"Газпром нефть" начала заправлять экологичным топливом паром из Петербурга в Калининград

Регион Балтийского моря входит в особую зону экологического судоходства, где разрешено использование моторного топлива с содержанием серы не выше 0,1%. Благодаря своим экологическим характеристикам сжиженный природный газ в перспективе может занять значительную долю в структуре заправок коммерческих судов в портах Финского залива в Санкт-Петербурге, Усть-Луге, Выборге, Приморске и Калининграде. Мы расширяем партнёрство с российскими судоходными компаниями и готовы обеспечить поставки экологичного топлива нашим партнёрам с использованием высокотехнологичного СПГ-бункеровщика "Дмитрий Менделеев"

Алексей Медведев Генеральный директор "Газпромнефть Марин Бункер"