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"Газпром нефть" начала заправлять экологичным топливом паром из Петербурга в Калининград

3 ноября, 10:28
<p>Фото © <a href="https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom_neft_nachala_zapravku_ekologichnym_toplivom_paroma_iz_peterburga_v_kaliningrad" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПАО "Газпром нефть"</a></p>

Фото © ПАО "Газпром нефть"

Первый в России СПГ-бункеровщик "Газпром нефти" "Дмитрий Менделеев" начал заправлять экологичным газовым топливом паром "Генерал Черняховский". Он выполняет морские перевозки по маршруту Санкт-Петербург – Калининград. Бункеровка СПГ паромных рейсов проходит в рамках сотрудничества между "Газпромнефть Марин Бункер" и компанией "Росморпорт".

С сентября 2022 года бункеровщик "Дмитрий Менделеев" проводит коммерческие заправки судов в портах Балтийского моря. Первой бункеровкой СПГ в формате "борт в борт" за всю историю российского судоходства стала заправка танкера "Проспект Королёва" в Финском заливе.

Фото © ПАО "Газпром нефть"

Фото © ПАО "Газпром нефть"

Первым судном-заправщиком в рыночном сегменте судового газомоторного топлива в России стал бункеровщик "Дмитрий Менделеев". Он обеспечивает малотоннажную транспортировку и бункеровку СПГ. Грузовместимость судна — 5800 м³ сжиженного природного газа. Заправщик спроектирован с учётом климатических условий Северо-Западного региона. Это позволяет ему самостоятельно передвигаться в однолетних льдах толщиной до 0,8 метра.

Регион Балтийского моря входит в особую зону экологического судоходства, где разрешено использование моторного топлива с содержанием серы не выше 0,1%. Благодаря своим экологическим характеристикам сжиженный природный газ в перспективе может занять значительную долю в структуре заправок коммерческих судов в портах Финского залива в Санкт-Петербурге, Усть-Луге, Выборге, Приморске и Калининграде. Мы расширяем партнёрство с российскими судоходными компаниями и готовы обеспечить поставки экологичного топлива нашим партнёрам с использованием высокотехнологичного СПГ-бункеровщика "Дмитрий Менделеев"

Алексей Медведев

Генеральный директор "Газпромнефть Марин Бункер"

<p>Регион Балтийского моря входит в особую зону экологического судоходства, где разрешено использование моторного топлива с содержанием серы не выше 0,1%. Благодаря своим экологическим характеристикам сжиженный природный газ в перспективе может занять значительную долю в структуре заправок коммерческих судов в портах Финского залива в Санкт-Петербурге, Усть-Луге, Выборге, Приморске и Калининграде. Мы расширяем партнёрство с российскими судоходными компаниями и готовы обеспечить поставки экологичного топлива нашим партнёрам с использованием высокотехнологичного СПГ-бункеровщика "Дмитрий Менделеев"</p>
<p>Регион Балтийского моря входит в особую зону экологического судоходства, где разрешено использование моторного топлива с содержанием серы не выше 0,1%. Благодаря своим экологическим характеристикам сжиженный природный газ в перспективе может занять значительную долю в структуре заправок коммерческих судов в портах Финского залива в Санкт-Петербурге, Усть-Луге, Выборге, Приморске и Калининграде. Мы расширяем партнёрство с российскими судоходными компаниями и готовы обеспечить поставки экологичного топлива нашим партнёрам с использованием высокотехнологичного СПГ-бункеровщика "Дмитрий Менделеев"</p>
Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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