Что такое полная экологическая прозрачность производства
Фото © ПАО "Газпром нефть"
Омский нефтеперерабатывающий завод включил систему непрерывной передачи информации об экологических параметрах производства в надзорные органы. Уникальный механизм передачи и получения данных мониторинга был проработан совместно с Росприроднадзором. Датчики смонтированы непосредственно на трубах завода и непрерывно контролируют экологические показатели производства.
Ранее подобная система начала работу на другом предприятии "Газпром нефти" — Московском НПЗ. Эксперты отмечают, что такая автоматизированная система экомониторинга является результатом запроса общества на эффективные цифровые решения в сфере экологии.
Компания "Газпром нефть" первой в отрасли внедрила на своих нефтеперерабатывающих заводах в Омске и Москве автоматизированные системы мониторинга и добровольно передаёт контрольные данные в Росприроднадзор. Такие современные цифровые системы мониторинга, установленные непосредственно на источниках, на 80% повышают скорость инспекций, снижают расходы на организацию проверок, экономят время и обеспечивают прозрачность. Мы приглашаем всю промышленность последовать этому примеру, а не прятать своё производство за семью замками