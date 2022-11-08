МегаФон провёл модернизацию сети в одном из крупнейших аутлетов МегаФон модернизировал сеть в Outlet Village Белая Дача, который находится в Котельниках. В результате вдвое выросла скорость мобильного интернета на площади около 40 тыс. кв. м. 8 ноября, 10:46 Фото © Shutterstock

Инфраструктура модернизирована оператором не только на территории аутлета, но и в близлежащем жилом комплексе "Белая Дача парк". Это строящийся ЖК, где часть домов уже введена в эксплуатацию. Вместе с расширением жилого комплекса растёт и нагрузка на сеть в новых домах и в аутлете. Модернизацию завершили в преддверии ноябрьских и новогодних распродаж, когда число посетителей магазинов традиционно увеличивается.

Технические специалисты МегаФона установили современное оборудование на базовых станциях и использовали новые частотные диапазоны. Таким образом удалось исключить места со слабым покрытием сети, в первую очередь в зданиях, в которых расположены магазины и множество перегородок препятствуют проникновению сотового сигнала. В результате удалось вдвое ускорить мобильный интернет и предоставить абонентам качественную голосовую связь, в том числе с использованием технологии VoLTE. Она обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет‑сессию во время разговора по телефону.

МегаФон продолжит повышать качество связи на территории жилого комплекса. В начале 2023 года планируется увеличить число базовых станций. Всего за десять месяцев 2022 года сеть оператора модернизирована в 150 жилых комплексах Москвы и области.

Авторы Валерия Мишина