"Хромая лошадь"—2: Что известно о владельцах клуба в Костроме, где сгорели люди При пожаре в клубе "Полигон" в Костроме погибло 15 человек. Заведение, принадлежащее влиятельному местному депутату, славилось дискотеками и дебошами, однако у проверяющих не возникало вопросов. 5 ноября, 08:56 Пожар в кафе "Полигон" в Костроме. Фото © ТАСС / ГУ МЧС России по Костромской области

Драки в клубе "Полигон"

"Полигон" — это популярное в Костроме заведение на Никитской, 49, которое появилось более 10 лет назад. С утра и до 16:00 в одной части здания работает столовая с акцентом на советскую кухню, а вечером открывается ночной клуб. Время работы — с 20:00 до 5:00. В городе у "Полигона" репутация легендарного танцпола с ретроатмосферой. Правда, в отзывах пишут о неадекватных посетителях, хамоватом персонале и постоянных драках. Публика — местная молодёжь и курсанты соседней военной академии. В клуб регулярно выезжает полиция, в том числе по вызову жителей соседних домов.

В клубе всегда многолюдно, поэтому администрация просит заранее бронировать столики. Последняя ночная развлекательная программа была анонсирована на 3, 4 и 5 ноября. В клубе уже стали продавать билеты на празднование Нового года.

Тушение пожара в кафе "Полигон" на Никитской улице в Костроме 5 ноября 2022 года. Фото © ТАСС / ГУ МЧС России по Костромской области

Первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 2:37. После прибытия к кафе первых пожарных расчётов было эвакуировано около 250 человек — посетителей и сотрудников. Из-за сильного задымления также эвакуировали жителей нескольких квартир из ближайшего дома. Для обогрева людей на Никитскую подогнали автобусы.

Полтора часа пожарные расчёты боролись с огнем, общая площадь возгорания составила три с половиной тысячи квадратных метров. Во время пожара обрушилась кровля здания. Под завалами нашли три тела. Ещё пять человек задохнулись, когда пытались покинуть клуб. По предварительным данным, погибло 15 человек, однако количество жертв может быть больше. Несколько пострадавших находятся в реанимации.

Подразделение Следственного комитета по Костромской области возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". По предварительным данным, ночью в клубе произошла очередная драка, после чего кто-то бросил на танцпол горящую петарду. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Бизнес принадлежит костромскому депутату

На Никитской, 49 зарегистрировано ООО "Полигон" с основной деятельностью в сфере управления собственной недвижимостью. Кроме того, в данных ОКВЭД указано, что фирма имеет право заниматься ресторанным бизнесом, устраивать публичные мероприятия, а также размещать людей в качестве гостиницы. С 2012 года ООО регулярно проходит проверки надзорных органов, но ни одного нарушения зафиксировано не было. Гендиректором является Анна Токунова.

"Полигон" – одна из как минимум восьми ныне действующих фирм, принадлежащих крупному костромскому предпринимателю и депутату Костромской областной думы Ихтияру Мирзоеву.

Мирзоеву 53 года, с 2005 года он регулярно переизбирается депутатом местного Законодательного собрания. В составе последнего созыва он входит в Комитет по экономической, промышленной политике и предпринимательству и Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам.

Депутат региональной думы Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы. Фото © kosoblduma.ru

Мирзоев считается одним из самых богатых костромских депутатов. Судя по подаваемым декларациям о доходах, в 2019 году он занял четвёртое место среди коллег по доходам: по итогам предыдущего года он заработал более 22 миллионов рублей. Интересно, что после этого местные СМИ в своих последующих материалах о доходах костромских народных избранников имя Мирзоева упоминали лишь вскользь: мол, депутат заработал более 10 миллионов рублей.

Директор клуба Анна Токунова, возможно, является родственницей Мирзоева.

Практически весь костромской бизнес депутата находится в одном и том же месте — на Никитской, 49 и в расположенных рядом зданиях. Мирзоев занимается строительным и гостиничным бизнесом, управлением собственной недвижимостью, у него есть свой кинотеатр, он работает как ИП, а также руководит гаражным кооперативом, расположенным всё по тому же адресу.

ООО "Полигон" — одно из старейших и самых прибыльных предприятий Мирзоева. Вместе с гостиничным бизнесом под крышей фирм "Гектор", "Троя" и "Ахиллес" они генерируют около 70 миллионов рублей чистой прибыли в год.

В этом году фирма уже дважды становилась ответчиком по искам исполнения обязательств по договорам от Российского авторского общества и Всероссийской организации интеллектуальной собственности.

Какой бизнес есть у возможной жены депутата

Сайт клуба "Полигон" и алкогольная лицензия оформлены на компанию "Империя". Выручка за прошлый год — 21 миллион рублей. Владельцем является 49-летняя Ирина Смирнова. По её номеру телефона на "Авито" были опубликованы вакансии в ночном клубе: требовались бармены, официанты, администраторы и повара.

Возможно, Смирнова — супруга Ихтияра Мирзоева. Она была прописана с ним по одному адресу в микрорайоне Давыдовской, а также дружит в соцсетях с 15-летним сыном Мирзоева.

На Смирновой есть ещё несколько прибыльных компаний — все учреждены по адресам фирм Ихтияра Мирзоева. Например, компания "Аттракцион" принесла ей в прошлом году 19 миллионов рублей. Эта фирма занимается эксплуатацией аттракционов в костромском парке. Компания "Элита" с выручкой 20 миллионов рублей управляет шашлычной "Терем" на Никитской улице, 96Б.

Прописка у неё в скромном многоквартирном доме на улице Бульварной. Однако, по данным Лайфа, Смирнова жила и по другим адресам: в добротном особняке на улице Свободы, 16 в Костроме, а в Москве — в элитном ЖК "Малый Козихинский – 3". Такая недвижимость может стоить свыше 300 миллионов рублей. Ирина Смирнова состоит в двух чатах, связанных с Арабскими Эмиратами: "Наши в ОАЭ" и "Русский чат Дубай". У неё самой в соцсетях фотографий нет, но её сестра и друг семьи (дружит также с сыном Мирзоева) выкладывали неоднократно фото из ОАЭ.

У следователей были вопросы к "Полигону"

Летом этого года компания "Полигон" стала фигурантом разбирательства с незаконной продажей земель костромского парка "Победа".

В июле 2018 года городская администрация выдала "Полигону" разрешение на строительство спортивного объекта в городском парке Победы, расположенном на улице Бульварной. Под эти нужды фирме даже дали разрешение на вырубку полусотни деревьев и уничтожение клумб на площади 645 квадратных метров.

Спустя всего полгода глава Администрации города Костромы Алексей Смирнов подписал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. Однако быстро выяснилось, что по адресу стройки теперь расположен магазин "Пятёрочка".

Делом заинтересовалось Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Костромской области, а в августе 2022 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий после сделки по продаже земельного участка, примыкающего к костромскому парку Победы.

Работа Следственного комитета на месте пожара в кафе "Полигон" в Костроме. Фото © kostroma.sledcom.ru Почему Администрация г. Костромы не закрывала "Полигон" после жалоб? 0 Потому что клуб принадлежит влиятельному депутату Потому что не знала, что творится в клубе Потому что власти надеялись на авось