"Газпром нефть" начала заправлять экологичным топливом паром из Петербурга в Калининград
Первый в России СПГ-бункеровщик "Газпром нефти" "Дмитрий Менделеев" начал заправлять экологичным газовым топливом паром "Генерал Черняховский". Он выполняет морские перевозки по маршруту Санкт-Петербург – Калининград. Бункеровка СПГ паромных рейсов проходит в рамках сотрудничества между "Газпромнефть Марин Бункер" и компанией "Росморпорт".
С сентября 2022 года бункеровщик "Дмитрий Менделеев" проводит коммерческие заправки судов в портах Балтийского моря. Первой бункеровкой СПГ в формате "борт в борт" за всю историю российского судоходства стала заправка танкера "Проспект Королёва" в Финском заливе.
Первым судном-заправщиком в рыночном сегменте судового газомоторного топлива в России стал бункеровщик "Дмитрий Менделеев". Он обеспечивает малотоннажную транспортировку и бункеровку СПГ. Грузовместимость судна — 5800 м³ сжиженного природного газа. Заправщик спроектирован с учётом климатических условий Северо-Западного региона. Это позволяет ему самостоятельно передвигаться в однолетних льдах толщиной до 0,8 метра.
Регион Балтийского моря входит в особую зону экологического судоходства, где разрешено использование моторного топлива с содержанием серы не выше 0,1%. Благодаря своим экологическим характеристикам сжиженный природный газ в перспективе может занять значительную долю в структуре заправок коммерческих судов в портах Финского залива в Санкт-Петербурге, Усть-Луге, Выборге, Приморске и Калининграде. Мы расширяем партнёрство с российскими судоходными компаниями и готовы обеспечить поставки экологичного топлива нашим партнёрам с использованием высокотехнологичного СПГ-бункеровщика "Дмитрий Менделеев"