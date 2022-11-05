Почему только к концу года Зеленского начал троллить весь мир Западные СМИ и некоторые политики начали всё-таки осознавать, что Украина — это ловушка для всего мира, которая устроила хаос, а сливки и маржу снимают США. 23071 23071 Обложка © Getty Images / John Moore

2022 год стал для Америки реализацией кровавого бизнес-плана по обезжириванию Европы и возвращению на материк своей и чужой промышленности. Идеальная схема наживы, где самый высокоплачиваемый европейский наёмник – актёр Владимир Зеленский в роли президента Незалежной крошит свою страну и подчинённое население, позволяя США выполнять чёрный замысел.

Китайская Global Times приводит данные роста американской экономики: ВВП США в III квартале 2022 года вырос на 2,6%. За счёт экспорта, подскочившего на 14,4% за квартал — на $86,3 млрд. Энергетические гиганты США получают рекордные прибыли. Например, ExxonMobil заработала $19 млрд всего за три месяца. Одна только Франция увеличила закупки нефти у США с 4,7 миллиона баррелей до 10.

Кроме энергетиков маржу снимают ВПК США — заказы увеличиваются каждый день. Поэтому Вашингтон попытается затянуть конфликт на продолжительное время, ведь его окончание грозит прекращением таких выгодных контрактов. Европейцы оплачивают войну украинцев, а деньги идут США, к таким выводам пришли уже не только независимые мировые аналитики, но и некоторая часть политиков Европы.

Постепенно к власти на старом континенте, да и за его пределами, возвращается старая гвардия политических лидеров. В Израиле побеждает правая коалиция, готовая вернуть в кресло премьера Беньямина Нетаньяху, в Италии Берлускони расставляет своих людей по ключевым постам. В Бразилии в президенты выбран давний друг Путина, левый радикал Лулу Да Силва, который заявил, что "Владимир Зеленский разделяет вину за войну". Если элиты Европы и Америки вернутся к прагматизму, то можно ожидать завершение конфликта, потому что ни СМИ, ни их аудитории уже не могут спокойно воспринимать тему "Украина", а больше всего достаётся ключевой фигуре этого жестокого цирка — Зеленскому. Эрдоган призвал Зеленского активизировать усилия для завершения конфликта, сообщает турецкое издание Anadolu.

Похоже, старт мировому троллингу дал на прошлой неделе глава Белого дома Джо Байден, чья администрация слила в СМИ, как американский президент "вышел из себя во время телефонного разговора с Зеленским ещё в июне, когда украинский лидер попросил о дополнительной помощи". NBC сообщает, что президент США начал кричать на коллегу.

— Байден вышел из себя, сказали люди, знакомые с ходом разговора. Американский народ был весьма щедр, и его администрация и американские военные прилагают все усилия, чтобы помочь Украине, сказал он, повысив голос, и Зеленский мог бы проявить немного больше благодарности. До телефонного разговора 15 июня разочарование президента в Зеленском накапливалось в течение нескольких недель. Байден и некоторые его помощники считали, что администрация делает всё возможное, но Зеленский продолжал публично фокусироваться только на том, что не было сделано, — отмечает издание.

Привет, "чёрная дыра" Зеленский. Прекрати "пожирать все наши деньги", вторят Байдену уже польские уличные художники, которые нарисовали в Варшаве 3D-граффити и потребовали перестать "пожирать их деньги".

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Тем временем Зеленский продолжает раздавать интервью западным СМИ. Чешскому телеканалу он заявляет, что ядерная война не страшна, а сам он собирается приехать отдыхать в Крым. Видимо, сразу после того, что его не страшит. На что реагируют уже миллионы зрителей и пользователей Интернета по всему миру.

— После победы я поеду в Крым. Хочу увидеть море. Это случится не зимой, что делать на море зимой? Я поеду, когда будет тепло, — говорит в интервью Зеленский. Все понимают, что Владимир Зеленский не верит в то, что говорит. Тут не нужно даже быть физиономистами. Отклики в Интернете разделились: одни считают, что он сходит с ума, другие утверждают, что переборщил с "антидепрессантами".

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После чего виллу под Ялтой, на которой, вероятно, хочет отдохнуть Зеленский, власти Крыма решили национализировать.

Вилла Зеленского. Фото © pro-dachnikov.com

Индийский журнал "Ананда Викатан" поместил на обложку Зеленского, который замазывает свастику и говорит Сунаку: "Ну какие мы нацисты? Мы фанаты индийской культуры!"

Обложка журнала "Ананда Викатан"

Иранцы высмеивают Зеленского, который нафотошопил себе больше трёх метров роста.

Фото © t.me / Спецоперация Z

Daily Mail задаётся вопросом, почему "Украина сейчас одержима идеей вернуть Крым, несмотря на ядерные угрозы Владимира Путина".

— В Великобритании пишут о планах Киева к следующему лету "рискнуть всем, чтобы захватить Крым и выгнать оттуда 800 тысяч русских, невзирая на угрозу ядерного ответа", — пишет Daily Mail. — Но может ли эта страна действительно отвоевать Крым?

Вместо мира Зеленский говорит о "победе". И хуже всего то, что Запад ему в этом потворствует, напоминает Junge Welt и сравнивает военную дипломатию в юбилей Карибского кризиса. "Помогая Украине, Байден прокладывает путь к взаимному уничтожению США и России".

Происходящее автор Junge Welt сравнивает с русской рулеткой, где Зеленскому предоставлена роль "стрелки на весах судьбы". "Но ведь Зеленский — маленький Наполеон-2022. Зеленскому нужен не компромисс, а победа, добиться которой он считает возможным с помощью НАТО. Терять ему нечего: мир, достигнутый в ходе переговоров, означал бы для него политическую, а то и физическую гибель. Поэтому он ведёт свою игру, ставка в которой — весь мир. А Запад ему в этом потворствует".

Фото © Getty Images/Metin Aktas/Anadolu Agency Почему до европейцев только сейчас начало доходить, почему Зеленский не боится ядерной войны? 0 Он всем надоел Кризис сделал своё дело Все устали от Украины

Авторы Елена Стафеева