Крупнейший ретейлер обновил условия программы лояльности 2 ноября, 08:56 Фото © ТАСС / RBC / Андрей Любимов

Крупнейший продовольственный ретейлер Х5 Group обновил условия программы лояльности "Х5 Клуб". Изменения коснулись способов накопления бонусных баллов при покупках в торговых сетях "Пятёрочка" и "Перекрёсток" во всех регионах присутствия.

Как уточняют в пресс-службе компании, теперь условия программы "Х5 Клуб" предусматривают несколько уровней накопления баллов. И с учётом выбранных категорий товаров покупатели могут получить выгоду до 20% баллами на карту лояльности на отдельные позиции в каждом из 19,5 тыс. подключённых к программе магазинов.

На сегодняшний день, по оценке ретейлера, к обновлённой программе лояльности подключено более 65 млн клиентов. Средний чек активного клиента при использовании карты лояльности увеличивается в 2,3 раза.

— Программа лояльности — ключевой элемент развития клиентского опыта и выстраивания долгосрочных отношений с нашими покупателями. "Х5 Клуб" вводит новые уровни и возможности получения повышенных бонусных баллов, чтобы ещё больше лояльных клиентов смогли воспользоваться преимуществами нашей обновлённой программы и тратить единые баллы на покупку продуктов. Мы планируем дальнейшее активное развитие функционала программы: внедрение персональных предложений для клиентов, элементов геймификации, новые партнёрские продукты, включение предложений от других бизнесов группы, — комментирует Александр Чухонцев, директор по лояльности и партнёрствам X5 Group.

Авторы Валерия Мишина