Инопланетяне отправляют нам сигналы, но почему мы их не слышим Доктор физико-математических наук Александр Панов рассказал Лайфу, как телескопы пытаются "услышать" долгожданных инопланетян и почему слишком рано говорить, что в космосе никого нет. 2 ноября, 01:40 Фото © Shutterstock

Как мы поймём, что нашли внеземную цивилизацию

Получение долгожданного радиосигнала — не единственный способ найти в космосе братьев по разуму, рассказал в интервью Лайфу доктор физико-математических наук, астрофизик, глава научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН Александр Панов.

По его словам, учёные надеются поймать очень узкополосный сигнал, шириной всего порядка 1 Герц, потому он легко отличим в общем "шуме". О том, что это сигнал именно искусственного происхождения, будет говорить его модуляция, то есть явные изменения в колебаниях радиоволн. А "окончательным" признаком эпохального события станет обнаружение в этих колебаниях закодированной осмысленной информации.

Но обнаружить гипотетическую внеземную цивилизацию можно и при наблюдениях в оптическом диапазоне, заверил астрофизик: в виде вспышек мощного лазерного излучения, которые вполне реально зафиксировать. К примеру, на Байкале работает научный комплекс "Тайга" для исследования космических лучей, и его легко настроить на поиск подобных световых вспышек на сравнительно большой области неба — 60 градусов.

Телескоп гамма-обсерватории TAIGA. Фото © ФГБОУ ВО "ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" / Виктор Ежов

Чувствительность этой установки достаточна для того, чтобы обнаружить, в общем, довольно скромный лазер — лазеры такой мощности на Земле уже существуют — на расстояниях практически через всю нашу галактику. Александр Панов Доктор физико-математических наук, астрофизик, глава научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН

А ещё один "вящий" признак — наличие на поверхности планеты или рядом с ней чего-то, похожего на астроинженерную конструкцию. Их можно обнаружить так называемым транзитным методом: когда в телескоп видно, как объект проходит по диску своей звезды.

Более того, Александр Панов отметил, что в космосе таким способом уже неоднократно находили нечто странное. Например, что-то размером с планету и при этом практически невесомое проходило по диску одной из звёзд в созвездии Геркулеса. Кроме того, идут активные споры по поводу транзитов загадочного объекта перед звездой Табби в созвездии Лебедя.

Почему мы не слышим инопланетян

Имеющиеся на Земле телескопы имеют очень маленькое "поле зрения", посетовал доктор наук: каждый инструмент просматривает лишь небольшой участок неба, а некоторые направляются лишь на одну определённую звезду.

Таким методом — одну за одной — уже удалось "просмотреть", а вернее, "прослушать" примерно две-три тысячи звёзд, а это слишком мизерное количество, чтобы можно было делать хоть какие-то выводы. В одной только нашей галактике Млечный путь — сотни миллиардов звёзд.

При этом, по текущим представлениям, ближайшая гипотетическая внеземная цивилизация может находиться на расстоянии не ближе тысячи световых лет от нас. То есть это в несколько раз дальше большинства звёзд, которые мы видим в небе. Уловить какой-либо осмысленный или хотя бы явно искусственный сигнал с такого расстояния человечество на сегодняшний день просто не может, констатировал Александр Панов.

Для того чтобы поймать такой сигнал с расстояния ста тысяч световых лет, нужна космическая тарелка, радиотелескоп в космосе с размером зеркала примерно 50 километров. А такой нет. Но если бы мы захотели, мы бы сделали такую тарелку уже сейчас. Это находится в пределах наших технических возможностей. Александр Панов доктор физико-математических наук, астрофизик, глава научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН

А пока мы могли бы уловить только сигналы от гораздо более высокоразвитых цивилизаций, чем наша, а оснований предполагать их существование нет, объясняет астрофизик. Поэтому, по его мнению, сейчас ещё слишком рано говорить о знаменитом парадоксе Ферми.

Напомним, американский астрофизик Фрэнк Дрейк в 1960 году составил уравнение, по которому можно вычислить количество разумных цивилизаций во Вселенной. Но итальянский физик Энрико Ферми после этого задал резонный вопрос: "Где они? Почему мы не наблюдаем никаких следов разумной внеземной жизни, таких, например, как зонды, космические корабли или радиопередачи?" Существует много разных вариантов объяснения этого парадокса, но Александр Панов считает, что его пока просто нет.

Парадокс является действительно парадоксом, если существуют гораздо более высокоразвитые цивилизации, но кто сказал, что они есть? Если их нет, то мы ничего не должны видеть, и мы не видим, потому что у нас нет подходящих инструментов. Это очень ожидаемо. Александр Панов доктор физико-математических наук, астрофизик, глава научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН

Как инопланетяне могут найти нас

Транзит планеты по диску Солнца. Фото © Shutterstock

В принципе, с расстояния тысячи световых лет при наличии таких же телескопов, как у нас, из космоса можно обнаружить, что на Земле есть жизнь: это покажет транзит нашей планеты по диску Солнца.

По транзиту они увидят, что наша атмосфера обогащена кислородом, а это газ, как правило, нестабильный, он уходит из атмосферы, если его запасы не пополняются. Соответственно, планету подпитывают кислородом растения. Александр Панов Доктор физико-математических наук, астрофизик, глава научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН

А вот с обнаружением на Земле разумной жизни (хотя насколько она у нас разумна, довольно философский вопрос) уже большие проблемы. Дело в том, что от Земли практически не исходит таких радиосигналов, которые мы сами пытаемся поймать в космосе. Например, в рамках программы SETI. А "послание Аресибо" и другие сигналы, которые мы намеренно отправили в космос, улетели в слишком малом количестве направлений. Вероятность, что их вообще кто-либо поймает, даже если эти "кто-либо" есть, крайне мала, заверил астрофизик.

Послание Аресибо. Фото © Wikipedia

И тем не менее одно неожиданное обстоятельство может дать некоторые надежды сторонникам отправки сигналов инопланетянам и повергнуть в ужас противников всяких попыток общения с "ними". Кое-что постоянно невольно выдаёт наше существование и местоположение.

Мы непрерывно излучаем с помощью наших военных и аэродромных радаров. Это самые мощные радиосигналы, которые мы посылаем в космос. Они довольно широкополосные, зарегистрировать их гораздо сложнее. Передающие установки не очень мощные. Но светим мы во все стороны сразу и постоянно. Вот по этому сигналу нас можно было бы найти. Александр Панов Доктор физико-математических наук, астрофизик, глава научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН

Впрочем, стоит учесть, что человечество освоило радиосвязь лишь несколько десятков лет назад. А значит, какие бы то ни было радиосигналы долетят до внеземной цивилизации (если она есть) не раньше, чем примерно через 950 лет. И, наоборот, получив разумный сигнал с расстояния в тысячу световых лет, мы "услышим" то, что было сообщено тысячу лет назад. За такой срок многое может измениться.

Фото © Shutterstock Вы хотели бы, чтобы была обнаружена внеземная цивилизация? 0 Это моя мечта! Только не это!

Авторы Адель Романенкова