30 сребреников: Почему Олег Тиньков решил предать Россию Бизнесмен Тиньков, уехавший из России после начала СВО, выложил в соцсетях документ о выходе из гражданства России. Зачем это ему нужно? 3 ноября, 05:19 Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / olegtinkov

Неприятности у бывшего банкира начались в сентябре 2019 года, когда его неожиданно настигло американское правосудие. Выяснилось, что гражданин России, Кипра и налоговый резидент Италии Тиньков с 1996 года также имел гражданство США, а в 2013-м решил из него выйти.

По американским законам, экспатриант обязан подробно отчитаться о своём финансовом состоянии, чтобы напоследок уплатить все причитающиеся налоги. Тиньков, чьё состояние до этого оценивалось на уровне одного миллиарда долларов, в своей декларации указал доход в 205 тысяч, а общее состояние — в 300 тысяч долларов.

Скан документа о выходе из российского гражданства, опубликованный Олегом Тиньковым в своих соцсетях. Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / olegtinkov

Бизнес-империя Тинькова

На тот момент гражданин Кипра Тиньков создал в юрисдикции островного государства холдинг TCS Group — структуру, которой в лучшие времена принадлежало несколько десятков компаний.

Сразу после выхода из гражданства США, в октябре 2013 года, TCS Group провела первое публичное размещение (IPO) глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже. Тогда компанию оценили в 3,2 миллиарда долларов. Таким образом, семья бизнесмена, контролировавшая 84% доли холдинга, официально стала долларовым миллиардером.

Спустя шесть лет Минюст США пришёл к заключению, что Тиньков обманул американские налоговые органы, и официально обвинил коммерсанта в передаче недостоверной налоговой отчётности и подделке документа о выходе из гражданства США. Бизнесмену грозило до 10 лет заключения.

Судебный процесс совпал с сообщениями Тинькова о проблемах со здоровьем: якобы у него диагностировали тяжёлое заболевание. Однако тогда никаких документальных доказательств о болезни он в своих социальных сетях не выкладывал. Коммерсант якобы перенёс несколько операций и до сих пор проходит этапы реабилитации с неясным прогнозом.

Олег Тиньков в больнице в окружении семьи. Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / olegtinkov

Тиньков откупился от властей США

В 2020 году Тиньков пояснил, что из-за болезни якобы вести бизнес в прежнем режиме уже не в состоянии, и передал свой пакет акций TCS Group в семейный траст.

В январе 2021 года семья приняла неожиданное решение: приравнять её привилегированные акции ко всем остальным. Если раньше каждая акция Тиньковых имела 10 голосов на собраниях акционеров, то после этого за каждой бумагой остался один голос. Таким образом, траст основателя перестал контролировать TCS Group, уменьшив свою долю с 84 до 35%. А затем и эта доля была продана.

В 2019 году акции TCS Group начали торговаться на ММВБ. Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / olegtinkov

В октябре 2021 года Федеральный окружной суд Северной Калифорнии утвердил мировое соглашение между Олегом Тиньковым и налоговым департаментом Министерства юстиции США. Согласно документу, в обмен на свою свободу бизнесмен заплатил американским властям 509 миллионов долларов, которые заработал в России.

Дорогие игрушки Тинькова

В последние годы Тиньков распродаёт свои "игрушки". В 2019 году появилась информация, что на продажу он якобы выставил личный джет Dassault Falcon 7X, который в своё время купил за 50 миллионов долларов.

Олег Тиньков, супруга Рина Восман на фоне личного самолёта. Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / olegtinkov

Тогда представитель Тинькова комментировал продажу намерением бизнесмена пересесть на другой борт, однако информация о покупке новой машины в публичном поле так и не появилась, зато вскоре закрылась фирма бизнесмена Stark Limited, на балансе которой числился самолёт. Это произошло в октябре 2020 года.

В этом году деловые издания сообщали о планах Тинькова избавиться от гостевых комплексов на Камчатке и в Астрахани — La Datcha. Обоими юрлицами владеет кипрская компания Woorlon Holdings Limited. Данных о смене собственника в ЕГРЮЛ пока нет, поэтому этот бизнес может до сих пор принадлежать Тинькову.

Кстати, так же называется знаменитая яхта-ледокол, построенная и спущенная на воду в 2020 году. Судно класса SeaExplorer может находиться в открытом море до 40 дней без необходимости возвращения в порт. La Datcha оснащена двумя вертолётными площадками и собственной подводной лодкой.

Яхта-ледокол La Datcha. Фото © Getty Images / Khalis Surry / Anadolu Agency

Весной этого года Тиньков сетовал на то, что якобы больше не может содержать судно. Стоимость яхты он оценил в 100 миллионов долларов. Известно, что ранее бизнесмен зарабатывал на сдаче яхты в аренду: стоимость недели пребывания на судне составляла 740 тысяч евро плюс депозит на дополнительные расходы в размере 30%.

Вилла Олега Тинькова в солнечной Калифорнии. Из окон особняка открывается чудесный вид на залив и небоскрёбы Сан-Франциско

За границей у бизнесмена также была вилла в Калифорнии. Посёлок для богачей Seminary Cave расположен в заливе Ричардсона рядом с Ричмондом и Сан-Франциско. Здесь закрытая территория и построенные по единому проекту особняки. Приблизительная стоимость домовладений — около трёх миллионов долларов.

Ходили слухи, что во время судебного процесса вилла была арестована, но данных о смене собственника Лайфу найти не удалось. Похоже, она всё ещё может принадлежать Олегу Тинькову.

Как удалось выяснить Лайфу, во Франции супруге бизнесмена Рине Восман и дочери Дарье принадлежит фирма, занимающаяся сдачей в аренду недвижимости семьи Тиньковых. Офис компании расположен в самом центре Парижа: 3-я авеню Элизе Реклю, F-75007.





Тиньков сделал ставку на Запад

Начало СВО России на Украине застало Олега Тинькова в Великобритании. В Европе живёт последние годы. Учитывая, что коммерсант потерял практически весь бизнес, наложенные на него Великобританией санкции могут лишить олигарха возможности распоряжаться оставшимися на счетах деньгами, а также распродать имущество. Тиньков, видимо, решил, что выход из гражданства России сразу снимет все проблемы. Формальный повод нашёлся — он неоднократно выступал против СВО на Украине, обвиняя Россию в своих бедах. Несмотря на это, в конце октября президент Украины Владимир Зеленский ввёл персональные санкции против Тинькова.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / olegtinkov Почему Олег Тиньков винит в своих проблемах Россию? 0 Он хочет заслужить расположение Запада Ему удобно винить не себя самого, а Россию Это неадекватная реакция больного человека

Авторы Евгений Кузнецов