15:05
<p>Фото © ПАО "Газпром нефть"</p>

Фото © ПАО "Газпром нефть"

Омский нефтеперерабатывающий завод включил систему непрерывной передачи информации об экологических параметрах производства в надзорные органы. Уникальный механизм передачи и получения данных мониторинга был проработан совместно с Росприроднадзором. Датчики смонтированы непосредственно на трубах завода и непрерывно контролируют экологические показатели производства.

Ранее подобная система начала работу на другом предприятии "Газпром нефти" — Московском НПЗ. Эксперты отмечают, что такая автоматизированная система экомониторинга является результатом запроса общества на эффективные цифровые решения в сфере экологии.

Компания "Газпром нефть" первой в отрасли внедрила на своих нефтеперерабатывающих заводах в Омске и Москве автоматизированные системы мониторинга и добровольно передаёт контрольные данные в Росприроднадзор. Такие современные цифровые системы мониторинга, установленные непосредственно на источниках, на 80% повышают скорость инспекций, снижают расходы на организацию проверок, экономят время и обеспечивают прозрачность. Мы приглашаем всю промышленность последовать этому примеру, а не прятать своё производство за семью замками

Светлана Родионова

Руководитель Росприроднадзора

<p><em style="font-style: italic;">Компания "Газпром нефть" первой в отрасли внедрила на своих нефтеперерабатывающих заводах в Омске и Москве автоматизированные системы мониторинга и добровольно передаёт контрольные данные в Росприроднадзор. Такие современные цифровые системы мониторинга, установленные непосредственно на источниках, на 80% повышают скорость инспекций, снижают расходы на организацию проверок, экономят время и обеспечивают прозрачность. Мы приглашаем всю промышленность последовать этому примеру, а не прятать своё производство за семью замками</em></p>
<p><em style="font-style: italic;">Компания "Газпром нефть" первой в отрасли внедрила на своих нефтеперерабатывающих заводах в Омске и Москве автоматизированные системы мониторинга и добровольно передаёт контрольные данные в Росприроднадзор. Такие современные цифровые системы мониторинга, установленные непосредственно на источниках, на 80% повышают скорость инспекций, снижают расходы на организацию проверок, экономят время и обеспечивают прозрачность. Мы приглашаем всю промышленность последовать этому примеру, а не прятать своё производство за семью замками</em></p>
Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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